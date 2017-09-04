Проклятие улицы Восход

Со злополучного перекрестка исчезли светофоры — ради них дорожники спилили дерево и уничтожили газон

Историю дорожного благоустройства улицы Восход всё лето отслеживали читатели НГС
Историю дорожного благоустройства улицы Восход всё лето отслеживали читатели НГС

Если бы существовала премия за самое большое количество дорожных ляпов, то в этом году её, бесспорно, заслужила бы улица Восход. Всё лето отрезок дороги в районе пешеходного перехода у здания на улице Восход, 20 попадал в новости на НГС несколько раз. Здесь с первого раза не могли нормально установить ни дорожные знаки, ни светофоры. 31 августа новые светофоры выключили, а некоторые демонтировали. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался разбираться, что случилось с подрядчиком, который устанавливает знаки на Восходе, почему у него никак не получается сделать всё правильно и за чей счёт эта дорожная чехарда.

На улице Восход в районе пешеходного перехода у здания по адресу Восход, 20 демонтировали новые светодиодные светофоры, которые установили совсем недавно. Часть светофоров здесь 31 августа были просто отключены. Работы на этом участке, как корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили в мэрии, выполняет подрядчик ГБУ НСО «СМЭУ». 


Часть новых светофоров на Восходе в конце месяца потушили, а часть демонтировали
Часть новых светофоров на Восходе в конце месяца потушили, а часть демонтировали


«Если убрали, значит, меняют на более эффективные светофоры. У них же разные характеристики», — коротко пояснил заместитель начальника ГБУ НСО «СМЭУ» Иван Харлов, но так и не смог уточнить корреспонденту НГС.НОВОСТИ, зачем менять недавно установленные современные светодиодные светофоры и, самое главное, — на что. По словам Харлова, больше всех про светофоры в их компании знает специальный человек — ответственный именно за эти дорожные объекты, — но связаться с ним редакции не удалось, телефон был вне зоны доступа.


Первый раз улица Восход попала в новости на НГС ещё 20 июня: один из читателей прислал в редакцию фотографии и рассказал, что здесь уже несколько дней дорожные знаки пешеходного перехода обозначают переход странным образом: их положили на брусчатку и прибили к ней штырями. Позже, 5 июля, местные обитатели обнаружили здесь ещё одно недоразумение: новый светодиодный светофор был установлен за деревом так, что водители, двигающиеся от улицы Кирова до Зыряновской, его просто не видели. Не прошло и двух недель, как перегородивший светофор тополь спилили.


С этих странно закреплённых знаков пешеходного перехода и начиналась история с дорожными ляпами на Восходе
С этих странно закреплённых знаков пешеходного перехода и начиналась история с дорожными ляпами на Восходе


Чудеса на этом участке Восхода продолжились и в августе. В первых числах последнего летнего месяца жители города обнаружили, что дорожные знаки странным образом раздвоились и начали дублировать друг друга. Ближе к концу месяца здесь появился ещё один светодиодный светофор, но установили его так, что пешеходный переход от него упирался в прилегающую Т-образным перекрёстком проезжую часть улицы 9-го Ноября. 


Один из читателей НГС, работающий неподалёку от этого места, рассказал, как стал свидетелем ругани комиссии из чиновников и дорожников по поводу этой ошибки. Исправили её примерно так же, как и ситуацию со светофором за деревом: срезали газон с двух сторон аллеи и сделали тротуар с пешеходным переходом, который на этот раз упирался в тротуар, а не проезжую часть. Заказчик дорожных работ, МКУ «Управление дорожного строительства», особых беспокойств по этой дорожной чехарде не высказало. 


Схема дорожных изменений, которые происходили на Восходе в районе Т-образного перекрестка с улицей 9-го Ноября


Чиновники заверили НГС.НОВОСТИ, что о странностях на Восходе в курсе и деньги подрядчику не заплатят до тех пор, пока тот не исправит все ошибки. «Пока они (ГБУ НСО «СМЭУ». — И.К.) не сделают светофор, мы не примем. То, что они переделывают, это за их счёт. Это их проблемы. Они нам должны сделать светофор, а мы — принять и уплатить деньги. В настоящее время светофорного объекта ни одного не сдано. Проблемы со светофорами действительно есть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский и добавил, что «СМЭУ» работает по проекту, который прошёл экспертизу.  


Со светофора, который установили напротив улицы 9 ноября, пешеходы могли уйти только под колеса машин
Со светофора, который установили напротив улицы 9 ноября, пешеходы могли уйти только под колеса машин


Как заметил г-н Харлов, убрать светофор, что и произошло на Восходе, почти ничего не стоит.


«Демонтаж светофорного объекта стоит копейки… Так и напишите: копейки. А вот поставить светофор стоит два с половиной миллиона [рублей за весь объём работ]», — пояснил замначальника «СМЭУ», но чуть позже спохватился и решил свернуть общение с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.


Начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский заметил, что переделывать свои ошибки «СМЭУ» может ещё долго: окончательный срок сдачи всех дорожных объектов по Новосибирску — 1 октября.

Илья Калинин
Фото читателей НГС

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