Зачистка от автохлама

Нервная для автовладельцев ситуация с ОСАГО сложилась ещё с весны, когда они столкнулись с отказами страховых компаний оформлять полисы. В некоторых компаниях навязывали покупку дополнительных услуг, например страхование от укуса клеща. В других просто сокращали количество оформленных страховок, закрывая отделы на «технический перерыв». Официально от таких ограничений все страховщики открещивались, но неофициально рассказывали, что всё началось после обновления закона об ОСАГО, по которому они вынуждены возмещать автовладельцам ущерб от ДТП ремонтом машины, а не деньгами, как раньше. Теперь у новосибирцев возникли новые проблемы — они массово сталкиваются с отказами страховать старые машины. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

В Новосибирске нарастает проблема получения полиса ОСАГО, которая началась ещё весной этого года, когда страховщики из-за нового закона или просто ограничивали количество полисов, или навязывали при их оформлении дополнительные услуги. Теперь, сообщают читатели НГС.НОВОСТИ, появились новые проблемы — страховщики отказываются заключать договор с владельцами старых авто.







«У меня в конце июля закончилось ОСАГО у двух автомобилей. Один — "Лексус" 2002 года, другой — грузовой Hino Ranger 1994 года. Заниматься продлением страховки я начал за две-три недели до конца срока, так как слышал, что с этим возникают проблемы», — рассказывает Роман Н.







По словам Романа, он не мог оформить ОСАГО ни в электронном виде, ни на личном приёме. При оформлении страховки в электронном виде со всех сайтов крупнейших страховщиков во время завершения заполнения бланка его автоматически выбрасывало на сайт российских страховщиков, где предлагался единственный вариант.







«Предлагали компанию, о которой я не слышал никогда. Называется "Гайде". В списке РСА она числится, но при страховом случае неизвестно, куда обращаться. Я попытался найти в Новосибирске представительство, но его нет. Зачем такая страховая, которой просто отдашь деньги, как десятину?» — заметил Роман и добавил, что при личном обращении страховщики ему предлагали предоставить машины для осмотра, который может случиться, когда подойдёт очередь. Положенный по закону полис на период ожидания своей очереди, как добавил Роман, ему выдать отказывались. То есть новосибирец остался бы без машины — ездить без страховки закон запрещает.







Новосибирец Антон Хлопунов столкнулся с похожими проблемами, когда пытался застраховать купленную "Тойоту" 1998 года выпуска. «Обошёл все страховые — везде безапелляционный отказ: старые машины с молодым водителем не страхуем. Согласились лишь в одной, но с одним условием: или записываюсь на осмотр машины через месяц, или оплачиваю сразу за весь год страховку, а не частями.





Ходить пешком целый месяц не хотелось, поэтому пришлось отдать почти 17 тысяч рублей. Намеки на то, что такое выкручивание рук незаконно, не помогли. Говорят: не нравится — идите дальше», —





возмущается сибиряк.





Страховщики неофициально рассказали, что проблемы с продлением ОСАГО возникают из-за негласных запретительных параметров, которыми могут стать год выпуска автомобиля, его марка, возраст и стаж водителя

Несколько дней не могла оформить ОСАГО и владелица Subaru Impreza 1999 года выпуска Марина. «В "ВСК-Страхование" сказали, что надо осмотреть автомобиль, а запись только через месяц. Я начала обзванивать страховые — все отказывались. В "Альфа-Страховании" сказали, что они работают только с существующими клиентами, то есть полис должен быть действующим. У меня же он закончился в пятницу, а звонить я начала в понедельник, так как в субботу страховщики не работали. Некоторые говорили, что у них нет бланков. В "РЕСО-Гарантии" и "Югории" тоже через осмотр предлагали оформить. А осмотр где-то через месяц», — рассказала Марина, добавив, что







на автомобильных форумах, где обсуждается эта проблема, появляются предложения от частных лиц, которые обещают застраховать автомобиль быстро, но за деньги — от 400 до 1000 рублей.







При попытке оформить ОСАГО в электронном виде, заметила девушка, на странице сайта или невозможно ввести капчу (специальный текст. — И.К.), или в бланке отсутствуют некоторые параметры, что не даёт заполнить форму корректно, или в конце выкидывает на другой сайт.







Марина не с первого раза, но заполнила форму на сайте страховой компании «Югория». Константин позже попытался там же оформить ОСАГО, но не удалось. В конце заполнения формы его вновь перебросило с «Югории» на «Гайде», учредителями которой являются, как сказано на сайте компании, бизнесмены из Санкт-Петербурга и Великобритании.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ под видом автовладельца обзвонил несколько крупных страховых компаний, но дозвониться почти никуда не смог — к телефонам не подходили. Поговорить от лица автовладельца удалось только в страховой компании «Согласие». Менеджер этой фирмы объяснил, что для некоторых видов транспортных средств у них сейчас нет технической возможности оформить страховку.







«Почему — не знаю, это компания выставляет условия работы. Мы работаем через программу. <…> Пробуйте оформить в электронном виде. Я своим друзьям так и оформил», — пояснил менеджер «Согласия» и добавил, что





оформлению мешают негласные «запретительные сегменты»: год выпуска или модель автомобиля, а также возраст или стаж водителя.





В некоторых случаях эти ограничения можно обойти. Например, уточнил менеджер, если в старой страховке вторым лицом вписан молодой водитель, то при заполнении электронной формы его не надо указывать, а вписать уже после получения ОСАГО — лично в офисе страховщика.







В московском офисе компании «Согласие» предложили прислать запрос и пообещали его рассмотреть, но так и не ответили за два дня, отведенных на подготовку материала.





В начале августа НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в закон о техосмотре готовятся поправки об обязательных фото- и видеофиксации при техосмотре. Закон о техосмотре транспортных средств действует c 2011 года. Согласно ему, для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой указывается, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности.