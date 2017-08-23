Юбка за 500, брючки за 1000: где купить школьную форму

НГС прошёлся с двумя школьниками по ярмаркам — и узнал, как и на чём можно сильно сэкономить

Учебный год начнётся через неделю. Особенно тревожно тем, кто ещё не успел найти ребёнку школьную форму — чтобы купить и в случае чего подогнать её по фигуре, остаются всего одни выходные. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ взяли двух детей и отправились на поиски брюк и жилеток по магазинам города, чтобы подсчитать, во сколько обойдётся наряд, — мы побывали на школьном базаре в «НОРДМОЛЛЕ», ярмарке в Экспоцентре и в отделе школьной формы магазина «Синар». В итоге удалось подобрать 13 вариантов школьной одежды — получилось красиво и недорого. Как они выглядят и сколько стоят — в материале НГС.НОВОСТИ.





Комплект школьной одежды в «НОРДМОЛЛЕ» (производство Киргизии)





Юные модели нашего фоторепортажа: Ева, которая идёт в первый класс, и Евгений, который уже закончил третий. Первая площадка, на которую пришли дети и их мамы в сопровождении корреспондентов, — широко разрекламированный школьный базар в «НОРДМОЛЛЕ».







Самый бюджетный вариант школьной формы обошёлся в 1000 рублей





Главный плюс этой ярмарки, по мнению наших спутников, в том, что здесь можно найти недорогую одежду (всё-таки это та же барахолка). При этом не очень удобно это делать, потому что школьные товары рассредоточены по всему рынку. Киоски, где они продаются, обозначены жёлтыми флажками. Однако не сразу понятно, одежда там или портфели, поэтому приходится идти наугад.







Комплект школьной одежды для мальчика в «НОРДМОЛЛЕ»





Бюджетный вариант, как поясняют продавцы, начинается от 900 рублей. Блузки стоят в среднем 500 рублей, брюки — от 450. Отличие барахолки от обычного магазина по традиции в том, что можно торговаться.







В «НОРДМОЛЛЕ» удалось найти несколько вариантов одежды неплохого качества и уложиться в 2000 рублей. При этом самый бюджетный вариант для девочки (юбка и блузка) обошёлся вдвое дешевле. Большинство продавцов по традиции, иногда не без оснований, акцентируют внимание на низких ценах. В случае, если цена всё же не устраивает покупателей, советуют «идти к киргизам».





Школьная форма в «НОРДМОЛЛЕ»





У продавцов из Киргизии найти минимальный комплект одежды можно и дешевле тысячи рублей, но одежда может показаться, мягко говоря, «деревянной», да и строчка — далеко не деликатной. Кстати, тем, кто собрался посетить «НОРДМОЛЛ», нужно помнить, что он работает лишь до обеда и выходной — в понедельник.





Костюм производства новосибирской фабрики в «НОРДМОЛЛЕ»





Нередко среди производителей школьной одежды попадаются новосибирские фабрики. Правда, как рассказали по секрету несколько продавцов, «шьют их тоже в Киргизии».







Костюм для мальчика на школьной ярмарке в Экспоцентре





Следующая — школьная ярмарка в Экспоцентре, которая работает с 11 августа. По наблюдению корреспондентов, в этом году участников здесь гораздо меньше, чем в прошлом. Плюс и в том, что здесь свободно. Просторы дают возможность пройтись и увидеть себя издалека. На выставке работают компании, магазины которых есть и в городе, однако на школьной ярмарке можно получить скидки.







Костюм-тройка турецкого производства





Третья площадка — отдел школьной формы магазина «Синар» на Серебренниковской. Цены здесь несколько выше, чем на двух предыдущих площадках. При этом стоит отметить, что в «Синаре» у одежды одной модели несколько цен.







Комплект одежды для девочки в магазине «Синар»





Стоимость вещи зависит от размера — чем больше, тем дороже. Продавцы логично объяснили это тем, что на того, кто шире и выше, нужно больше ткани.







Экспоцентр. Родителям Евы понравился жилет из хлопка





Самый популярный комплект школьной формы, по словам продавцов, для мальчиков — жилетка и брюки (пиджаки покупают редко, потому что в школе, как правило, жарко). Для девочек это блузка и сарафан — такой вариант одежды получается дешевле, чем юбка с жилеткой.







Комплект в Экспоцентре





Для школьников чаще всего покупают галстуки (бабочки, как пояснила одна из продавцов в «НОРДМОЛЛЕ», — для детского сада). При этом галстуки, по опыту родителей, дети надевают лишь пару раз в год, на линейку и, например, День учителя.





В магазине «Синар» цены зависят от размера





Как правило, в дополнение к основному комплекту родители покупают как минимум одну сменную рубашку. А первоклассникам — и сменные брюки.







Магазин «Синар». Комплект стоит больше 6 тысяч рублей. По мнению мамы Евгения, на повседневную носку покупать одежду из таких дорогих материалов для младших школьников нецелесообразно





Помимо школьной формы, нужно купить спортивную форму. В каждой школе свои требования — где-то определённого цвета майки и черные шорты (комплект в «НОРДМОЛЛЕ» можно найти в пределах 500 рублей). Средняя цена спортивного костюма — полторы-две тысячи рублей.







Школьный костюм в магазине «Синар»





В Новосибирске можно купить школьную форму практически во всех торговых центрах и гипермаркетах. Большая школьная ярмарка в магазине «Колорлон» на улице Богдана Хмельницкого и возле ГУМа на площади Карла Маркса. По словам продавцов, в основном школьную форму уже все купили и поток покупателей пошёл на спад. Однако у тех, кто вовремя не выполнил домашнее задание, всё-таки есть плюс — возможность получить скидку. Правда, для этого, вероятно, понадобится отложить покупку школьной формы и вовсе на последний день августа.