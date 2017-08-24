«Это была авантюра, повторять которую не хочу»

Уехать летом на заграничный курорт по путевке, конечно, приятно, но как-то довольно банально: всё понятно и решено за тебя туроператором, администрацией отеля и местными аниматорами. Гораздо интереснее устроить себе путешествие, каждый шаг в котором спланирован тобой лично. Новосибирцы возвращаются из отпусков и хвастаются коллегам и друзьям своими фото и рассказами. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил пятерых новосибирцев рассказать о своих путешествиях и предлагает читателям сайта поделиться своими: присылайте 2-3 лучших фото из своего отпуска и короткий рассказ про поездку в редакцию на news@ngs.ru с пометкой «Как я провел лето» — мы обязательно опубликуем это на нашем сайте.

Александр Бакаев, режиссёр, продюсер: «Мы снимали [документальный] фильм с рабочим названием "Императорская семья и её влияние на возникновение и становление Ново-Николаевска и региона в целом". Весь наш съёмочный период пришёлся на июнь и июль.







Съёмки — это одно из интереснейших занятий, особенно когда они сопровождаются ещё какими-то поездками. Вот ездили по Колывани до посёлка Амба (ударение на вторую «а». — И.К.), мы его Амба (ударение на первую «а». — И.К.) назвали, так как это было самое малоприятное приключение. Туда заезжаем, открываем окна в машине — жара 35 градусов, и у нас внезапно в машине [стало] всё чёрное — слетелись пауты. Пока мы их выгоняли, они всех успели поперекусать. (Смеётся.) Но это же классно! Когда ты приезжаешь в райцентр, в другой город, в соседний регион, каждый раз это какое-то небольшое приключение.







Режиссер Александр Бакаев со своей съёмочной группой летом разъезжал по области — шла работа над фильмом про императорскую семью и Ново-Николаевск





Кто-то катается на сноуборде, кто-то прыгает с тарзанки. Я пробовал разное. Но адреналина от этого не получаю, как получаю во время съёмок. Тем более когда это всё сопровождается какими-то перемещениями… После каждых съёмок ты меняешься, особенно если ты снимаешь кино про совсем другую эпоху. И когда ты в неё погружаешься, то ощущаешь, как будто в ней какое-то время живёшь. По-другому, может, даже говорить начинаешь... И каждый раз, по большому счёту, начиная съёмки, ты отправляешься в путешествие на некой машине времени. А потом возвращаешься обратно. Это великолепно! Для меня это самый прекрасный способ провести лето».







Владимир Кириллов, координатор региональной общественной организации «Авто-Мото Ассоциация»: «Я даже план заранее написал, как намерен провести "Алтайские каникулы". Мы [с семьёй] начали сначала по-гламурному — в районе Чемала, а потом ушли в экстрим. Это Укок. От Кош-Агача направо — дикая база на берегу реки Джазатор. Такое последнее нетронутое место. Там плохая дорога, нет электричества и связи. Едут туда или убеждённые рыбаки, или такие социофобы, как я, — отдохнуть от цивилизации, информации и коммуникаций. А с базы со старшим сыном я ушёл на Укок. Но это была, конечно, авантюра, которую я повторять больше не буду — то, что я ушёл в одну машину.





Два дня шёл от Джазатора — хотел прорваться в то место, где нашли "принцессу Укока". Но было тепло, начали таять ледники, и брод оказался для меня очень большим. Пришлось уйти в сторону перевала Теплый ключ. Это там, где находятся джумалинские радоновые источники. Встретил там наших археологов, они показали нам наскальные рисунки десятитысячелетней давности, повисел в высокогорных болотах… Это — торфяник, а под ним фактически тающая линза вечной мерзлоты. Если проваливаешься туда на машине, то тебя начинает засасывать, так как под торфяником всё тает от жары. Было такое ощущение, что я оттуда не выберусь — сломал лопату, погнул хайджек, порвал лебёдку… Камни таскали, как строители пирамид, за триста метров. Каждое колесо поддомкрачиваешь и под него в прорыв кидаешь примерно метр камней, которые тут же уходят в это болото. Экстрима хлебанули по полной программе! А под конец ещё сломалась машина — мой "крузак". Пришлось 120 км ехать по перевалам без гидроусилителя.







И самое интересное — местные казахи рассказали, и мне это подтвердили потом, что на Укоке есть паровоз. Вот на следующий год будем снаряжать экспедицию и будем искать этот паровоз и 10 км железной дороги. Там везде при Сталине добывали вольфрам».





Юрий Фомиченко, журналист: «Собрались мы в июне с женой к друзьям в Израиль. А потом мне знакомая пишет оттуда, что там в Тель-Авиве будет гей-парад. Как раз когда у меня день рождения — 45-летие. Двести тысяч геев со всего мира съедутся. "Ну всё, ты попал", — смеётся она, а я: "Почему попал, наоборот же — интересно".







На гей-фестивале в Тель-Авиве веселились все, даже полицейские и пограничники, которые его охраняли





Всё проходило на набережной. Здоровенная колонна, платформы с музыкой от разных корпораций, например "Майкрософта". Такой карнавал! Никакого отторжения и гомофобии у нас не возникло — всё было весело. Непонятно, почему у нас так люди в стране реагируют [на подобное]? Набережная огромная — 14 км. Кто-то купался, кто-то плясал, кто-то просто прогуливался. Всё было очень ярко. Народ семьями шёл как на праздник. Политические партии всякие были со своими лозунгами. На улице бесплатно выступала легендарная группа Army of Lovers. Полицейские все улыбаются. Ещё пограничников привлекли для охраны, так как народа было очень много. Проходили через рамку, но алкоголь проносить разрешали. Хотя в обычные дни с пивом на улице появляться не стоит — полиция его забирает.







