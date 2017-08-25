«Я паркуюсь как чудак»: на «Ягуаре» можно всё

В 36-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: уроки мастерства по парковке в цветах, в центре и сразу на четырёх местах.





Начинает выпуск Land Cruiser с тремя семёрками, красиво припаркованный прямо на склоне у кольца на перекрёстке улиц Фрунзе и Ипподромской. Сообщение пришло от анонимного читателя НГС с интригующим ником «Промышленные цепи».









Эстафету подхватывает антигринписовский Nissan Patrol. «Постоянно паркуется на газоне возле дома на улице Семьи Шамшиных, 85! Номер О775ЕХ154. Под машиной уже не растёт трава. Однажды в двух метрах на пешеходном переходе эвакуировали машину, я спросил у инспектора, почему эту машину не уберут с газона, на что мне ответили, что она не мешает», — возмущается Константин.









Комбо от владельца серенького «Ниссана»: «Мастер парковки занял сразу четыре места для инвалидов. Парковка возле "Леруа Мерлен" на Димитрова», — заметила Алла.









Чудак на спорткаре не заморачивался с парковкой в центре. «Человек на "Порше" 911 обнаглел совсем», — заметил Михаил. Сложно не согласиться!









Персонаж на тонированном «Мерседесе» не ищет лёгких путей. Спасибо, читатель Андрей, за фото!









«Пересечение Димитрова и Вокзальной магистрали. Человек просто оставил машину в крайнем правом ряду прямо перед стоп-линией. В течение наблюдаемых 15 минут заставил возмущённо сигналить и выражаться немало водителей», — описал ситуацию на фото Виктор.









«Доставщик пиццы просто бросил свою машину на дороге во дворе дома по улице Свечникова, перегородив при этом всем проезд. Пришлось ждать, пока пицца будет доставлена. Хорошо, что в это время никто во дворе дома не ожидал "скорую помощь" или пожарную», — заметила Татьяна. Надеемся, пицца того стоила.









«Прямо на территории Центрального парка», — удивляется Андрей старенькой Toyota Caldina.









«Во дворе на Кропоткина. За домом на расстоянии 30 метров есть огромная парковка, на которой "Боинг" посадить можно, но "Нива" решила всё же выбрать пешеходную дорожку», — заметил пользователь с ником Mike.









Как мило спряталась в цветочках Honda CR-V.









«Устали обращаться в ЖЭК, чтобы хоть как-то сдвинули вазон и перегородили возможность автомобилям въезжать на тротуар. Совершенно невозможно в этом месте проехать с детской коляской, а ведь именно эта дорога ведёт прямо к детской поликлинике. Однажды мне пришлось в прямом смысле переносить коляску на руках, благо, что мне помог проходивший навстречу неравнодушный мужчина», — пишет Маргарита.









А фото вот этого «Ягуара» с тремя «н» в номерах прислали в редакцию сразу несколько читателей. Недавно на стекле появилась соответствующая подпись: «Я паркуюсь как *удак». Об этом поведал нам Сергей.









Вот так рушатся стереотипы. «Молодая мама с ребёнком у ТЦ "Эдем" в Академгородке. Не хочу комментировать, просто слов нет», — говорит Элина. Мы тоже не будем.









«Инкассаторский автомобиль перегородил въезд-выезд многоэтажного дома по адресу Дуси Ковальчук, 250. На просьбы жильцов отъехать или сдвинуть автомобиль (а было куда отъехать) посылал всех на три заветных. Не пропускал девушку на 9-м месяце, которая очень торопилась и несколько раз подходила и просила отъехать. Сидел в своей бронированной машине, развалившись на сиденье, и издевался над людьми», — рассказывает анонимный читатель.









А вот и справедливость поспела. Читатель НГС Кирилл говорит, что водителя «Лексуса» наказали у дома на улице Владимировской, 26/1.





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