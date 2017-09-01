И тебя вылечат

Девушки, которые пришли в поликлинику № 1 вместо уволившихся врачей — о новой работе и зарплате

Поликлиника № 1 в центре города посвятила во врачи выпускниц Новосибирского государственного медицинского университета — минуя ординатуру, они приступили к работе терапевтов и педиатров. В этом году пациенты жаловались на нехватку медиков — и главный врач не скрывал, что педиатры увольняются и переходят на более «лёгкую» работу. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросила новых молодых врачей — которые оказались ещё и красавицами — о волнении перед пациентами, ожиданиях от новой работы и зарплатах.

Посвящение проходило в стенах нового дома Новосибирской областной ассоциации врачей на улице Орджоникидзе, 30 — здесь собрали полный зал нарядных девушек. Главный врач поликлиники № 1 и председатель ассоциации Сергей Дорофеев радостно сообщил, что все эти молодые специалисты теперь работают у него, и вручил им белые халаты. Весной главврач признавал, что из-за дефицита врачей, особенно детских, возникают большие очереди из недовольных пациентов — и заверял, что к осени ждёт выпускников медуниверситета.


В этом году 350 выпускников медуниверситета ушли работать в поликлиники
В этом году 350 выпускников медуниверситета ушли работать в поликлиники


«В этот раз к нам пришло очень много специалистов. Когда я полгода назад встречался с коллективом, сказал, что главная задача для меня будет — укомплектоваться на 100 %», — рассказал Сергей Дорофеев, добавив, что он «пока не выполнил обязательства». 


Поликлиника готова предложить рабочие места ещё 5–6 врачам, отметил он.


Посвящение проходило в доме медиков на улице Орджоникидзе
Посвящение проходило в доме медиков на улице Орджоникидзе


По информации ректора НГМУ Игоря Маринкина, в этом году 350 из 800 выпускников ушли в так называемое первичное звено — то есть в поликлиники. Министр здравоохранения НСО Олег Иванинский уточнил, что 150 человек поступили в клиническую ординатуру, чтобы получить узкую специализацию. Молодые терапевты и участковые педиатры могут приступить к работе с пациентами сразу же после окончания вуза. 


Девушкам вручили белые халаты и бейджики. Фото предоставлено пресс-службой минздрава НСО
Девушкам вручили белые халаты и бейджики. Фото предоставлено пресс-службой минздрава НСО


Поликлинике № 1 досталось шесть педиатров и восемь терапевтов, а ещё после ординатуры в учреждение пришли эндокринолог и рентгенолог. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ поговорили с несколькими новыми врачами и расспросили их об ожиданиях на работу мечты и зарплаты. 


Анастасия Афанасьева
Анастасия Афанасьева


Анастасия Афанасьева, педиатр: «Я хотела быть врачом, когда ещё была маленькой. Я из далёкого северного города Норильска — у нас там был только техникум. Я получила среднее медицинское образование и поняла, что этого недостаточно, что ограниченные знания. Поэтому приехала сюда, поступила и выучилась. Я очень рада, что могу сразу пойти работать на участок. Работаю уже 4 дня!


Сейчас большой ажиотаж среди родителей, потому что дети идут в школы, детские сады — и очень большой поток населения, мы не справляемся физически! Даже сроки приёма увеличили. Но меня ничего не пугает сейчас: вчера были до половины девятого на рабочем месте — и я даже с хорошим настроением ушла.


Пока что нас ждут, любят и обещают хорошие заработные платы».


Татьяна Пикулёва
Татьяна Пикулёва


Татьяна Пикулёва, педиатр: «Стать врачом — это был случайный выбор абсолютно. Просто сидели с мамой, думали, куда бы мне пойти учиться — уже в конце 11-го класса. Я люблю детей, и всего две специальности [подходили] — либо педагог, либо врач-педиатр. Подумали, что работа педиатра будет престижнее.


Сама я ещё отдельно не вела приёмы — сижу с заведующей и всегда могу проконсультироваться с ней. Ответственность у врачей, естественно, огромная. С документами ещё немного тяжело работать — очень много их. С родителями находим контакт — пока ещё ни с кем не ругались!


На шестом курсе нас предупреждали, что всё-таки немного неблагодарная работа, но пообещали, что будут хорошие зарплаты!».


Мария Чалых
Мария Чалых


Мария Чалых, терапевт: «Я класса с шестого-седьмого хотела стать врачом. Наверное, просто люблю людей, поэтому и стремлюсь помогать. Врач — это великая профессия, человечная — и в то же время интересно с точки зрения науки, что внутри человека, как он устроен.


Терапевты часто сталкиваются с негативной реакцией, это беспокоит, но, думаю, старшее поколение поможет разобраться. Всегда могу подойти и обратиться к ним — вот, молодая, неопытная. Это, можно сказать, козырь на ближайшие два года — а потом самой придётся разбираться во всём.


(Не обидно, что зарплаты у врачей не самые высокие по Новосибирску? — М.М.) Да, обидно, но что поделать, если выбрал такую специальность. Я хочу получить специализацию, работать ещё в стационаре, если будет возможность — в частной клинике».


Ольга Майс
Ольга Майс


Ольга Майс, педиатр: «С детства я не хотела стать врачом — в более осознанном возрасте ко мне пришла эта мысль. Со взрослыми я не хотела идти работать однозначно, а с детьми — да, это была моя мечта. Дети такие чистые, искренние создания, и эмоции, которые от них получаешь… От взрослых, конечно, не получишь такого.


Я две недели отработала на участке, но с понедельника приступаю уже к самостоятельному приёму. У нас во время учёбы была практика два года подряд, когда мы сидели на приёмах с опытными педиатрами — помогали, смотрели, как они работают на приёмах. Сейчас, когда сами будем принимать — конечно, боязно немного, потому что ответственность, чувствуется её груз!


Первую неделю был мандраж, а сейчас уже постепенно вливаешься в работу — начинаешь понимать, что происходит. В университете, например, нас не учили заполнять бумаги, сейчас мы учимся работать с документами.


Пациенты, конечно, разные — могут и опытным врачам сказать: "Дайте мне другого", стараемся нивелировать конфликтные ситуации. Доказать, что несмотря на то, что я молодой специалист, я тоже знаю, тоже вам могу помочь!


Я не ожидала каких-то заоблачных зарплат — пока мои ожидания совпадают с реальностью, и всё устраивает».


Ранее ректор НГМУ рассказал, что почти 80 % выпускников меда находят себе работу в Новосибирске и НСО — по официальным данным, их средняя зарплата здесь составляет 47 тысяч рублей. Однако сами медики заявили НГС.НОВОСТИ, что должны получать гораздо больше

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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова (1, 2, 4–7), предоставлено минздравом (3)

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