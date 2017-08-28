14 братьев Новосибирска: Улан-Батор

Репортаж из самой холодной столицы мира: здесь живут в юртах, ездят на красный и обожают Чингисхана

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска». Каждый вторник мы рассказываем о новом городе с самыми яркими фотографиями. В прошлых материалах мы познакомились с «корейским братом» Городецкого — Тэджоном и с одной из древнейших столиц мира — Ереваном . Сегодня мы расскажем о самой холодной столице мира (даже Рейкьявик оказался теплее) и вечным пристанищем стального Чингисхана. Улан-Батор — это не только степь, юрты и лошади. Из года в год он привлекает туристов со всего мира. Что нужно увидеть в монгольской столице, почему с небоскрёбами соседствуют юрты и чем она похожа на левобережье Новосибирска — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Пристанище кочевников





Принято считать, что Улан-Батор основан в 1639 году, когда, по одной из версий, монголы создали кочевую резиденцию первого главы буддийской общины Монголии. Её построили в 250 километрах от современного Улан-Батора и назвали Хурэ. Вместе с ней они кочевали вдоль местных рек, пока в конце XVII века во время войны её не разорили. Позднее поселение осело на пути из Китая в бурятскую Кяхту, в нём начали строить храмы и монастыри. В городе жили правители, главы буддийского духовенства, монахи и ламы — религиозные учителя. К этому времени город стал называться Ургой. Ещё позднее его переименовали в Улан-Батор, что переводится с монгольского как «красный богатырь».





Высотки в центре монгольской столицы





До начала 1990-х Монголия была социалистической страной — это заметно сказалось на архитектуре её столицы. Русские туристы сравнивают окраины Улан-Батора с советской глубинкой или левым берегом Новосибирска. «Это такая смесь Монголии и американского мегаполиса. Небоскребы вперемешку со старыми невысокими постройками времен СССР, "панельки" советские», — описывает Улан-Батор жительница Новосибирска Анастасия Пестова. Девушка ездила туда отдохнуть с друзьями на машинах в прошлом году.





В последние несколько лет город начали активно застраивать. Так, благодаря китайским инвестициям юрты и хрущёвки остались в основном на окраинах, а в центре появился бизнес-район с небоскрёбами. Из пристанища кочевников Улан-Батор превратился в один из важнейших азиатских транспортных узлов. Здесь есть аэропорт имени Чингисхана, два аэродрома, железнодорожный вокзал. А 9 районов мегаполиса связывает наземное метро. Кстати, в Улан-Баторе живёт почти половина населения всей Монголии — по последним данным, более 1,3 миллиона человек, то есть немногим меньше, чем в Новосибирске.





Юрты во дворах монгольской столицы — привычное дело





Кстати, как предупреждают туристы, въезд в город платный — около 100 рублей. Однако многих из тех, кто приезжает в Монголию на машине, поражает не платный въезд, а поистине азиатская манера вождения местных автомобилистов.





«Пробки, хаотичное движение, полное несоблюдение ПДД. И отсутствие при этом аварий. Пропустить пешехода? Не, не слышал. Автобусная полоса? Где? Нет такой, еду где хочу. Встал на красный свет? Идиот что ли? И дай-ка посигналю при каждом удобном случае», — описывает Анастасия поездку по городу.





Старые привычки





Удивительно, но многие жители Улан-Батора до сих пор живут в юртах. Как и в старые времена, их обивают шкурами животных и отапливают дровами. Отличает юрту XXI века от юрты XVII века разве что «стационарность» и электричество. Благодаря такому контрасту с высотками монгольскую столицу называют перевалом между отмирающим кочевым прошлым и капиталистическим будущим.





Юрты на окраине Улан-Батора





Надо сказать, что утепляют юрты не зря. Улан-Батор считается самой холодной столицей в мире — среднегодовая температура воздуха составляет 0 градусов, но из-за сухого горного климата зима здесь переносится легче, чем в Новосибирске.





Каждый турист просто обязан переночевать в юрте. Такую услугу предлагают не только отели, но и простые жители, которые сдают юрты посуточно. Для местных же такое жилище подобно нашим частным домам — в них живут небогатые монголы.





Культ Чингисхана





Первое, на что обращают внимание почти все туристы, — любовь местных жителей к личности Чингисхана. Именем первого хана и самого известного монгола в мире здесь назвали не только международный аэропорт, но и центральную площадь, проспект, банк и многое другое — имя полководца преследует туристов повсюду, не говоря уже о его изображениях.





Памятник Чингисхану





Для большей части западного мира Чингисхан остаётся жестоким завоевателем, погубившим миллионы людей, но для современных монголов он национальный герой, объединивший разрозненные племена кочевников и основавший страну.





Памятник Чингисхану





Почти 10 лет назад в честь 800-летия основанной им империи в 50 километрах от Улан-Батора полководцу установили огромный памятник из нержавеющей стали высотой в 40 метров вместе с постаментом. Масштаб гордости монголов Чингисханом настолько огромен, что памятник признан самым большим конным памятником в мире.





Город буддистов





Наибольшую культурную ценность в Улан-Баторе имеют религиозные достопримечательности. После революции в Монголии в 20-е годы прошлого века многие буддийские храмы и монастыри разрушили — сегодня Улан-Батор очень гордится уцелевшими святынями.





