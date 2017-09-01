Пошли учиться

Тысячи новосибирцев отправились в школы — НГС ведёт онлайн-трансляцию с городских линеек

Пошли учиться (онлайн-репортаж)

Рано утром 1 сентября улицы и школы Новосибирска заполнили нарядные дети с огромными букетами, чтобы отметить первый после больших каникул учебный день. НГС.НОВОСТИ запустили онлайн-репортаж с первого осеннего праздника — наши корреспонденты отправились на городские линейки и ищут самые красивые букеты.

Мы ждём и ваших фотографий и сообщений с празднования Дня знаний — присылайте фотографии своих школьников и просто интересные кадры на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «1 сентября»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Не забывайте подписываться, лучшие снимки мы опубликуем!

Трансляция обновляется

Толпа школьников на линейке в лицее «Надежда Сибири», сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ. Руководство школы и учителя хвалятся ремонтом и желают детям хороших оценок. Туман даже почти рассеялся!


Школьники перед первым уроком в этом учебном году
Школьники перед первым уроком в этом учебном году


На линейку вместе с детьми пришли родители
На линейку вместе с детьми пришли родители



В школе № 202 на улице Белинского ученики ещё только собираются — постепенно приходят школьники с гладиолусами. Во дворе играет песня «Первая любовь, школьные года».


Во дворе школы № 202
Во дворе школы № 202


Здравствуй, школа
Здравствуй, школа



На крыльце школы №186 в Октябрьском районе уже собрались ученики и родители.


Внутренний двор школы заполнился учениками и родителями
Внутренний двор школы заполнился учениками и родителями


Спешащая в школу ученица начальных классов
Спешащая в школу ученица начальных классов


Около Аэрокосмического лицея на Индустриальной уже собрались счастливые школьники с букетами.


У каждого ученика в руках по букету 
У каждого ученика в руках по букету 


Дорожку у лицею украсили воздушными шарами
Дорожку у лицею украсили воздушными шарами


Родители активно фотографируют своих детей и их одноклассников в парадной форме
Родители активно фотографируют своих детей и их одноклассников в парадной форме


Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Кирилл Шматков, Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова, Марии Морсиной, Алексея Кошлякова, Михаила Руднева, Натальи Грединой

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