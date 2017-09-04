Проклятие улицы Восход

Если бы существовала премия за самое большое количество дорожных ляпов, то в этом году её, бесспорно, заслужила бы улица Восход. Всё лето отрезок дороги в районе пешеходного перехода у здания на улице Восход, 20 попадал в новости на НГС несколько раз. Здесь с первого раза не могли нормально установить ни дорожные знаки, ни светофоры. 31 августа новые светофоры выключили, а некоторые демонтировали. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался разбираться, что случилось с подрядчиком, который устанавливает знаки на Восходе, почему у него никак не получается сделать всё правильно и за чей счёт эта дорожная чехарда.

На улице Восход в районе пешеходного перехода у здания по адресу Восход, 20 демонтировали новые светодиодные светофоры, которые установили совсем недавно. Часть светофоров здесь 31 августа были просто отключены. Работы на этом участке, как корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили в мэрии, выполняет подрядчик ГБУ НСО «СМЭУ».







Часть новых светофоров на Восходе в конце месяца потушили, а часть демонтировали





«Если убрали, значит, меняют на более эффективные светофоры. У них же разные характеристики», — коротко пояснил заместитель начальника ГБУ НСО «СМЭУ» Иван Харлов, но так и не смог уточнить корреспонденту НГС.НОВОСТИ, зачем менять недавно установленные современные светодиодные светофоры и, самое главное, — на что. По словам Харлова, больше всех про светофоры в их компании знает специальный человек — ответственный именно за эти дорожные объекты, — но связаться с ним редакции не удалось, телефон был вне зоны доступа.





Первый раз улица Восход попала в новости на НГС ещё 20 июня: один из читателей прислал в редакцию фотографии и рассказал, что здесь уже несколько дней дорожные знаки пешеходного перехода обозначают переход странным образом: их положили на брусчатку и прибили к ней штырями. Позже, 5 июля, местные обитатели обнаружили здесь ещё одно недоразумение: новый светодиодный светофор был установлен за деревом так, что водители, двигающиеся от улицы Кирова до Зыряновской, его просто не видели. Не прошло и двух недель, как перегородивший светофор тополь спилили.







С этих странно закреплённых знаков пешеходного перехода и начиналась история с дорожными ляпами на Восходе





Чудеса на этом участке Восхода продолжились и в августе. В первых числах последнего летнего месяца жители города обнаружили, что дорожные знаки странным образом раздвоились и начали дублировать друг друга. Ближе к концу месяца здесь появился ещё один светодиодный светофор, но установили его так, что пешеходный переход от него упирался в прилегающую Т-образным перекрёстком проезжую часть улицы 9-го Ноября.





Один из читателей НГС, работающий неподалёку от этого места, рассказал, как стал свидетелем ругани комиссии из чиновников и дорожников по поводу этой ошибки. Исправили её примерно так же, как и ситуацию со светофором за деревом: срезали газон с двух сторон аллеи и сделали тротуар с пешеходным переходом, который на этот раз упирался в тротуар, а не проезжую часть. Заказчик дорожных работ, МКУ «Управление дорожного строительства», особых беспокойств по этой дорожной чехарде не высказало.





Схема дорожных изменений, которые происходили на Восходе в районе Т-образного перекрестка с улицей 9-го Ноября





Чиновники заверили НГС.НОВОСТИ, что о странностях на Восходе в курсе и деньги подрядчику не заплатят до тех пор, пока тот не исправит все ошибки. «Пока они (ГБУ НСО «СМЭУ». — И.К.) не сделают светофор, мы не примем. То, что они переделывают, это за их счёт. Это их проблемы. Они нам должны сделать светофор, а мы — принять и уплатить деньги. В настоящее время светофорного объекта ни одного не сдано. Проблемы со светофорами действительно есть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский и добавил, что «СМЭУ» работает по проекту, который прошёл экспертизу.







Со светофора, который установили напротив улицы 9 ноября, пешеходы могли уйти только под колеса машин





Как заметил г-н Харлов, убрать светофор, что и произошло на Восходе, почти ничего не стоит.







«Демонтаж светофорного объекта стоит копейки… Так и напишите: копейки. А вот поставить светофор стоит два с половиной миллиона [рублей за весь объём работ]», — пояснил замначальника «СМЭУ», но чуть позже спохватился и решил свернуть общение с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.







Начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский заметил, что переделывать свои ошибки «СМЭУ» может ещё долго: окончательный срок сдачи всех дорожных объектов по Новосибирску — 1 октября.