15 тысяч за путёвку: мошенники продают сибирякам липовые места в яслях

Преступники прикидываются чиновниками отдела образования — НГС выяснил схему нового обмана

В Новосибирске не хватает яслей — и родители пытаются купить места 
В Новосибирске не хватает яслей — и родители пытаются купить места 

Жительница Новосибирска отчаялась пристроить двухлетнюю дочку в ясли и написала в соцсетях, что хочет купить путёвку. Не прошло и пары дней, как ей написали «продавцы» — и предложили купить путёвку в детсад за 15 тысяч рублей, причём оформить всё официально, в отделе образования районной администрации. А ещё — прикрепить банковскую карту к номеру мобильного телефона продавца. Почуяв подвох, сибирячка отказалась. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила схему мошенничества и узнала, почему родители юных новосибирцев не могут получить места в яслях.

Людмила записала дочку в садик в родном Октябрьском районе сразу после рождения — сейчас ребёнку уже 2 года и 2 месяца, а долгожданной путёвки все нет. «Мы хотим в ясли и стоим на очереди в пять садиков — и мы везде 500-е. Очередь очень большая. Я начала искать в интернете информацию о том, можно ли таким путём — не сильно честным — купить путёвку в садик. Чтобы ребёнка не через несколько лет, а уже сейчас попробовать в садик определить», — рассказала сибирячка, которая мечтала поскорее вернуться на работу.


Она наткнулась на группу «ВКонтакте» по обмену путёвками в детские сады по нескольким городам России, в том числе по Новосибирску. Там Людмила рискнула и прямо написала, что не обменяет место в яслях, а купит его — несмотря на предупреждения от сервиса, что не стоит вестись на платные услуги. На следующий же день ей написала девушка, предложила место в детском саду недалеко от дома. 


«Я оставила свой номер телефона — и мне перезвонил мужчина. Он представился специалистом отдела образования нашего Октябрьского района. Это подкупило, что не посторонний человек.


Прямо у него спросила: "Вы готовы за взятку помочь мне ребёнка определить в садик?". Он говорит: "Да, готов. Мы этим занимаемся, у нас есть опыт в этом деле". И назвал цену — 15 тысяч рублей», 


— описала собеседница. Собеседник не представился якобы в целях безопасности — чтобы высокое начальство не узнало. 


Мужчина попросил назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения девочки — и обнадёжил, что через три дня путёвка будет готова, причём забрать её можно будет в отделе образования Октябрьского района на улице Сакко и Ванцетти. Родители обрадовались — «Всего за 15 тысяч ребёнка в садик пристроим, красота!» — и стали ждать встречи.


За два часа до неё «специалист» перезвонил и предупредил, что планы изменились — и надо ехать в «МЕГУ» (Людмила с мужем живут в районе ГБШ). Мужчина попросил доехать до банкоматов у «Ашана» и не только перечислить ему 15 тысяч, но и «привязать вашу банковскую карту к моему номеру телефона», а затем уже ехать в отдел образования.


«Мужу звоню, говорю, что подозрительно всё это. Он согласился и решил позвонить в отдел образования. А они говорят: "У нас вообще не работают мужчины в отделе"», — отметила Людмила. После этого она перестала отвечать на звонки мужчины, а предложившей путёвку девушке написала возмущённое письмо с просьбой перестать обманывать.


«Она меня послала и сказала что-то вроде "сами виноваты"», — добавила сибирячка. Передавать администрации информацию о «продавцах» она отказалась, побоявшись шумихи вокруг её семьи.


Ещё одна жительница Октябрьского района — Марина — тоже пыталась купить путёвку в детский садик для ребёнка, но увидела сообщение Людмилы о мошенничестве в этой группе и решила не перечислять деньги. 


