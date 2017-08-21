«Может, это революционер?»

НГС попросил прохожих вспомнить, кто такая Татьяна Снежина — и как она связана с Новосибирском

21 августа 1995 года в автокатастрофе на Чуйском тракте вместе со своим женихом, продюсером Сергеем Бугаёвым, погибла новосибирская поэтесса и певица Татьяна Снежина. Родилась Татьяна Печёнкина (настоящая фамилия девушки) 14 мая 1972 года в Луганске. С 1994 года жила в Новосибирске и училась в НГМУ. Переехала сюда из-за командировки отца — генерала ФСБ Валерия Печёнкина. Написала более 200 песен, самая известная — «Позови меня с собой» в исполнении Аллы Пугачёвой. Татьяна Снежина посмертно неоднократно становилась лауреатом премии «Песня года». В честь поэтессы в 2011 году в Новосибирске появилась улица, а в 2013 году — стела. Корреспондент НГС.НОВОСТИ спросил у новосибирцев на улицах города, помнят ли они знаменитую землячку и могут ли навскидку назвать хотя бы одну её песню, кроме хита Пугачевой.


«Может, это революционер?»


Татьяна, 34 года, юрист: «Конечно, знаю. Это погибшая, к сожалению, наша новосибирская поэтесса. У них здесь с Бугаёвым открыт центр памяти — в кинотеатре "Пионер". (На самом деле в «Пионере» долгое время была студия Бугаёва. — И.К.) В честь неё назвали у нас улицу на МЖК. Алла Пугачёва спела песню "Позови меня с собой". Больше песен вспомнить не могу сейчас».


«Может, это революционер?»


Ирина, 51 год, бухгалтер: «Да, слышала про такую… Песни её слышала. Как это? "Забери меня с собой"...  Да-да, позови».


«Может, это революционер?»


Алексей, 45 лет, специалист по рекламе: «Она была новосибирской певицей. Не помню, писала ли она сама тексты и музыку… (Задумался). По-моему, её продюсер Сергей Бугаёв писал. Её именем названа улица. Ну и её нет в живых — она погибла в автокатастрофе. Помню только то, что Пугачёва пела: "Сколько раз искала тебя, сквозь года в толпе прохожих". Пугачёва её популярной сделала, а так я не интересуюсь специально этой певицей».


«Может, это революционер?»


Наталья и Анастасия, по 20 лет, студентки: «Я знаю только, что такая улица есть. Это за "Золотой Нивой", за Высоцкого конечка (конечная остановка. — И.К.). Там ещё новостройки… Нет, не знаем, кто это. Даже не задумывались. Может, это революционер? Песню "Позови меня с собой" слышали. Кто исполняет? Без понятия… Господи, мне так стыдно ещё никогда не было! (Смеётся). То есть это поэтесса».


«Может, это революционер?»


Ольга, 34 года, домохозяйка: «Татьяна Снежина? По-моему, это та, кто слова писал для Пугачёвой? Вот песню "Позови меня с собой" помню, а больше [песен] не знаю, честно скажу. Улица, слышала, есть. Где-то далеко — что-то вроде МЖК. Знаю ещё, что трагически погибла, но как именно — не знаю».


«Может, это революционер?»


Людмила, 65 лет, дежурная в школе фехтования: «Мы живём на 6-м микрорайоне, а там просто транспорт ходит всё время до [улицы] Татьяны Снежиной. Но мало знаем о ней. Знаем, что певица новосибирская. Что трагически погибла. Что Киркоров на могилу к ней ездит каждый год, когда приезжает. Как приезжает сюда на гастроли, так приносит букеты ей».  


«Может, это революционер?»


Кирилл, 16 лет, школьник: «Улица есть у нас… Кто это? (Задумался). Писательница. ХХ века, вторая половина. Нет, увы, не читали её. Предположим, что она писала романы».


«Может, это революционер?»


Владимир, 39 лет, геолог-нефтяник: «Это автор песни "Позови меня с собой". Больше ничего не знаю. Да, помню, улица есть такая. Где-то в Октябрьском районе... Это не моё творчество, мне больше рок-музыка нравится».


«Может, это революционер?»


Анатолий, 46 лет, военный пенсионер: «Знаю, что поэтесса. Песни знаю. У Пугачёвой песня вот… "Позови меня с собой". Пожалуй, и всё. Памятник на Черепаново, знаю, есть. По трассе езжу постоянно на Барнаул и вижу [его] постоянно. Знаю, где-то улица у нас есть её имени. Если бы не Пугачёва, так бы она (Снежина. — И.К.) и осталась регионального уровня».


«Может, это революционер?»


Анна, 27 лет, работник банка: «Если не ошибаюсь, это писательница? Мммм… Поэтесса? Да, она песню для Пугачёвой написала. Это помню. Ещё улица есть [её имени], где-то на правом берегу».


«Может, это революционер?»


Данил, 17 лет, школьник: «Знаю, что в её честь названа остановка в Родниках… Нет, не в Родниках. (Задумался). Это же 98-й [автобусный] маршрут. В общем, у какого-то из автобусов есть конечная остановка "Татьяны Снежиной"».


«Может, это революционер?»


Антон, 39 лет, бывший новосибирский журналист, предприниматель в Болгарии: «Я три года живу за границей, и ты первый, кто за три года напомнил мне про Снежину… Новосибирская певица, которая погибла в аварии где-то на алтайской трассе. Стала более-менее известна на всю страну после того, как Пугачёва спела её песню "Забери меня с собой". Позови? Да, позови… Помню, что муж, с кем она погибла, был продюсером местного продюсерского центра, который её в своё время раскручивал». 

Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 3515
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено