Календарь ученика: как будут учиться в школах Новосибирска

НГС узнал, как долго продлятся осенние, зимние и весенние каникулы в школах нашего города

Календарь ученика: как будут учиться в школах Новосибирска (инфографика)

Школьники и их родители отсчитывают последние деньки до начала учебного года. Уже на этой неделе в школах Новосибирска прозвенят первые звонки: кто-то уже закупил тетрадки и похвастался новым рюкзаком перед своими одноклассниками, а кто-то ещё всеми мыслями в отпуске. Чтобы вам было легче начинать новый учебный год, сообщаем, что всего через 62 дня уже начнутся первые каникулы. НГС.НОВОСТИ узнали, когда ученикам ждать отдыха, и составили календарь школьника — его можно распечатать и повесить на стену или просто сохранить себе в закладки.

В департаменте образования мэрии Новосибирска НГС.НОВОСТИ рассказали, что первые каникулы — осенние — продлятся 9 дней: с 29 октября по 6 ноября. Зимние каникулы продлятся 12 дней — с 30 декабря по 10 января уже нового года, а весенние — с 24 марта по 1 апреля, тоже 9 дней. 


Первоклассникам повезёт больше — в феврале им выделили дополнительные каникулы с 12 по 18 февраля. 


Как и взрослые, школьники будут отдыхать в государственные праздники. Согласно графику Минтруда, это 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая и другие, в зависимости от длительности рабочей недели. 


Календарь ученика: как будут учиться в школах Новосибирска (инфографика)


Впрочем, школы вправе сами устанавливать сроки каникул, но они не должны противоречить СанПиН.


Особые правила применяются к учебному году первоклассников — в области их, к слову, насчитали рекордные 35 тысяч. Так, учебные занятия в первых классах в первом полугодии должны длиться 5 дней в неделю, в день по 3 урока длительностью 35 минут, причём только в первую смену. Во втором полугодии им дают уже по 4 урока по 40 минут каждый. В середине дня должна быть 40-минутная перемена.


До начала учёбы остаётся всего несколько дней, и несмотря на то что прилавки школьных ярмарок заметно поредели, на них ещё можно найти недорогую и стильную школьную форму. НГС.НОВОСТИ узнали, как на ней сэкономить

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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова, инфографика Дмитрия Гладышева

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