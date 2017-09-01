Пошли учиться

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Тысячи новосибирцев отправились в школы — НГС ведёт онлайн-трансляцию с городских линеек
Рано утром 1 сентября улицы и школы Новосибирска заполнили нарядные дети с огромными букетами, чтобы отметить первый после больших каникул учебный день. НГС.НОВОСТИ запустили онлайн-репортаж с первого осеннего праздника — наши корреспонденты отправились на городские линейки и ищут самые красивые букеты.
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Толпа школьников на линейке в лицее «Надежда Сибири», сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ. Руководство школы и учителя хвалятся ремонтом и желают детям хороших оценок. Туман даже почти рассеялся!
В школе № 202 на улице Белинского ученики ещё только собираются — постепенно приходят школьники с гладиолусами. Во дворе играет песня «Первая любовь, школьные года».
На крыльце школы №186 в Октябрьском районе уже собрались ученики и родители.
Около Аэрокосмического лицея на Индустриальной уже собрались счастливые школьники с букетами.
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Кирилл Шматков, Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова, Марии Морсиной, Алексея Кошлякова, Михаила Руднева, Натальи Грединой