Сто лет за партой

1 сентября по всей области после летних каникул откроют свои двери более 900 школ. В их числе одна особенная — школа № 3 имени Бориса Богаткова. Она не только одна из самых красивых и необычных школ города, но и самая старая, а её здание признано памятником архитектуры. В этом году школе исполнится 107 лет. НГС.НОВОСТИ побывали в её стенах и пообщались с учителями. О том, как живёт одна из старейших школ города, чей дом стоит прямо в её дворе и какие звуки здесь слышатся по ночам — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

История школы началась так же, как и история ещё 11 школ города, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале прошлого века в России решили развивать бесплатное начальное образование. Для этого создали специальный фонд имени Петра I, откуда Новониколаевску выдали ссуду в 387 тысяч рублей на 20 лет. На эти деньги к 1912 году в городе появилось 12 школ, которые спроектировал Крячков. Так появилась и школа № 3 имени Бориса Богаткова на Октябрьской, 5 — старейшая школа города, в которой до сих пор преподают.





Один из первых снимков школы № 3





История школы сохранилась во многом благодаря Тамаре Прилепской — учителю математики, бывшему директору, а ныне заведующей школьным музеем. На протяжении 40 лет она кропотливо собирает воспоминания выпускников, документы, письма, грамоты, пионерскую атрибутику, школьные рисунки и множество мелочей, которые с удовольствием показывает своим ученикам.





Тамара Васильевна в стенах своего музея





Благодаря одной из её находок выяснилось, что свои двери школа распахнула чуть раньше, чем принято считать. Об этом стало известно из писем одного из директоров школы, который возглавлял её в 70-е годы.





Единственное найденное документальное доказательство того, что школа открылась в 1910-м, а не в 1912 году





«Он пишет в воспоминаниях с вечера выпускников: "Разрешите от имени коллектива школы поприветствовать выпускников школы. У нас на вечере присутствует ученица нашей школы 1910-11 годов Назарова-Олятская Евгения Григорьевна". Его рукой написано. После войны он у нас работал историком, наверное, он знал, как всё начиналось. То есть в 1910 году ученики здесь уже были, но почему-то везде пишут, что крячковские школы появились только в 1912 году», — удивляется Тамара Васильевна. По её словам, школу создавали для детей очень обеспеченных новосибирцев, но со временем в неё стали принимать всех.





Школьный музей





Половину экспозиции школьного музея занял самый известный выпускник — Борис Богатков, советский поэт, погибший в 20 лет на войне. Он ушёл на фронт в 22-ю Сибирскую добровольческую дивизию, которой посвящена вторая половина экспозиции. У Тамары Васильевны сохранились копии и оригиналы его рукописей, автографов, фотографии. Имя Богаткова школе присвоили в 1957 году.





Памятная доска Бориса Богаткова





Оригинал рукописи стихотворения Богаткова «Волга»





Школа очень гордится своим выпускником, о котором уже пошли байки. «Раньше я приходила сюда ночевать, у меня здесь постель была, там диван. Когда тихо — какие-то поскрипывания. Здание-то кирпичное, а вот поскрипывания. Причём эти скрипы и другие слышали. Думаем, наверное, Богатков по коридору ходит», — улыбаясь, рассказывает Тамара Васильевна.







Фото Богаткова на стенде школьного музея





За 107 лет истории школа сменила почти два десятка директоров. Дольше всех эту должность занимал Михаил Штамов — с 1936-го до 1955 года, пока не ушёл на пенсию. Примечательно, что Штамов жил буквально в двух метрах от школы — в небольшом особняке, который сохранился до сих пор и стоит уже на территории школы. Правда, сегодня дом используют как хозяйственное помещение.





Дом одного из бывших директоров школы стоит прямо во дворе — сейчас это просто склад для школьного инвентаря





При Штамове в школе случился первый и последний пожар. «Во время войны на крыше школы жили беспризорники. До сих пор там балки на крыше некоторые обгорелые. Это всё воспоминания внучки Штамова, вот она пишет», — говорит Тамара Васильевна и достаёт папку с воспоминаниями.



«Всё-таки кто-то из беспризорных (дед их кормил и приводил в классы, а потом устраивал по детским домам), видимо, курил, и случился пожар. Ночью нас разбудил какой-то чумазый мальчишка, он был очень испуган и бормотал, мол, там пожар. Дед побежал в школу. Мы все очень испугались. Дед сразу же выбил окно — его кабинет был на первом этаже — и вызвал пожарных. Телефон был только у него в кабинете. Пожарные тушили пожар всю ночь, а к утру у деда случился сердечный приступ, но долго он не лежал», — зачитывает Тамара Васильевна воспоминания внучки Штамова.





Судя по архивным фотографиям, крышу школы когда-то украшал шпиль





Тем временем школа развивалась, количество желающих учиться в ней росло с каждым годом, и в начале 60-х к школе пристроили новое здание площадью в 600 «квадратов». Так ученики получили четыре новых кабинета, кабинет физики, пионерскую комнату, кабинет врача, завуча и директора, а также спортивный зал.





Спортивный зал разместили на втором этаже пристройки





С того времени в музее сохранилось немало пионерской атрибутики — галстуки, знамя, значки, газеты... Среди прочего Тамара Васильевна наткнулась на перьевую ручку и промокашку.





Перьевые ручки, найденные в школе





Два номера газеты «Пионерская правда» 70-х годов





Промокашка — нынешние школьники не поймут её ценности





«Неизвестно, сколько уже лет этой ручке. Мы её нашли на первом этаже, там были огромные плинтуса. Мы их поубирали по всей школе, стали в 12-м кабинете их отрывать и нашли эту ручку. Интересно, сколько она там пролежала?» — задаются вопросом в школе.





Пионерская артибутика третьей школы





Сегодня главной проблемой самой старой в городе школы является нехватка классов — из-за того, что всех учеников перевели в одну смену, здание не в состоянии принять больше человек. В школе учится около 250 человек — по одному классу на каждый год обучения, кроме 10-х и 11-х, где их по два. Сложно поверить, что в 50-е годы, когда ещё не было пристройки и школьники учились в три смены, школа принимала по 790 детей.





В стенах школы полвека назад учились сразу восемь сотен ребят — сейчас их втрое меньше





Скромная столовая





Один из учебных классов





Чтобы сделать кабинет врача с процедурным кабинетом, администрации пришлось отгородить часть коридора. В таком же «самострое» расположился и кабинет директора. Под вопросом — большая столовая, актовый зал, оборудованные кабинеты физики и химии. Сами учебные кабинеты полностью оснащены всем необходимым — современными партами и стульями, телевизорами, компьютерами.





Вдоль стен по всей школе висят живые цветы





«В мою бытность три раза планировали сделать ещё одну пристройку, последнюю спроектировали в 2014 году. Проект оплачен, но начался кризис. И когда это сделают — непонятно. Это наша мечта», — вздыхает Тамара Васильевна. По её словам, там должна появиться потоковая аудитория, большой актовый зал, большой музей, дополнительные классы и технические помещения. «Очень тесно, когда на переменах выходишь в коридор», — заметила директор Алла Раевская.





Проект пристройки к школе. Вид с угла улиц Чаплыгина и Революции





Сейчас в школе вовсю готовятся к новому учебному году, чтобы в пятницу открыть двери для новых учеников. Возможно, среди них найдётся тот, кто когда-нибудь потеснит Богаткова в школьном музее.