Монастырь Гандантекчинлинг в центре Улан-Батора





В их числе самый большой в Монголии монастырь Гандантекчинлинг, который окружает аромат благовоний. Внутри него — каменистый двор, в котором верующие читают священные мантры. Особенно удивляет русских туристов чтение молитв. Во дворе установлены специальные цилиндры, внутри которых лежат записи молитв. Снаружи — крутящаяся ручка. Один поворот по направлению движения солнца — это одно прочтение молитвы. Позднее старший лама даёт знак, и все монахи начинают петь гимны.





Монахов можно свободно встретить в кафе или в парке в узнаваемых красных рясах. Они придают колорит пыльным улицам. «Знакомство с городом началось с появляющихся на подъезде к нему деревьев, которых не было на всем маршруте. Потом платный въезд в город... И небоскребы, буддийские монахи в традиционной одежде с плеером в ушах, человек в костюме, монгол в национальной одежде и хипстер — тут это норма на одной автобусной остановке, — описывает местных Анастасия. — Люди очень приветливы и отзывчивы. Взрослое поколение знает русский язык. Русских любят, Россия для них брат. Один монгол, с которым разговорились, сидел в тюрьме в Новосибирске».





Бескрайняя степь





Улан-Батор — не очень протяжённый город, поэтому во время прогулки легко оказаться на окраине и заметить, что он окружён бескрайней степью со всех сторон. А вдалеке можно застать кусочек пустыни Гоби — самой жаркой на планете. Вы где-то рядом с ней, если видите пасущихся верблюдов.





Верблюды в нескольких километрах от Улан-Батора





Большой удачей для туристов становится встреча с лошадьми Пржевальского — практически исчезнувшим видом диких лошадей, которые на воле обитают только в Монголии. Сейчас их в мире около 2 тысяч особей, все они — потомки нескольких лошадей, которых отловили именно здесь.





Монгольские степи





Туристы поражаются, насколько резко кочевая Монголия переходит в индустриальную. «Природа — степь, пустыня, верблюжьи колючки и камни, насколько хватает глаз. И горы, горы, горы и степь. Совершенно не похожие на Алтай или Новосибирскую область. <...> Ты вот только видел диких коней, верблюдов, степи, колючки. И тут резко такой мегаполис, жизнь кипит. Такой же в самом Улан-Баторе контраст: стоит красивый стеклянный небоскреб и рядом стоит очень старое здание или даже юрта (но с солнечной батареей, ветряком и джипом). Также у них много где бесплатный Wi-Fi», — говорит путешественница.





Одна из окраинных улиц города





Монгольские степи действительно поражают своим масштабом и намекают современным монголам на то, что их столице есть куда разрастаться.





Монгольский аппетит





У монголов довольно консервативная кухня. Любых путешественников здесь кормят в первую очередь буузами. «Это те же позы или манты, только с бараниной. В них очень много лука репчатого. Такие же огромные. А пили традиционный чай травяной, с молоком, манкой и маслом. Молоко они чаще используют козье. По стоимости чай примерно 50–70 рублей, а буузы 150–200 за 5 штук», — рассказывает Анастасия.







Среди других национальных блюд, которые стоит попробовать в Улан-Баторе, — это хушур (маленький чебурек с бараниной), арул (сушёный сыр) и, конечно, кумыс.





Братство





Улан-Батор стал побратимом Новосибирска в 2015 году во время российско-монгольского бизнес-форума в сибирской столице. На церемонии подписания соглашения о побратимстве мэр Анатолий Локоть увидел в обоих городах схожие проблемы.





«После войны многие проекты осуществлены в Монголии при содействии и помощи Советского Союза, в частности в возведении некоторых объектов участвовали новосибирские специалисты. В ходе общения с мэром Улан-Батора уже прозвучали предложения от наших монгольских коллег о сотрудничестве в конкретных сферах. Например, у нас схожие проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Я уверен, что подписание соглашения будет стимулировать обмен в научной сфере. Кроме того, в вузах Новосибирска уже обучается монгольская молодежь, так что обмен в гуманитарной и культурной областях существует», — приводят слова Локтя на портале мэрии.





Буддийский храм посреди городской улицы





В дорогу







Об Улан-Баторе действительно можно многое рассказать, монгольская культура во многом уникальна благодаря влиянию Китая, кочевого образа жизни, бескрайней степи. Но лучше своими глазами увидеть музей естественной истории, где собрана огромная коллекция найденных здесь останков динозавров, Национальный парк развлечений, горнолыжный комплекс и множество других мест.





До монгольской столицы можно доехать поездом, цена билетов на ближайшие дни почти 18 000 рублей в вагоне СВ и 10 500 в купе. Время в пути — чуть больше двух суток.





Добраться до Улан-Батора можно и на машине — расстояние от Новосибирска по кратчайшему маршруту не превышает 2,5 тысяч километров. Ехать нужно через по трассе Р-256 через Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск к пограничному посту в Ташанте. А дальше проехать почти половину северной части страны. По словам Анастасии Пестовой, стоимость поездки на машине составила около 11 тысяч рублей с человека.





Можно полететь на самолёте. На ближайшие дни авиабилет в один конец с пересадкой в Пекине, по данным сервиса Яндекс.Авиабилеты, будет стоить около 23 тысяч рублей, а в выходные — около 35 тысяч.