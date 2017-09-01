«Её из-за парты не было видно»: известные новосибирцы вспомнили, как пошли в 1-й класс
Семь известных новосибирцев показали читателям НГС свои фото из первого класса
Сегодня, 1 сентября, в День знаний, НГС решил узнать, как выглядели известные новосибирцы много лет назад, когда пошли в первый класс. Семь человек — актёры, балерина, рестораторы, одна олимпийская чемпионка и одна чиновница — нашли свои старые архивные фотографии и погрузились в воспоминания о школьных днях. Что из этого получилось — читайте в материале НГС.НОВОСТИ.
Балерина Анна Жарова, актеры Олег Майборода и Виктория Левченко, рестораторы Владимир Бурковский и Денис Иванов, спортсменка Анна Богалий и начальник одного из департаментов мэрии Анна Терешкова — семь известных новосибирцев вспомнили, какими были их первые учебные дни много лет назад. Кстати, одна из героинь смогла сходить в первый класс два раза — при этом её успеваемость была совсем ни при чём.
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«Я помню, что это было совершенно дикое волнение, потому что я хотела пойти в первый класс ещё за несколько лет, наверное, до этого момента. Мне кажется, я всю ночь не спала. Это было для меня очень-очень торжественно. Помню радость от ощущения, что я стану взрослой: мне казалось, что теперь у меня появилась какая-то ответственность. Мне это всегда очень нравилось — чувство ответственности, поэтому я всегда была командиром звёздочки, командиром класса», — вспомнила Анна Жарова, отметив, что пошла в школу в 1986 году.
«В первый класс я пошёл в 1980 году. Этот день запомнился хмурым. Холодно и дождливо было. Сейчас, когда я смотрю на фотографии, которые тогда были сделаны, то вижу, что улыбается на них только моя мама. А у первоклашек улыбок нет. Все скорее испуганы», — рассказал Денис Иванов.
Анна пошла в школу в 1986 году в Мурманске. «Первое сентября в первом классе, конечно, большое событие в жизни любого ребёнка! В школу меня (традиционно) привели родители. Всё было торжественно и празднично. Фото было сделано после праздника, в фотоателье. Сейчас для меня первое сентября — это праздник уже моих детей. Сын в прошлом году пошёл в первый класс. А в этом году мы семьёй так же будем провожать его уже во второй класс и возьмем дочь (она уже подросла). Так что теперь это уже наш семейный праздник», — поделилась олимпийская чемпионка.
«Первое сентября для меня — это всегда ощущение чего-то нового, сродни Новому году! Сформировалось оно во многом благодаря моей маме. Дело в том, что, несмотря на её очень серьёзную должность, а работала она ни много ни мало главным инженером проектов Томского института "Теплоэлектропроект", мама умудрялась свои конструкторские и художественные способности дополнительно реализовывать в пошиве моих костюмов на все случаи жизни. И конечно, костюм, посвящённый первому сентября, занимал в этом модельном ряду особое место. Одноклассники на линейке всегда с нетерпением ждали — приду ли я в модном клетчатом твиде, атласной жилетке, или даже скандальных в то время клёшах! Думаю, эта свобода творчества явилась одним из факторов того, что все мои ресторанные проекты столь эпатажны и нестандартны», — предположил Владимир Бурковский, который пошёл в первый класс в 1969 году.
«Первый раз в первый класс я пошла в 1973 году. У меня день рождения в конце сентября, поэтому 7 лет мне ещё не исполнилось. Моя мама в этой же школе работала учительницей, и меня взяли — я очень хотела учиться! Мне нравилось, что я такая взрослая, в школу иду, а подружки дома сидят. Через неделю моя учительница подошла к маме в коридоре и попросила: "Люба, забери Вику! Её из-за парты не видно". Я очень переживала, но мне дома разрешили пользоваться всем, что купили для школы — тетрадками, карандашами, книжками, — и я успокоилась. Главным аргументом родителей было: "Зато пойдёшь с Риткой и Светкой, все три подружки вместе".
В 1974 году я пошла в первый класс второй раз. И опять 1 сентября была очень довольна, ведь я уже всё знала: и эту линейку, и этот букет.
Школьные годы были прекрасны и замечательны. Свою первую учительницу Веру Павловну Хижную я помню до сих пор», — отметила актриса.
Среди наиболее известных спектаклей, в которых играет Олег, — представление «Только для женщин!!!». Актёр вырос в Павлодаре, там он пошёл в первый класс в 1981 году. Про самое первое сентября актёр вспомнить ничего не смог, вместо этого решил просто рассказать о школьных годах.
«Скажем так, я брал учителей обаянием. В школу я пришёл, уже умея читать, писать, знал таблицу умножения наизусть. Так что стал отличником, поэтому учиться первые три года было скучно. А потом понеслось: я был любимчиком учителей, они мне многое прощали и оценки ставили так же, из любви. Длилось это все десять классов: что в одной школе, что в другой», — сказал актёр.
«Помню, что безумное было волнение — причем не моё, больше мамино волнение. И она оттого, что так волновалась, очень сильно затянула мои косички и мне было очень больно», — описала Анна Терешкова свои ощущения от первого похода в школу в 1976 году.
Елена Громкова
Фото из архива Анны Жаровой (1), Виктора Дмитриева (2), из архива Дениса Иванова (3), Сергея Ляшко (4), из архива Анны Богалий (5, 6), из архива Владимира Бурковского (7, 8) предоставлены пресс-службой театра «Красный факел» (9–11), Игоря Игнатова (red-torch.ru) (12), из архива Анны Терешковой (13), Александра Ощепкова (14)