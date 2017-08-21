«Может, это революционер?»

21 августа 1995 года в автокатастрофе на Чуйском тракте вместе со своим женихом, продюсером Сергеем Бугаёвым, погибла новосибирская поэтесса и певица Татьяна Снежина. Родилась Татьяна Печёнкина (настоящая фамилия девушки) 14 мая 1972 года в Луганске. С 1994 года жила в Новосибирске и училась в НГМУ. Переехала сюда из-за командировки отца — генерала ФСБ Валерия Печёнкина. Написала более 200 песен, самая известная — «Позови меня с собой» в исполнении Аллы Пугачёвой. Татьяна Снежина посмертно неоднократно становилась лауреатом премии «Песня года». В честь поэтессы в 2011 году в Новосибирске появилась улица , а в 2013 году — стела . Корреспондент НГС.НОВОСТИ спросил у новосибирцев на улицах города, помнят ли они знаменитую землячку и могут ли навскидку назвать хотя бы одну её песню, кроме хита Пугачевой.









Татьяна, 34 года, юрист: «Конечно, знаю. Это погибшая, к сожалению, наша новосибирская поэтесса. У них здесь с Бугаёвым открыт центр памяти — в кинотеатре "Пионер". (На самом деле в «Пионере» долгое время была студия Бугаёва. — И.К.) В честь неё назвали у нас улицу на МЖК. Алла Пугачёва спела песню "Позови меня с собой". Больше песен вспомнить не могу сейчас».











Ирина, 51 год, бухгалтер: «Да, слышала про такую… Песни её слышала. Как это? "Забери меня с собой"... Да-да, позови».











Алексей, 45 лет, специалист по рекламе: «Она была новосибирской певицей. Не помню, писала ли она сама тексты и музыку… (Задумался). По-моему, её продюсер Сергей Бугаёв писал. Её именем названа улица. Ну и её нет в живых — она погибла в автокатастрофе. Помню только то, что Пугачёва пела: "Сколько раз искала тебя, сквозь года в толпе прохожих". Пугачёва её популярной сделала, а так я не интересуюсь специально этой певицей».











Наталья и Анастасия, по 20 лет, студентки: «Я знаю только, что такая улица есть. Это за "Золотой Нивой", за Высоцкого конечка (конечная остановка. — И.К.). Там ещё новостройки… Нет, не знаем, кто это. Даже не задумывались. Может, это революционер? Песню "Позови меня с собой" слышали. Кто исполняет? Без понятия… Господи, мне так стыдно ещё никогда не было! (Смеётся). То есть это поэтесса».











Ольга, 34 года, домохозяйка: «Татьяна Снежина? По-моему, это та, кто слова писал для Пугачёвой? Вот песню "Позови меня с собой" помню, а больше [песен] не знаю, честно скажу. Улица, слышала, есть. Где-то далеко — что-то вроде МЖК. Знаю ещё, что трагически погибла, но как именно — не знаю».











Людмила, 65 лет, дежурная в школе фехтования: «Мы живём на 6-м микрорайоне, а там просто транспорт ходит всё время до [улицы] Татьяны Снежиной. Но мало знаем о ней. Знаем, что певица новосибирская. Что трагически погибла. Что Киркоров на могилу к ней ездит каждый год, когда приезжает. Как приезжает сюда на гастроли, так приносит букеты ей».











Кирилл, 16 лет, школьник: «Улица есть у нас… Кто это? (Задумался). Писательница. ХХ века, вторая половина. Нет, увы, не читали её. Предположим, что она писала романы».











Владимир, 39 лет, геолог-нефтяник: «Это автор песни "Позови меня с собой". Больше ничего не знаю. Да, помню, улица есть такая. Где-то в Октябрьском районе... Это не моё творчество, мне больше рок-музыка нравится».











Анатолий, 46 лет, военный пенсионер: «Знаю, что поэтесса. Песни знаю. У Пугачёвой песня вот… "Позови меня с собой". Пожалуй, и всё. Памятник на Черепаново, знаю, есть. По трассе езжу постоянно на Барнаул и вижу [его] постоянно. Знаю, где-то улица у нас есть её имени. Если бы не Пугачёва, так бы она (Снежина. — И.К.) и осталась регионального уровня».











Анна, 27 лет, работник банка: «Если не ошибаюсь, это писательница? Мммм… Поэтесса? Да, она песню для Пугачёвой написала. Это помню. Ещё улица есть [её имени], где-то на правом берегу».











Данил, 17 лет, школьник: «Знаю, что в её честь названа остановка в Родниках… Нет, не в Родниках. (Задумался). Это же 98-й [автобусный] маршрут. В общем, у какого-то из автобусов есть конечная остановка "Татьяны Снежиной"».











Антон, 39 лет, бывший новосибирский журналист, предприниматель в Болгарии: «Я три года живу за границей, и ты первый, кто за три года напомнил мне про Снежину… Новосибирская певица, которая погибла в аварии где-то на алтайской трассе. Стала более-менее известна на всю страну после того, как Пугачёва спела её песню "Забери меня с собой". Позови? Да, позови… Помню, что муж, с кем она погибла, был продюсером местного продюсерского центра, который её в своё время раскручивал».