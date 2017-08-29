Инвалидам нельзя: новосибирца не пустили в клуб из-за протеза

Сибиряк пожаловался на модный клуб в прокуратуру — мужчину шокировали правила заведения

Раньше Артём отдыхал в этом клубе — охрана относилась к протезу спокойно
Раньше Артём отдыхал в этом клубе — охрана относилась к протезу спокойно

22 августа Артём Кузьмин поехал в клуб «Антигламур» на Серебренниковской — он собирался отметить с друзьями День российского флага. Новосибирец отдыхал в этом клубе и раньше, но в этот раз на входе у Артёма поинтересовались, почему он хромает. Сибиряк ответил бесхитростно — стоит протез, после чего охранник отказался пропускать Артёма, заявив, что инвалидам нельзя — таковы правила заведения. Шокированный мужчина попытался поговорить с администрацией и даже вызвал полицию, но в клуб его так и не пустили. Сейчас Артём пытается бороться с оскорбительными правилами и добиться извинений от руководства клуба — он уже написал заявление в полицию и прокуратуру и обратился к общественникам. Почему эта ситуация нетипична для Новосибирска и можно ли привлечь к ответственности представителей «Антигламура» — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.           

«Я спускался ко входу в клуб, хромал, — вспоминает Артём Кузьмин. — Остановили охранники, объяснил, что у меня протез, я из-за этого хромаю. Мне ответили, что таких людей они в клуб не пускают. Почему? "У нас такие правила". Тут меня ошарашило. Они смогли в лицо говорить человеку — ты инвалид, тебя не пускаем».


Кузьмин подчёркивает, что за девять лет инвалидности с таким отношением он встретился впервые. В 2008 году Артём попал в аварию по вине пьяного водителя. Когда очнулся в больнице, с ужасом узнал, что ему ампутировали ногу. Пришлось привыкать к протезу — поначалу было страшно, а сейчас 32-летний мужчина живёт обычной жизнью. Работает в рекламном агентстве, по выходным — бары, клубы. К слову, добавляет Артём Кузьмин, раньше ни в одном заведении про хромоту у него никто не спрашивал. 


Из-за своей особенности парень особо не страдает, разве что чрезмерное внимание прохожих напрягает. «Здесь похуже, конечно, чем где-то в Европе, — рассуждает Артём. — 


В Испании, к примеру, я спокойно мог ходить на пляж в шортах. На протез внимания никто не обращал. Попробовал раз в Новосибирске — не очень комфортно было, все показывали пальцем. У нас просто люди к такому не привыкли. Они не думают, что человеку неприятно, когда смотрят на него сто глаз». 


Сибиряк слышал, что в других городах у людей с особенностями иногда возникают проблемы, но всегда думал, что к Новосибирску это не относится. Поэтому, услышав, что в клуб не пускают, вызвал полицию. В клуб в тот вечер он так и не попал, а в другое заведение парень не поехал — настроение было изрядно подпорчено. «Мне хотелось бы, чтобы они поняли — свои услуги они обязаны предоставлять любому человеку. Независимо от того, инвалид он или нет», — подчёркивает Кузьмин. Артём признался, что если бы его не пустили из-за того, что он пришёл в джинсах или у него оказался не тот цвет глаз — он даже спорить бы не стал, его оскорбил сам запрет о входе для инвалидов. 


«У нас есть правила, на входе в клуб они висят — ни с какими пластырями, ни с какими повязками, ни с какими дефектами вход в клуб запрещён, — пояснила позицию заведения администратор клуба «Антигламур» Алёна Кошелева. — Клуб не предусмотрен именно для инвалидов. У нас очень много лестниц, подъёмов... Это именно в целях безопасности самого человека». Она пояснила, что в тот день выходила на работу и нарушений в работе охранника не заметила. «Охрана корректно отказала, показав правила, объяснив ситуацию», — подчеркнула Кошелева. 


Через некоторое время после разговора с администратором с корреспондентом НГС.НОВОСТИ связался арт-директор «Антигламура» Леонид Шумов, чтобы пояснить, что на самом деле люди с инвалидностью могут отдыхать в клубе. «К нам ходят и слепые, и на колясках, — подчёркивает Шумов. — Проблема не в том, что он (Артём Кузьмин — А.И.) инвалид, а в том, что он агрессивно себя вёл: "Слышь ты, сегодня День российского флага, пусти меня". Его попросили снять куртку, он отказался, а потом переключился на то, что он инвалид. Там просто мужика понесло, он агрессивно себя повёл слишком».  


«Я знал, что в клубе будут говорить что-то наподобие этого, — прокомментировал обвинение в неадекватном поведении Кузьмин. — Пьяным уже не назовут, потому что полиция меня видела. Уверен, что потом окажется, что камера на входе у них не работает». 


Президент региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни "Финист"» Виктор Семенко называет эту ситуацию нетипичной для Новосибирска. 


«На моей памяти в городе такого не было. Некрасиво очень, да и никогда не думал, что в Новосибирске может такое случиться. Люди у нас всегда очень толерантно относились, в любые времена», 


— говорит Семенко. Эксперт уверен, что в такой ситуации необходимо подключать прокуратуру. «Потому что такие вещи плавно перетекают в более страшное, — поясняет президент организации. — Сегодня инвалиды, завтра блондинки и брюнеты, а что будет потом?».


В городской прокуратуре подтвердили обращение Артёма Кузьмина. «Дело поступило, находится в производстве», — заявили в ведомстве. 


Адвокат Михаил Спиридонов уверен, что в данном случае Кузьмину лучше обращаться в суд с требованием возмещения морального ущерба. «Клуб мог установить правила поведения для посетителей, но такие правила не должны противоречить действующему законодательству. Например, необходимость снимать верхнюю одежду, быть в опрятном виде и т.д. В данном же случае отказ был мотивирован наличием инвалидности посетителя, которая никак не могла повлиять на возможность оказания услуг или привести к нарушению общественного порядка», — пояснил Спиридонов. 


По словам адвоката, администрацию клуба можно привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАп РФ («Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей») — это возможный штраф от 10 до 20 тысяч рублей самому клубу и штраф от 1000 до 2000 рублей его представителю как должностному лицу. 


Совсем недавно женщина с инвалидностью отсудила у «Горэлектротранспорта» 5 тысяч за грубость кондуктора. Ответчик требовал от женщины документы, подтверждающие льготы, а когда понял, что с собой этих документов у истицы нет, стал её оскорблять. 

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Алёна Истомина
Фото Ирины Малыгиной

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