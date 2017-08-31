Боец против «корейцев»

Европейцы снизили цены на своего конкурента «Солярису» — в чём подвох и какие проблемы у нового авто

Обновленный Skoda Rapid — это такой переупакованный прежний продукт: тут улучшили, там поменяли, здесь перекрасили. И вот по мелочам набежало на рестайлинг, но кардинальных изменений в машине нет. И это понятно: когда автомобиль является хитом продаж, производители осторожно относятся к любым серьёзным изменениям в модели. А «Рапид» продаётся в России в количестве более 20 тысяч штук в год и неизменно входит в ТОП-20 лидеров рынка. Так что же в машине появилось нового, что улучшили, а что не доделали, — об этом в тесте редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.  

Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Вариантов внешнего вида и оснащения у «Шкоды» теперь превеликое множество. «Рапид» может быть с чёрными «приспортивленными» колёсными дисками, с чёрной крышей…



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


…с чёрными крашеными ручками дверей и корпусами зеркал.    



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


А может остаться и в классическом варианте — один цвет, обычные колёса. Внешне вроде бы ничего такого.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Но нет, изменения всё-таки в экстерьере есть. Светодиодная полоска ходовых огней получила изгиб, который, очевидно, призван окончательно отделить «Рапид» в потоке по внешнему виду от «Октавии». 



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)

  

И с этими огнями «Рапид» издалека действительно смотрится по-своему. Правда, выражение «лица» у машины скорее добродушное, а не агрессивное, поскольку линия огней (бровей) скатывает от центра к краям, а не наоборот.  



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)

 

В переднем бампере добавилась хромированная вставка с похожим изгибом... 



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


... задняя оптика поменяла рисунок, стала более прозрачной, хрустальной.  



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Производитель говорит, что у «Рапида» изменилась цветовая гамма, оттенки стали более яркими, насыщенными и молодёжными.  



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Автомобиль оснастили функционалом, невиданным ранее для машин класса В. За отдельные деньги, правда, но можно получить круиз-контроль, ксеноновые фары и камеру заднего вида с омывателем. Этот омыватель, как утверждают «шкодовцы», они смогли довольно легко сделать благодаря конструкции кузова лифтбэк — подвод воды здесь упрощён.  



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Салон остался прежним — то ли ты в «Рапиде», то ли в «Октавии», сразу и не поймешь.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Оформление дверей освежилось прострочкой на кожаных вставках, в целом двери стали чуть повеселей.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Интересный рисунок может быть у ткани сидений — этакий ромбовидный крой под «Мерседес».



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Неплох подлокотник с регулируемым углом подъёма — рука может на нем спокойно лежать и доставать до руля. А вот нишей под подлокотником не очень удобно пользоваться — вещи приходится выковыривать из-под ручника, идущего поверху. Сюда просится какой-то более мощный тоннель. 



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Сзади взгляду зацепиться не за что, делать здесь особо нечего. Кроме как, разумеется, ехать.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Если долго смотреть в зеркало заднего вида, взгляд цепляется за большие, не прикрытые пластиком куски окрашенного металла. Это издержки кузова лифтбэк — внутренние поверхности задней двери оставили открытыми.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


«Рапид» получил новый набор мультимедиасистем. Можно обзавестись функциями SmartLink или AppleCar — всё работает, иконки показывает, песни играет.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


«Фольксвагеновская» навигация удобна, отзывчива, но говорящая женщина иногда может сказать какую-нибудь глупость или, наоборот, промолчать, когда надо свернуть.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Автомобиль имеет в своём арсенале три вида трансмиссий — механика, классический автомат, свежий 7-скоростной «робот» DSG. Моторов тоже три: 1,6-литровый (придушенный до 90 л.с.), 1,6-литровый (110 л.с.), 1,4-турбо (125 л.с.).



