Три месяца счастья: 25 самых красивых фото НГС этого лета

Жаркие месяцы пролетели как один день — и завтра Новосибирск погрузится в осень. В этом году нашему лету завидовали даже москвичи — погода радовала сибиряков ясным небом почти каждый день. Сейчас над городом нависли хмурые тучи — а синоптики ещё и обещают дожди и грозы в первые сентябрьские дни. Так что самое время вспомнить, каким тёплым и красочным было лето-2017, — НГС.НОВОСТИ собрали лучшие фотографии мгновений, по которым вы будете скучать зимой.