Пошли учиться

Рано утром 1 сентября улицы и школы Новосибирска заполнили нарядные дети с огромными букетами, чтобы отметить первый после больших каникул учебный день. НГС.НОВОСТИ запустили онлайн-репортаж с первого осеннего праздника — наши корреспонденты отправились на городские линейки и ищут самые красивые букеты.



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