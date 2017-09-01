«Её из-за парты не было видно»: известные новосибирцы вспомнили, как пошли в 1-й класс

Сегодня, 1 сентября, в День знаний, НГС решил узнать, как выглядели известные новосибирцы много лет назад, когда пошли в первый класс. Семь человек — актёры, балерина, рестораторы, одна олимпийская чемпионка и одна чиновница — нашли свои старые архивные фотографии и погрузились в воспоминания о школьных днях. Что из этого получилось — читайте в материале НГС.НОВОСТИ.

Балерина Анна Жарова, актеры Олег Майборода и Виктория Левченко, рестораторы Владимир Бурковский и Денис Иванов, спортсменка Анна Богалий и начальник одного из департаментов мэрии Анна Терешкова — семь известных новосибирцев вспомнили, какими были их первые учебные дни много лет назад. Кстати, одна из героинь смогла сходить в первый класс два раза — при этом её успеваемость была совсем ни при чём.





НГС предлагает читателям последователь примеру героев статьи — присылайте в редакцию фотографии с вашего первого сентября в первом классе и фотографии вас сегодняшних. Мы обязательно их опубликуем. Ждём фото через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.





Анна Жарова, прима-балерина Новосибирского театра оперы и балета





«Я помню, что это было совершенно дикое волнение, потому что я хотела пойти в первый класс ещё за несколько лет, наверное, до этого момента. Мне кажется, я всю ночь не спала. Это было для меня очень-очень торжественно. Помню радость от ощущения, что я стану взрослой: мне казалось, что теперь у меня появилась какая-то ответственность. Мне это всегда очень нравилось — чувство ответственности, поэтому я всегда была командиром звёздочки, командиром класса», — вспомнила Анна Жарова, отметив, что пошла в школу в 1986 году.





Денис Иванов, владелец сети кофеен «Чашка кофе», ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ, сети ресторанов Beerman и ряда других заведений





«В первый класс я пошёл в 1980 году. Этот день запомнился хмурым. Холодно и дождливо было. Сейчас, когда я смотрю на фотографии, которые тогда были сделаны, то вижу, что улыбается на них только моя мама. А у первоклашек улыбок нет. Все скорее испуганы», — рассказал Денис Иванов.







Анна Богалий, двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону.





Анна пошла в школу в 1986 году в Мурманске. «Первое сентября в первом классе, конечно, большое событие в жизни любого ребёнка! В школу меня (традиционно) привели родители. Всё было торжественно и празднично. Фото было сделано после праздника, в фотоателье. Сейчас для меня первое сентября — это праздник уже моих детей. Сын в прошлом году пошёл в первый класс. А в этом году мы семьёй так же будем провожать его уже во второй класс и возьмем дочь (она уже подросла). Так что теперь это уже наш семейный праздник», — поделилась олимпийская чемпионка.





Владимир Бурковский, президент Федерации рестораторов и отельеров по Новосибирску и НСО, владелец собственных ресторанов, среди которых «Фенимор Купер» и PuppenHaus





«Первое сентября для меня — это всегда ощущение чего-то нового, сродни Новому году! Сформировалось оно во многом благодаря моей маме. Дело в том, что, несмотря на её очень серьёзную должность, а работала она ни много ни мало главным инженером проектов Томского института "Теплоэлектропроект", мама умудрялась свои конструкторские и художественные способности дополнительно реализовывать в пошиве моих костюмов на все случаи жизни. И конечно, костюм, посвящённый первому сентября, занимал в этом модельном ряду особое место. Одноклассники на линейке всегда с нетерпением ждали — приду ли я в модном клетчатом твиде, атласной жилетке, или даже скандальных в то время клёшах! Думаю, эта свобода творчества явилась одним из факторов того, что все мои ресторанные проекты столь эпатажны и нестандартны», — предположил Владимир Бурковский, который пошёл в первый класс в 1969 году.





Актриса «Красного факела» Виктория Левченко, на фото справа — сцена из спектакля «Маскарад»





«Первый раз в первый класс я пошла в 1973 году. У меня день рождения в конце сентября, поэтому 7 лет мне ещё не исполнилось. Моя мама в этой же школе работала учительницей, и меня взяли — я очень хотела учиться! Мне нравилось, что я такая взрослая, в школу иду, а подружки дома сидят. Через неделю моя учительница подошла к маме в коридоре и попросила: "Люба, забери Вику! Её из-за парты не видно". Я очень переживала, но мне дома разрешили пользоваться всем, что купили для школы — тетрадками, карандашами, книжками, — и я успокоилась. Главным аргументом родителей было: "Зато пойдёшь с Риткой и Светкой, все три подружки вместе".





В 1974 году я пошла в первый класс второй раз. И опять 1 сентября была очень довольна, ведь я уже всё знала: и эту линейку, и этот букет.





Школьные годы были прекрасны и замечательны. Свою первую учительницу Веру Павловну Хижную я помню до сих пор», — отметила актриса.







Олег Майборода, актёр театра «Красный факел», на фото справа — сцена из спектакля «Как солдат Иван Чонкин самолёт сторожил»





Среди наиболее известных спектаклей, в которых играет Олег, — представление «Только для женщин!!!». Актёр вырос в Павлодаре, там он пошёл в первый класс в 1981 году. Про самое первое сентября актёр вспомнить ничего не смог, вместо этого решил просто рассказать о школьных годах.





«Скажем так, я брал учителей обаянием. В школу я пришёл, уже умея читать, писать, знал таблицу умножения наизусть. Так что стал отличником, поэтому учиться первые три года было скучно. А потом понеслось: я был любимчиком учителей, они мне многое прощали и оценки ставили так же, из любви. Длилось это все десять классов: что в одной школе, что в другой», — сказал актёр.





Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска





«Помню, что безумное было волнение — причем не моё, больше мамино волнение. И она оттого, что так волновалась, очень сильно затянула мои косички и мне было очень больно», — описала Анна Терешкова свои ощущения от первого похода в школу в 1976 году.