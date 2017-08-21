14 братьев Новосибирска: Ереван

Репортаж из города, которому скоро 2800 лет — с безумными скульптурами и реками, которые текут назад

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска». Каждый вторник мы рассказываем о новом городе с самыми яркими фотографиями. На прошлой неделе мы узнали, что общего у Новосибирска с корейским Тэджоном . Сегодня мы расскажем про один из древнейших городов мира, столицу Армении — Ереван. В нём тоже есть оперный театр и площадь Ленина, а также горы, библейские места и дух европейской столицы. Что удивляет в нём туристов, почему реки здесь текут в другую сторону и за что армянскую столицу называют немужественным словом — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Старше Рима





Ереван — один из самых древних городов мира, даже древнее Рима. В следующем году он отметит юбилей — 2800 лет. Первые упоминания о Ереване относят к IX веку до нашей эры, когда на месте современного мегаполиса образовалось Ванское армянское (Араратское) царство Урарту. Чуть позже Царь Аргишти Первый основал город-крепость Эребуни, который стал одним из важнейших центров страны. Со временем город стали называть Эривань, а затем Ереваном — звук «б» по-урартски звучит как русская «в». Сам город поделён на 12 округов с кварталами, их соединяет 10 станций метрополитена, некоторые из них наземные.







Панорама Еревана





Сегодня Ереван — крупнейший город Армении. В прошлом году здесь насчитали чуть более миллиона жителей. Большинство из них — это армяне (99 %). С недавних пор власти начали завлекать в Армению туристов и превратили армянскую столицу и её окрестности в зону отдыха.





«Меня поразило, что это такой европейский город, — рассказывает сибирячка Александра, которая отдыхала в Ереване в 2016 году. — Похож на какую-нибудь европейскую столицу. Фасады домов, которые построили в середине прошлого века, смотрятся современными, монументальными. Это поразило меня».





Ереванские улицы





Действительно, Ереван — очень привлекательное место для любого отпускника: здесь есть озёра, горы, уникальные достопримечательности, древние храмы и жаркий климат — среднегодовая температура воздуха в Ереване достигает +12 градусов (в Новосибирске всего +2). А всего в нескольких десятках километров от него находится любимая новосибирцами Турция.





Горы







Первое, что туристам бросается в глаза ещё в аэропорту Еревана, — взлетающие самолёты на фоне заснеженной вершины Арарата. Правда, он находится на территории Турции (и является её самой высокой точкой), поэтому туристы могут только полюбоваться на него. Однако гора Арарат считается у армян священной.





«Надо иметь в виду, что Арарат будет виден не всегда. Мы его увидели только в аэропорту, когда улетали обратно в Новосибирск. Он может быть довольно долго затянут облаками», — предупреждает Александра.





Вид на Арарат из панорамного окна аэропорта Зварнотц





Однако Ереван окружён не менее примечательными горами: на севере — Канакерским плоскогорьем, на востоке — Гегамскими горами, а на северо-западе — горой Арагац. Последняя, кстати, не только самая высокая точка Армении, но и одно из самых загадочных мест на планете.





«На склоне горы Арагац есть небольшой участок [на подъёме], где вода течёт вверх, автомобили на нейтральной скорости поднимаются вверх, а не скатываются. То есть нарушаются законы физики», — рассказывает НГС.НОВОСТИ новосибирец, уроженец Еревана Арутюн Погосян. Как предполагают учёные, такая аномалия связана с искажением гравитационного поля.







Любительское видео с аномальной зоны на подъёме на Арагац









Лестница в небо







По словам туристов, самый красивый пейзаж на горы открывается с Каскада. Это огромный архитектурный комплекс почти в центре города — с фонтанами, чьи струи образуют традиционные символы Армении, безумными скульптурами, древним орнаментом, цветами и огромной лестницей в 675 ступеней. В хорошую погоду с её вершины открывается лучший вид на окружающие город горы, а после заката сам Каскад загорается сотнями разноцветных огней.







Каскад — любимое место отдыха как туристов, так и местных





Вдоль Каскада тянется череда удивительных скульптур, которые установили армянские меценаты. На каждом его этаже работают разные музеи — музей стекла, современного искусства, живописи, посвящённый Шарлю Азнавуру и некоторые другие. Внутри комплекса работают эскалаторы.







Вид на город со средних этажей Каскада. В центре — Армянский академический театр оперы и балета





Немалая часть экспонатов украшает Каскад снаружи — это десятки причудливых современных скульптур. Например, «Женщина с сигаретой», «Англичане в плащах», голубой нью-йоркский «Киви», огромная голова в фонтане с огромными отпечатками пальцев скульптора и многие другие.







Большая забавная птичка на входе в Каскад





Бронзовый «Посетитель»





Корейский лев, которого сделали из автомобильных покрышек





Александра рассказывает, что скульптуры удивят любого туриста: «Они действительно классные, хоть я и не очень понимаю современное искусство. Забавные эмоции вызывают. Смотрится здорово. <...> Много полицейских на улицах в красивой форме, подтянутые, очень следили за тем, чтобы люди не трогали скульптуры. Я хотела сфотографироваться, залезла к скульптуре идущих женщин или вроде того, к нам подошёл сразу полицейский, мол, так нельзя. Даже попросил удалить фотографию».







