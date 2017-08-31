Три месяца счастья: 25 самых красивых фото НГС этого лета

Сегодня последний вечер лета — полюбуйтесь, каким прекрасным оно было

Жаркие месяцы пролетели как один день — и завтра Новосибирск погрузится в осень. В этом году нашему лету завидовали даже москвичи — погода радовала сибиряков ясным небом почти каждый день. Сейчас над городом нависли хмурые тучи — а синоптики ещё и обещают дожди и грозы в первые сентябрьские дни. Так что самое время вспомнить, каким тёплым и красочным было лето-2017, — НГС.НОВОСТИ собрали лучшие фотографии мгновений, по которым вы будете скучать зимой. 


Огненное шоу «Огни Сибири» на набережной. Фото Александра Ощепкова
Огненное шоу «Огни Сибири» на набережной. Фото Александра Ощепкова


Лето в Сибири было почти тропическим — и не только жарким. На Новосибирск несколько раз обрушились опасные ливни . Фото Ольги Бурлаковой   
Лето в Сибири было почти тропическим — и не только жарким. На Новосибирск несколько раз обрушились опасные ливни. Фото Ольги Бурлаковой   


Июль 2017 года. Фото Густаво Зырянова
Июль 2017 года. Фото Густаво Зырянова


Фестиваль «Электронный берег» на пляже «Звезда». Фото Стаса Соколова
Фестиваль «Электронный берег» на пляже «Звезда». Фото Стаса Соколова


Набережная Новосибирска — сейчас она в ремонте . Фото Ольги Бурлаковой
Набережная Новосибирска — сейчас она в ремонте. Фото Ольги Бурлаковой


День Ивана Купалы 7 июля. Фото Александра Ощепкова
День Ивана Купалы 7 июля. Фото Александра Ощепкова


Закат над Новосибирском. Фото Александра Ощепкова
Закат над Новосибирском. Фото Александра Ощепкова


Вечеринка – проводы лета у бассейна «Маяк» . Фото Елены Поляковой
Вечеринка – проводы лета у бассейна «Маяк». Фото Елены Поляковой


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


Окно бара «Гевара», раннее утро после Дня города. Фото Александра Ощепкова
Окно бара «Гевара», раннее утро после Дня города. Фото Александра Ощепкова


Радуга над фонтаном у «Глобуса». Фото Густаво Зырянова
Радуга над фонтаном у «Глобуса». Фото Густаво Зырянова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Набережная Новосибирска. Фото Ольги Бурлаковой
Набережная Новосибирска. Фото Ольги Бурлаковой


Обское водохранилище. Фото Александра Ощепкова
Обское водохранилище. Фото Александра Ощепкова


Закат с крыши ЖК «Статус». Посмотрите красивый видеоролик НГС — мы сняли огненный закат в разных городах России. Фото Александра Ощепкова
Закат с крыши ЖК «Статус». Посмотрите красивый видеоролик НГС — мы сняли огненный закат в разных городах России. Фото Александра Ощепкова


Двухпалубный «тигролёт» прилетел из Сочи в начале июня . Фото Александра Ощепкова
Двухпалубный «тигролёт» прилетел из Сочи в начале июня. Фото Александра Ощепкова


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


Красивый рассвет над Новосибирском и ещё 13 городами России можно увидеть в таймлапсе по ссылке . Фото Александра Ощепкова
Красивый рассвет над Новосибирском и ещё 13 городами России можно увидеть в таймлапсе по ссылке. Фото Александра Ощепкова


Чемпионат НСО по трофи-рейдам-2017 «Напролом» . Фото Александра Ощепкова
Чемпионат НСО по трофи-рейдам-2017 «Напролом». Фото Александра Ощепкова


Файер-шоу на набережной. Фото Александра Ощепкова
Файер-шоу на набережной. Фото Александра Ощепкова


Обское море. Фото Александра Ощепкова
Обское море. Фото Александра Ощепкова


Тучи над Заельцовским парком. Фото Ольги Бурлаковой
Тучи над Заельцовским парком. Фото Ольги Бурлаковой


Смог над городом. Фото Александра Ощепкова
Смог над городом. Фото Александра Ощепкова


Водная битва на пляже. Фото Елены Поляковой
Водная битва на пляже. Фото Елены Поляковой


Туман над Обью в конце августа. Фото Юлии Шипициной
Туман над Обью в конце августа. Фото Юлии Шипициной


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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова, Ольги Бурлаковой, Елены Поляковой, Юлии Шипициной, Густаво Зырянова, Стаса Соколова

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