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Вот последний турбомотор и агрегатируется с роботизированной КП — излюбленное сочетание некоторых «пугливых» отечественных автовладельцев. С такой парой «Рапид» разгоняется до сотни за 9 секунд и вообще ведёт себя бодро на дороге.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Кстати, яркие светодиодные огни очень помогают при бодрой езде на этом автомобиле. Они светят так пронзительно, что другие водители издалека замечают приближающийся сзади «Рапид» и заранее освобождают левый ряд.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Даже на скорости под 200 км/ч ощущения в машине достаточно комфортны — двигатель не ревёт, подвеска уверенно держит курс. Скорее всего, «Рапид» легко разовьёт и максимальные 240 км/ч.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Комфорту в салоне способствует и шумоизоляция, недостижимая пока для "корейцев". На скоростях под 200 можно тихонько переговариваться и слышать друг друга.

 


Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Для тех, кто хочет «понадёжнее да попроще», предусмотрена пара 1,6-литрового атмосферника и 6-скоростного «автомата». Тоже неплохой вариант, но на обгонах или подъёмах японский Aisin будет «подтупливать» и не давать быстро разогнаться.  



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


«Рапид» — по-прежнему жёсткая на кочках, но собранная и управляемая машина. На всяких серпантинах даже интересно поддать газку и повкручиваться в повороты. Главное, не переборщить с газком.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


«Шкодовцы» утверждают, что сделали сильный для нынешнего российского авторынка шаг — снизили цены на обновленный «Рапид». Формально это отчасти так: с 1,6-литровым младшим мотором и «механикой» начальная цена ходовой комплектации Ambition уменьшилась с 772 000 до 761 000 рублей, а комплектации Style — с 817 000 до 807 000 рублей. Такая же ситуация и с другими моторами и коробками.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Посмотрим, как обстоят дела в сравнении с конкурентами-«корейцами», которые, надо отметить, в текущем году сменили поколения и вышли в совершенно новых кузовах, в отличие от «чеха», оставшегося в кузове первого поколения. Возьмём Rapid Ambition с мотором 1.6 (110 л.с.) и «автоматом» — его стоимость 864 000 рублей. Здесь есть светодиодные ходовые огни, регулировка вылета и наклона руля, система ESC, кондиционер, передние сиденья с подогревом, форсунки омывателя с подогревом, радиосистема с Bluetooth, 6 динамиков.


Подберём похожий вариант недавно обновившегося KIA Rio. Это будет 1,4-литровый мотор о 100 «лошадях», обычный «автомат» и комплектация Comfort — стоимость 769 900 рублей. Да, дешевле, но у машинки нет светодиодных огней, колёса меньшей ширины, нет Bluetooth, всего 4 динамика, нет подогрева форсунок. Зато есть кожаный руль с кнопками.



Боец против «корейцев» (фоторепортаж)


Теперь сравним богатые версии. Rapid Style с мотором 1.4 мощностью 125 л.с. и с «роботом» стоит 950 000 рублей. Здесь добавляются задние светодиодные фонари, кожаный руль с кнопками, подлокотник, фоновая подсветка салона, круиз-контроль, помощь при подъёме в гору, климат-контроль, охлаждаемый бардачок, литьё на 15.


«Кореец» Rio с мотором 1.6 мощностью 123 л.с. и «автоматом» в комплектации Prestige обойдется в 899 900 рублей. Дешевле на 50 тысяч, но у него меньший крутящий момент (151 против 200 Н·м), нет светодиодных задних фонарей, круиз-контроля, помощи в гору, фоновой подсветки, охлаждаемого бардачка. Зато имеются электрообогрев лобовика, задний парктроник и подогрев задних сидений. 


Для «Рапида» можно докупить эти опции: обогрев лобовика (10 000 рублей), парктроник (17 400), подогрев задних сидений (9500). И тогда итоговая стоимость составит 989 900 рублей. Но это будет всё-таки почти «немец» (родственный «Фольксвагену») с более широким функционалом.    

 


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Дмитрий Косенко
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