Боец против «корейцев»

Европейцы снизили цены на своего конкурента «Солярису» — в чём подвох и какие проблемы у нового авто

Обновленный Skoda Rapid — это такой переупакованный прежний продукт: тут улучшили, там поменяли, здесь перекрасили. И вот по мелочам набежало на рестайлинг, но кардинальных изменений в машине нет. И это понятно: когда автомобиль является хитом продаж, производители осторожно относятся к любым серьёзным изменениям в модели. А «Рапид» продаётся в России в количестве более 20 тысяч штук в год и неизменно входит в ТОП-20 лидеров рынка. Так что же в машине появилось нового, что улучшили, а что не доделали, — об этом в тесте редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Вариантов внешнего вида и оснащения у «Шкоды» теперь превеликое множество. «Рапид» может быть с чёрными «приспортивленными» колёсными дисками, с чёрной крышей…















…с чёрными крашеными ручками дверей и корпусами зеркал.















А может остаться и в классическом варианте — один цвет, обычные колёса. Внешне вроде бы ничего такого.















Но нет, изменения всё-таки в экстерьере есть. Светодиодная полоска ходовых огней получила изгиб, который, очевидно, призван окончательно отделить «Рапид» в потоке по внешнему виду от «Октавии».













И с этими огнями «Рапид» издалека действительно смотрится по-своему. Правда, выражение «лица» у машины скорее добродушное, а не агрессивное, поскольку линия огней (бровей) скатывает от центра к краям, а не наоборот.















В переднем бампере добавилась хромированная вставка с похожим изгибом...















... задняя оптика поменяла рисунок, стала более прозрачной, хрустальной.















Производитель говорит, что у «Рапида» изменилась цветовая гамма, оттенки стали более яркими, насыщенными и молодёжными.















Автомобиль оснастили функционалом, невиданным ранее для машин класса В. За отдельные деньги, правда, но можно получить круиз-контроль, ксеноновые фары и камеру заднего вида с омывателем. Этот омыватель, как утверждают «шкодовцы», они смогли довольно легко сделать благодаря конструкции кузова лифтбэк — подвод воды здесь упрощён.













Салон остался прежним — то ли ты в «Рапиде», то ли в «Октавии», сразу и не поймешь.















Оформление дверей освежилось прострочкой на кожаных вставках, в целом двери стали чуть повеселей.















Интересный рисунок может быть у ткани сидений — этакий ромбовидный крой под «Мерседес».















Неплох подлокотник с регулируемым углом подъёма — рука может на нем спокойно лежать и доставать до руля. А вот нишей под подлокотником не очень удобно пользоваться — вещи приходится выковыривать из-под ручника, идущего поверху. Сюда просится какой-то более мощный тоннель.













Сзади взгляду зацепиться не за что, делать здесь особо нечего. Кроме как, разумеется, ехать.















Если долго смотреть в зеркало заднего вида, взгляд цепляется за большие, не прикрытые пластиком куски окрашенного металла. Это издержки кузова лифтбэк — внутренние поверхности задней двери оставили открытыми.















«Рапид» получил новый набор мультимедиасистем. Можно обзавестись функциями SmartLink или AppleCar — всё работает, иконки показывает, песни играет.















«Фольксвагеновская» навигация удобна, отзывчива, но говорящая женщина иногда может сказать какую-нибудь глупость или, наоборот, промолчать, когда надо свернуть.















Автомобиль имеет в своём арсенале три вида трансмиссий — механика, классический автомат, свежий 7-скоростной «робот» DSG. Моторов тоже три: 1,6-литровый (придушенный до 90 л.с.), 1,6-литровый (110 л.с.), 1,4-турбо (125 л.с.).















Вот последний турбомотор и агрегатируется с роботизированной КП — излюбленное сочетание некоторых «пугливых» отечественных автовладельцев. С такой парой «Рапид» разгоняется до сотни за 9 секунд и вообще ведёт себя бодро на дороге.















Кстати, яркие светодиодные огни очень помогают при бодрой езде на этом автомобиле. Они светят так пронзительно, что другие водители издалека замечают приближающийся сзади «Рапид» и заранее освобождают левый ряд.















Даже на скорости под 200 км/ч ощущения в машине достаточно комфортны — двигатель не ревёт, подвеска уверенно держит курс. Скорее всего, «Рапид» легко разовьёт и максимальные 240 км/ч.















Комфорту в салоне способствует и шумоизоляция, недостижимая пока для "корейцев". На скоростях под 200 можно тихонько переговариваться и слышать друг друга.















Для тех, кто хочет «понадёжнее да попроще», предусмотрена пара 1,6-литрового атмосферника и 6-скоростного «автомата». Тоже неплохой вариант, но на обгонах или подъёмах японский Aisin будет «подтупливать» и не давать быстро разогнаться.















«Рапид» — по-прежнему жёсткая на кочках, но собранная и управляемая машина. На всяких серпантинах даже интересно поддать газку и повкручиваться в повороты. Главное, не переборщить с газком.















«Шкодовцы» утверждают, что сделали сильный для нынешнего российского авторынка шаг — снизили цены на обновленный «Рапид». Формально это отчасти так: с 1,6-литровым младшим мотором и «механикой» начальная цена ходовой комплектации Ambition уменьшилась с 772 000 до 761 000 рублей, а комплектации Style — с 817 000 до 807 000 рублей. Такая же ситуация и с другими моторами и коробками.















Посмотрим, как обстоят дела в сравнении с конкурентами-«корейцами», которые, надо отметить, в текущем году сменили поколения и вышли в совершенно новых кузовах, в отличие от «чеха», оставшегося в кузове первого поколения. Возьмём Rapid Ambition с мотором 1.6 (110 л.с.) и «автоматом» — его стоимость 864 000 рублей. Здесь есть светодиодные ходовые огни, регулировка вылета и наклона руля, система ESC, кондиционер, передние сиденья с подогревом, форсунки омывателя с подогревом, радиосистема с Bluetooth, 6 динамиков.





Подберём похожий вариант недавно обновившегося KIA Rio. Это будет 1,4-литровый мотор о 100 «лошадях», обычный «автомат» и комплектация Comfort — стоимость 769 900 рублей. Да, дешевле, но у машинки нет светодиодных огней, колёса меньшей ширины, нет Bluetooth, всего 4 динамика, нет подогрева форсунок. Зато есть кожаный руль с кнопками.















Теперь сравним богатые версии. Rapid Style с мотором 1.4 мощностью 125 л.с. и с «роботом» стоит 950 000 рублей. Здесь добавляются задние светодиодные фонари, кожаный руль с кнопками, подлокотник, фоновая подсветка салона, круиз-контроль, помощь при подъёме в гору, климат-контроль, охлаждаемый бардачок, литьё на 15.







«Кореец» Rio с мотором 1.6 мощностью 123 л.с. и «автоматом» в комплектации Prestige обойдется в 899 900 рублей. Дешевле на 50 тысяч, но у него меньший крутящий момент (151 против 200 Н·м), нет светодиодных задних фонарей, круиз-контроля, помощи в гору, фоновой подсветки, охлаждаемого бардачка. Зато имеются электрообогрев лобовика, задний парктроник и подогрев задних сидений.





Для «Рапида» можно докупить эти опции: обогрев лобовика (10 000 рублей), парктроник (17 400), подогрев задних сидений (9500). И тогда итоговая стоимость составит 989 900 рублей. Но это будет всё-таки почти «немец» (родственный «Фольксвагену») с более широким функционалом.











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