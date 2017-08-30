Сдали трубы напрокат

Мэрия отдает «СИБЭКО» муниципальные котельные и теплосети — тарифы из-за этого могут снова вырасти

Как все и предполагали, энергетическая концессия будет заключена между мэрией и «СИБЭКО»
Как все и предполагали, энергетическая концессия будет заключена между мэрией и «СИБЭКО»

Мэрия передаст «СИБЭКО» все муниципальные тепловые сети и котельные для их реконструкции и дальнейшей эксплуатации по энергетической концессии. Критики этого договора уверены, что концессия в нынешнем виде повлияет на рост тарифов, а сам документ составлен так, что заслуживает привлечения внимания прокуратуры и УФАС. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснял, чем грозит такой энергетический союз мэрии и «СИБЭКО» и откуда у энергетиков почти 650 миллионов лишних рублей на реконструкцию сетей и котельных в рамках концессии.

В начале недели мэрия заявила о создании энергетической концессии, по которой все муниципальные котельные и теплосети будут переданы «СИБЭКО» для их реконструкции, дальнейшей эксплуатации и получения прибыли до 2024 года. Инициатором этого проекта выступило АО «СИБЭКО». 


«В 2014 году в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении" были внесены изменения. В соответствии с ними муниципалитетам предоставляется право последний раз заключить договор на долгосрочную аренду с максимальным сроком на три года. После этого возможно заключение лишь концессионного соглашения», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии, уточнив, что 


срок аренды энергетиками таких объектов в Новосибирске заканчивается 30 декабря 2017 года.


По концессионному соглашению мэрия передаёт в частные руки 26 объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения: котельные и теплосети Новосибирска, Пашино и ОбьГЭСа со всем их имуществом. Предполагается, что концессионер должен потратить на реконструкцию котельных до 481,3 млн рублей, а на теплосети — до 173,8 млн рублей.


Единственный конкурент «СИБЭКО» на торгах — «Энергетическая сетевая компания» — не была допущена, так как не предоставила банковскую справку
Единственный конкурент «СИБЭКО» на торгах — «Энергетическая сетевая компания» — не была допущена, так как не предоставила банковскую справку


Кроме «СИБЭКО» на торги, где решался вопрос, кто будет партнёром мэрии, заявилось и ООО «Энергетическая сетевая компания», которая, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Александру Корнилову. Однако специальная рабочая группа сняла с торгов соперников «СИБЭКО» из-за отсутствующей банковской справки, подтверждающей наличие в компании «ЭСК» денег. 


Один из экспертов в области энергетики, работающий на этом рынке уже тринадцать лет, назвал оплошность «Энергетической сетевой компании» странной. «Вполне возможно, что её («ЭСК». — И.К.) просто попросили подать заявку, чтобы создать видимость конкурса. Потому что не приложить к заявке банковскую справку — очевидное нарушение. И в законе, и в постановлении правительства о подаче заявок чётко прописано, что необходимо прикладывать. Допустить такую ошибку — странно», — улыбнулся эксперт, попросивший сохранить его анонимность.


Остаётся также непонятным, откуда деньги на ремонт нашлись у «СИБЭКО», которая недавно предлагала поднять тарифы на 15 %, объясняя это отсутствием средств на реконструкцию своих объектов. В «СИБЭКО» не ответили на этот вопрос. 


В компании вообще не стали давать комментарии. «Действия энергокомпании относительно концессионного соглашения будут прокомментированы после полного завершения всех соответствующих процедур», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь «СИБЭКО» Анастасия Степанова.


Ожидаемый доход, который в дальнейшем получит концессионер от эксплуатации переданных объектов, никто не озвучил. 


Прибыль «СИБЭКО», как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии, будет в дальнейшем закладываться в тарифы, которые согласовывает департамент по тарифам Новосибирской области. 


По мнению городских депутатов, энергетическая концессия в сегодняшнем виде должна быть остановлена из-за множества непрозрачных моментов
По мнению городских депутатов, энергетическая концессия в сегодняшнем виде должна быть остановлена из-за множества непрозрачных моментов


Если концессионер по какой-то причине не получит запланированную прибыль, убытки ему возместят за счёт муниципального бюджета, пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.


Депутат горсовета Наталья Пинус, выступившая против заключения договора в сегодняшнем виде, утверждает, что это — псевдоконцессия. «Финансирование производится за счёт средств тарифной выручки и без привлечения дополнительного финансирования концессионером», — объяснила депутат Пинус корреспонденту НГС.НОВОСТИ и добавила, что расходы на реконструкцию переданных «СИБЭКО» объектов могут привести к дополнительному росту тарифов для населения.

 

Наталья Пинус уточнила, что есть как минимум ещё несколько моментов, которые позволяют утверждать, что документ не является прозрачным: из него неясно, в каких случаях применяются штрафные санкции, как часто они могут применяться, не прописаны тарифы — какие они будут, на какой срок. 


Наконец, добавляет г-жа Пинус, «Межтопэнергобанк», предоставивший в рамках концессии гарантии «СИБЭКО», на сегодня лишён лицензии. 


Всё это депутат описала в заявлениях в прокуратуру и УФАС и попросила остановить концессионное соглашение.


В пресс-службе мэрии уточнили накануне завершения торгов, что если на них будет только АО «СИБЭКО», то концессионное соглашение с ним будет подписано 6 ноября 2017 года. 


Ещё одна концессия, но уже от правительства Новосибирской области, которая вызвала бурный протест горожан и депутатов, — мусорная. Предполагалось, что недалеко от города в районе реки Издревая на деньги частных инвесторов, но под гарантии областного бюджета в случае недополучения дальнейшей прибыли, будут построены мусорный полигон и мусороперерабатывающий завод. На днях губернатор Владимир Городецкий заявил о заморозке «мусорной» концессии.

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова (1), Ирины Малыгиной (2), Татьяны Фатеевой (3)

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