А вечером пошли в клуб отметить день рождения. А там, как оказалось, играла группа из Германии — поют два мужика в женских платьях, а музыканты — лесби такого брутального вида. Исполняли мировые хиты с переделанными текстами. Все что-то были зажаты, а мы устроили там такие танцы! На нас все смотрели и фотографировали. Было весело. В общем, хоть это и Восток, но я прям ощутил там какую-то Европу».







Сергей Ляшко, горный инженер: «Мы ездили в Турцию на Ликийскую тропу. Это знаменитый маршрут по горной местности, который предполагает прохождение как по местам, где нет людей, так и через всякие горные деревушки. Протяжённость всего маршрута более 500 км. Этот маршрут популярен за рубежом, а у нас его не сильно жалуют. Мы решили самостоятельно пройти западный участок, который идёт через горы и вдоль побережья. Там достаточно живописно. Пришлось быстро учить турецкий язык, чтобы общаться с жителями деревень и закупать продукты. А на английском там почти никто не говорит.





Даже в привычной для россиян Турции можно найти необычные маршруты, один из них — популярная среди иностранных туристов Ликийская тропа





На маршруте встречаются большие черепахи, огромные ящерицы. Шли 12 дней. Ночевали в палатках. Воду пополняли в родниках и источниках, которые оборудованы для туристов. Но можно пополнить и в селениях — они встречались где-то через каждые сутки. Правда, в одном добрая бабушка, добрая — в кавычках (смеётся) — принесла попить воды, мы попили, наполнили фляжки, а она потом запросила с нас денег. За 3 л воды попросила 5 лир. По курсу 1 лира равнялась примерно 19 рублям. У нас же где-нибудь в деревушке тебя не только бесплатно напоили, но и накормили бы.







Добирались так: взяли билеты до Стамбула, потом местными турецкими авиалиниями долетели до Фетхие. И уже оттуда двигались в сторону Анталии. Из расходов — только еда и ночевки в кемпингах. В кемпинге с человека берут от 20 до 40 лир. Но там есть душ, пресная вода, электричество и Wi-Fi. Ну и тебе показывают место, где ставить палатку. Без учёта перелёта на человека мы потратили примерно тысяч по шесть».







Денис Соболев, директор по маркетингу: «Большую часть лета провёл в тайге. В северных районах Томской области на Васюганских болотах. Наездами туда приезжал. Осваиваю для себя новое направление по заготовке рыбы и дикоросов — грибов, ягод, шишек кедровых. Это в большей степени хобби. Учился профессии заготовщика: как правильно заготавливать гриб, как правильно рыбу неводить — ходили по таёжным озёрам. Гриб собирали только белый; маслята, моховики, грузди вообще не брали. А белый гриб набирали тоннами. Там, где я работал на грибоварне, заготавливали по полторы тонны в сутки — сушили или варили и заливали специальным рассолом.







Рыбу там ловили всякую — стерлядку, леща, язя, окуня, щуку, судака… Потом её вялят, коптят и так далее. Ловят в определённый период — это целая технология. Узнали секреты переработки рыбы от местного народа, остяков. Переняли мы, например, рецепт тузлука — особого рассола, и способ вялки. Рыбу там вялят в ящиках. Берут ящики, засверливают в них кучу отверстий и укладывают слоями рыбу и соль. Потом под гнёт. И на 30–40 дней. Жидкость вся выходит, и рыба после готова. Рассказывали нам и технологию сосуществования с медведями, которых в тайге очень много. Самое главное — побольше шуметь, когда ты ходишь по лесу. Второе — держать нос по ветру, смотреть внимательно по сторонам.





Потому что если ты наткнешься на медведя, который, например, задрал лося, то он тебя атакует обязательно, так как будет защищать свою добычу.





Плюс там местные птиц слушают, как индейцы у Фенимора Купера, — если птицы замолчали, значит, кто-то рядом есть.







В глухой тайге Томской области на Васюганских болотах тоже можно необычно провести лето: заготавливать грибы, ловить неводом рыбу и собирать ягоду





При мне случай был, когда медведь ночью в дом залез. Сидели в доме мужики и пили водку, слышат шум за окном. Ну, думают, сосед пришёл, и открыли ему двери, а там — медведь! Дверь-то успели закрыть, но медведь окно выдавил и в дом залез всё равно. Мужики сбежали из дома через другое окно… В эти места летом можно добраться только на лодке по реке. А весной и осенью — вообще никак, распутица. Это прям такая глушь-глушь. Совсем дикая тайга. Но это такой кайф!».





В начале августа новосибирцы уже рассказывали, как они отдохнули этим летом и что намерены делать в оставшиеся тёплые деньки.





Мы предлагаем читателям НГС продолжить эту статью и рассказать о том, как и где вы отдохнули этим летом. Присылайте 2-3 лучших фото из своего отпуска и короткий рассказ про поездку в редакцию на news@ngs.ru с пометкой «Как я провел лето» — мы обязательно опубликуем это на нашем сайте.