Скриншот переписки Марины и продавца ненастоящей путёвки
Скриншот переписки Марины и продавца ненастоящей путёвки


«Заведующей детского сада приходит приказ в электронном виде. В управлении образования заключаете договор и расчёт прямо в кабинете! Всё делается через управление образования. Стоимость от 13 до 18 тысяч рублей в зависимости от сада и возраста ребёнка. Оплата в день получения путёвки. Время оформления документов — от двух дней до недели», — описала Марина схему, которую ей предлагали такие же продавцы. 


В администрации Октябрьского района Новосибирска ответили через пресс-центр мэрии, что в отделе образования вообще нет специалистов-мужчин, а мошенниками теперь займется полиция.


«Информация управления по взаимодействию со СМИ, поступившая на рассмотрение в администрацию Октябрьского района, направлена в правоохранительные органы для расследования и установления фактов мошенничества», — заверили в администрации.


В мэрии не скрывают, что ситуация с яслями непростая — и попасть туда трудно даже детям льготников, у которых есть преимущества. Как пояснили НГС.НОВОСТИ специалисты департамента образования, ежегодный набор в детские сады идёт до 31 августа, а осенью при возможности детей возьмут на дополнительные места. 


По информации на 25 августа, детям в возрасте от 1,5 до 7 лет выдали почти 16 тысяч направлений в садики. Из них 5590 путёвок достались детям до 3 лет. Везет, впрочем, не всем: журналист НГС в декрете Елена Гурьянова рассказала: она с мужем обнаружила, что очередь в детсад каждый месяц отодвигается.


«Мы встали в очередь, потому что слышали о нехватке с детскими садами — и чем раньше встанешь, тем лучше. Думали, что чем раньше встанем — тем быстрее попадём. Сразу же оформили документы (буквально через полмесяца после рождения), причём подали сразу в 5 детских садов», — рассказала Елена. 


Она заметила, что хотела отдать сына в детсад и в 2 года — но очередь во всех садиках сдвигалась всё ниже и ниже.


Новосибирцы проследили на сайте госуслуг, как двигается очередь в детские сады
Новосибирцы проследили на сайте госуслуг, как двигается очередь в детские сады


На сайте госуслуг нет объяснения, почему очередь сдвигается не в пользу Гурьяновых, — только цифры; но знакомые рассказали Елене, что так получается из-за того, что встают на учёт дети, родившиеся раньше, и дети бюджетников.  


Сейчас в очереди на места в детсадах — больше 18 тысяч детей от 2 до 3 лет.


В департаменте образования говорят: очередь удлиняется из-за постоянно растущего количества детей — только с 28 по 29 августа специалисты зарегистрировали 9430 детей, причем 3823 ребёнка в возрасте до 3 лет. 

 

«Наш город уже в течение 10 лет решал эту проблему. За это время было капитально отремонтировано, реконструировано и возвращено в систему дошкольного образования 71 здание детских садов», — заверили в мэрии. Чиновники напомнили, что с 2011-го по 2015 год построили 53 здания детсадов, в которых появилось 15 тысяч новых мест. В 2016 году открылись также два здания детсада № 555 в Ленинском районе на 400 мест.


В этом году продолжается капитальный ремонт зданий двух бывших детских домов на улице Связистов, 155 в Ленинском районе (200 мест) и на улице Гоголя, 25«а» в Центральном округе (100 мест). Также власти планируют сделать дополнительные 320 мест в детсаду № 441 Ленинского района.


«Таким образом, работа по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет в городе Новосибирске будет продолжена», — ответили в мэрии. 


Впрочем, горожанам от этого не легче — в июне 2017 года новосибирцы пожаловались президенту России Владимиру Путину на гигантские очереди в детские сады и просили его взять проблему на контроль. Тогда начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев, заметив, что "проблема, безусловно, есть", заявил, что причина нехватки путёвок — резкое увеличение числа детей, которое вызвано в том числе массово поставленными на учёт детьми мигрантов.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Морсина
Фото Ирины Малыгиной, предоставлено читательницей
Инфографика Николая Гурьянова

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