На вершине Каскада проводят концерты, выставки, мастер-классы, учат народным танцам и просто собирается молодежь. Вход в Каскад свободный, но, как советуют туристы, билеты в музеи лучше купить сразу — касса работает только на первом этаже.





Розовый город







Достопримечательности Еревана сосредоточены в центре города. Его застройкой занимался известный армянский архитектор Александр Таманян ещё в первой половине XX века. Одна из главных достопримечательностей, которую можно заметить на многих сувенирных магнитиках, — площадь Республики. При советской власти она называлась площадью Ленина, но, в отличие от Новосибирска, после развала СССР её переименовали.





Площадь Республики





На площади Республики стоит здание правительства Армении, здание почты, музей истории, здания министерств иностранных дел и энергетики, а также гостиница Marriott Armenia. Примечательно, что все здания, которые окружают площадь, как и многие другие строения в городе, сделаны из розового туфа — пористой горной породы. Из-за этого Ереван получил название «Розового города».





«Сама площадь выглядит очень монументально. Я была там в художественном зале музея истории, очень интересные картины армянских художников. Чувствуется какое-то единение народа. Там привезли очень много экспонатов армянских художников, которые живут в Америке, во Франции... Я так поняла, что они тоже содержат этот музей», — говорит Александра.





Здание правительства Армении с часами





Перед зданием музея истории стоят «поющие» световые фонтаны. Сейчас их можно встретить во многих городах мира, но в своё время они были первыми в СССР. Их запускают под мировые классические шедевры, национальную музыку и современный рок и поп, что завораживает туристов со всего мира.





Танцующие фонтаны на площади Республики





Серая громадина





Замыкает ансамбль центральной части города театр оперы и балета — ещё один открыточный вид города. Его необычный облик можно объяснить тем, что его строили в традициях средневековой армянской архитектуры. Туристы говорят, что здесь очень людно.





Армянский театр оперы и балета имени Спендиарова





Надо сказать, что многих людей театр привлекает не столько своими постановками, сколько пространством вокруг него. Так, рядом с ним расположились дорогие кафе. «Они настолько элитные, что предлагают неслыханную услугу: за то, чтобы протянуть ноги в мягком диване, нужно заплатить за платное место. То есть кроме кофе и кальяна диван тоже стоит денег. Кофе и кальян стоят даже по европейским меркам очень дорого», — сетуют туристы в Сети. А перед входом в оперный установили памятник Арно Бабаджаняну — армянскому композитору — в остросовременном стиле.





Памятник Арно Бабаджаняну





Кстати, по словам туристов, в целом в Ереване вполне демократичные цены на еду, причём как в супермаркетах, так и в ресторанах. Из наиболее значимых мест, где можно поесть, они отмечают ресторан «Кавказская пленница», стилизованный под одноимённый советский фильм, и коньячный завод «Арарат», где угощают собственным виноградом.





Монастырь в горах





В Армении очень много монастырей, церквей и храмов, которые стоят в горах. В основном они христианские, но есть и языческие храмы, мусульманские мечети, еврейские синагоги и другие. Ближе всего к Еревану — в 40 километрах — расположился культовый монастырь Хор Вирап. По библейскому преданию, именно здесь оказался Ной со своим ковчегом во время Всемирного потопа.





Один из куполов армянской церкви





Ещё один примечательный монастырь — Гегард. По легендам, сюда привезли историческое копьё Лонгина, с помощью которого избавили от мучений распятого Христа. Само копьё сейчас хранится в храме Эчимадзина. Монастырь интересен тем, что расположен прямо в горном ущелье и почти весь высечен в скалах. Одна из стен покрыта нишами — туристы пытаются забросить в них камушек, чтобы привлечь к себе удачу. Это местная примета.





Братья





Ереван стал побратимом Новосибирска в 2014 году — в день 2796-летия армянской столицы. Города договорились применять инновационные разработки друг друга, в том числе в бизнесе и туризме, а также обмениваться преподавателями и студентами. В честь этого в Новосибирске создали региональный общественный фонд международного сотрудничества «Дом дружбы городов Новосибирска и Еревана», который по замыслу должен развить контакты между общественными и культурными организациями обоих городов.





Вид с Каскада на Ереван





По словам многих новосибирских туристов, в Ереване армяне не похожи на тех, кто торгует арбузами в новосибирских лавочках. «Армяне — очень умная нация. В Армении ценится интеллект, воспитанность, образованность. Не зря Армения — единственная страна в мире, где шахматы являются обязательным предметом [в школах]. Не стоит забывать и о спорте — там он очень ценится. Вообще, в Ереване люди очень позитивные, добрые и открытые. Там вы точно не останетесь на улице и тем более голодными. В Армении русских считают братским народом», — говорит Арутюн.





В путь





Ереван находится в 4390 километрах от Новосибирска. Проще всего в Ереван добраться на самолёте с пересадкой в Екатеринбурге или Москве. По данным сервиса Яндекс.Авиабилеты, в эти выходные за 9-часовой перелёт до Армении придётся отдать 18–24 тысяч рублей.