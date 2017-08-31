Хогвартс на Одоевского: репортаж из школы, которую построили за 500 млн рублей

В ней есть отдельные классы для мальчиков и девочек, класс с роботами и своя студия звукозаписи

Общеобразовательная школа № 213 «Открытие»
Общеобразовательная школа № 213 «Открытие»

1 сентября по всей области пройдут торжественные линейки. Для школы № 213 «Открытие» этот день станет вдвойне особенным — она впервые официально распахнёт свои двери для учеников. В её строительство и оснащение было вложено 500 млн рублей. И это тот самый случай, когда при беглом осмотре школьных коридоров становится понятно, куда ушли деньги. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала в школе за день до официального открытия и увидела, как взрослые вырезают листики из бумаги, а дети записывают гимн.

Новая школа резко выделяется на фоне однотипных высоток, выстроенных в ряд на улице Одоевского. Светло-оранжевое трёхэтажное здание тянется не ввысь, а вширь, вокруг — зелёный газон и детские площадки для начальных классов. 


Официальное открытие школы — 1 сентября 
Официальное открытие школы — 1 сентября 


В коридорах по-августовски тихо. На первом этаже аккуратно посматривает по сторонам женщина, крепко держа за руку ребёнка. «Мы ходили в пятый класс, — пояснила она. — Сегодня узнали, что расформировали класс, решили перейти в другую школу. Выбрали эту — рядом. Вот пока смотрим, нравится». 


Начальный класс
Начальный класс


Проектная вместимость школы — 545 человек, но родители школьников подали уже больше 720 заявлений. Руководство школы обещает, что вместятся все — площадь позволяет. Учиться будут в одну смену — вторая часть дня отведена под кружки.


Социальный педагог Юлия Климова в зоне отдыха 
Социальный педагог Юлия Климова в зоне отдыха 


В штате более 40 учителей, их средний возраст меньше 30 лет. «Наши педагоги готовы к инновациям, к общению с детьми в нестандартном формате, — рассказывает заместитель директора Инна Безукладникова. — Готовы учиться — это самое важное, в нашей профессии невозможно останавливаться. И современные дети, конечно, требуют того, чтобы учителя учились вместе с ними. А зачастую и у них». 


Инна Безукладникова в классе химии
Инна Безукладникова в классе химии


Одна из инноваций — два гендерных первых класса. Мальчики и девочки будут встречаться только на праздниках и в кружках. Ещё одна особенность новой школы в том, что здесь всё предусмотрено для детей с особенностями в развитии — уже зачислено 13 таких учащихся. 


Конференц-зал 
Конференц-зал 


Кажется, что в школе тихо. Но работа кипит — учителя расставляют стенды, украшают классы, на несколько раз перепроверяют сценарий. Признаются: да, волнение есть. «Знаете, очень хочется поработать в таких сверхсовременных условиях и создать что-то с нуля. Поэтому и пришла сюда», — объясняет Инна Викторовна. 


Учителя начальных классов Вероника Бобуская и Татьяна Лысенко вырезают из бумаги листья, чтобы украсить стенд 
Учителя начальных классов Вероника Бобуская и Татьяна Лысенко вырезают из бумаги листья, чтобы украсить стенд 


Гордость школы — сразу две мастерских для мальчиков и девочек. В одном классе будут учиться кулинарии, во втором расположена мастерская по обработке тканей. Парней ждут мастерские по обработке металла и дерева. 


Макеты платьев изготовлены ученицами школы  
Макеты платьев изготовлены ученицами школы  


«На таких машинках, думаю, будет интересно работать и тем девочкам, которые никогда не шили, — считает заместитель директора. — Тем более у нас будут учить не просто шитью, а дизайну и моделированию одежды». 


Развитие инженерного образования — одна из приоритетных программ развития школы
Развитие инженерного образования — одна из приоритетных программ развития школы


Педагоги с удовольствием перечисляют «гордости» школы: медицинский кабинет, огромный спортивный комплекс с гимнастическим залом, театральная студия, лифт, студия звукозаписи, гардеробные, класс робототехники и астрономии, телестудия... И огромная библиотека, в которой есть книги и пособия для слабовидящих детей. 


Библиотекарь Ольга Винникова 
Библиотекарь Ольга Винникова 


«Но главное, что к нам пришли замечательные ребята. Они нам помогали начиная с июля. Расставляли оборудование, наводили порядок в кабинетах, расставляли книги. А сколько у нас творческих детей!» — продолжает Инна Викторовна. 


Семиклассник Егор Петров записывает школьный гимн, который будет исполнен на празднике, помогает ему педагог-организатор Александр Иванов 
Семиклассник Егор Петров записывает школьный гимн, который будет исполнен на празднике, помогает ему педагог-организатор Александр Иванов 


«Конечно, помогаем, — улыбается девятиклассница Александра Аниканова. — Утром приходим, вечером уходим. И так третий день подряд. Мне школа уже нравится — и ходить ближе, и занятий дополнительных много». 


Александра Аниканова в кабинете информатики
Александра Аниканова в кабинете информатики


Учителя рассказывают, что дольше всех засиживаются в школе ребята, занятые в завтрашнем концерте. «С июля готовимся, — признаётся педагог-организатор Александр Иванов. — Да, было, что не получалось. Особенно мы с гимном намучились. Приходилось перезаписывать, приходили учителя по вокалу... Зато завтра, уверен, будет нечто». 


Репетиция концерта к открытию школы 
Репетиция концерта к открытию школы 


«Я сначала хотела в колледж пойти, но Дарина, одноклассница, позвала за компанию сюда, в театралку, — объясняет своё желание учиться именно здесь Катя Жданова. — Когда я увидела эту школу, мне захотелось учиться только здесь. И сестрёнок сюда привела — они как раз в первый класс пойдут, гендерный». 


Десятиклассницы Дарина Кашун и Катя Жданова раньше вместе учились в другой школе 
Десятиклассницы Дарина Кашун и Катя Жданова раньше вместе учились в другой школе 


В каждом кабинете есть интерактивная доска, компьютеры с выходом в интернет и документ-камеры. На партах расставлены учебники и рабочие тетради — всё это завтра дети получат бесплатно. 


Классы тщательно убирают перед праздником
Классы тщательно убирают перед праздником


В классе робототехники засиживается Костя Докин. Он с увлечением рассказывает про телескопы для уроков астрономии и объясняет принципы работы странных роботов. «Вот классическая модель тележки, — говорит Костя и крутит в руках небольшую конструкцию. — С её помощью дети осваиваются с датчиками движения и ориентации в пространстве». 


Костя Докин
Костя Докин


Репетиция закончилась, и школа мгновенно опустела. Дети с шумом проносятся мимо турникетов пропускной системы. «Нам ещё не дали, ну эти, карточки, чтобы проходить, пока так проходим, — тараторит Егор Петров. — Говорят, что завтра. Да, скорей бы уже завтра наступило». 


Перед Днём знаний НГС.НОВОСТИ побывали ещё и в одной из самых старейших школ Новосибирска на Бориса Богаткова — в ней училась элита, во дворе жил директор, а по этажам ходил призрак. 

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Алёна Истомина
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