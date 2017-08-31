Три месяца счастья: 25 самых красивых фото НГС этого лета
Сегодня последний вечер лета — полюбуйтесь, каким прекрасным оно было
Жаркие месяцы пролетели как один день — и завтра Новосибирск погрузится в осень. В этом году нашему лету завидовали даже москвичи — погода радовала сибиряков ясным небом почти каждый день. Сейчас над городом нависли хмурые тучи — а синоптики ещё и обещают дожди и грозы в первые сентябрьские дни. Так что самое время вспомнить, каким тёплым и красочным было лето-2017, — НГС.НОВОСТИ собрали лучшие фотографии мгновений, по которым вы будете скучать зимой.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова, Ольги Бурлаковой, Елены Поляковой, Юлии Шипициной, Густаво Зырянова, Стаса Соколова