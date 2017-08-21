14 братьев Новосибирска: Ереван
Репортаж из города, которому скоро 2800 лет — с безумными скульптурами и реками, которые текут назад
У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска». Каждый вторник мы рассказываем о новом городе с самыми яркими фотографиями. На прошлой неделе мы узнали, что общего у Новосибирска с корейским Тэджоном. Сегодня мы расскажем про один из древнейших городов мира, столицу Армении — Ереван. В нём тоже есть оперный театр и площадь Ленина, а также горы, библейские места и дух европейской столицы. Что удивляет в нём туристов, почему реки здесь текут в другую сторону и за что армянскую столицу называют немужественным словом — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.
Старше Рима
Ереван — один из самых древних городов мира, даже древнее Рима. В следующем году он отметит юбилей — 2800 лет. Первые упоминания о Ереване относят к IX веку до нашей эры, когда на месте современного мегаполиса образовалось Ванское армянское (Араратское) царство Урарту. Чуть позже Царь Аргишти Первый основал город-крепость Эребуни, который стал одним из важнейших центров страны. Со временем город стали называть Эривань, а затем Ереваном — звук «б» по-урартски звучит как русская «в». Сам город поделён на 12 округов с кварталами, их соединяет 10 станций метрополитена, некоторые из них наземные.
Сегодня Ереван — крупнейший город Армении. В прошлом году здесь насчитали чуть более миллиона жителей. Большинство из них — это армяне (99 %). С недавних пор власти начали завлекать в Армению туристов и превратили армянскую столицу и её окрестности в зону отдыха.
«Меня поразило, что это такой европейский город, — рассказывает сибирячка Александра, которая отдыхала в Ереване в 2016 году. — Похож на какую-нибудь европейскую столицу. Фасады домов, которые построили в середине прошлого века, смотрятся современными, монументальными. Это поразило меня».
Действительно, Ереван — очень привлекательное место для любого отпускника: здесь есть озёра, горы, уникальные достопримечательности, древние храмы и жаркий климат — среднегодовая температура воздуха в Ереване достигает +12 градусов (в Новосибирске всего +2). А всего в нескольких десятках километров от него находится любимая новосибирцами Турция.
Горы
Первое, что туристам бросается в глаза ещё в аэропорту Еревана, — взлетающие самолёты на фоне заснеженной вершины Арарата. Правда, он находится на территории Турции (и является её самой высокой точкой), поэтому туристы могут только полюбоваться на него. Однако гора Арарат считается у армян священной.
«Надо иметь в виду, что Арарат будет виден не всегда. Мы его увидели только в аэропорту, когда улетали обратно в Новосибирск. Он может быть довольно долго затянут облаками», — предупреждает Александра.
Однако Ереван окружён не менее примечательными горами: на севере — Канакерским плоскогорьем, на востоке — Гегамскими горами, а на северо-западе — горой Арагац. Последняя, кстати, не только самая высокая точка Армении, но и одно из самых загадочных мест на планете.
«На склоне горы Арагац есть небольшой участок [на подъёме], где вода течёт вверх, автомобили на нейтральной скорости поднимаются вверх, а не скатываются. То есть нарушаются законы физики», — рассказывает НГС.НОВОСТИ новосибирец, уроженец Еревана Арутюн Погосян. Как предполагают учёные, такая аномалия связана с искажением гравитационного поля.
Лестница в небо
По словам туристов, самый красивый пейзаж на горы открывается с Каскада. Это огромный архитектурный комплекс почти в центре города — с фонтанами, чьи струи образуют традиционные символы Армении, безумными скульптурами, древним орнаментом, цветами и огромной лестницей в 675 ступеней. В хорошую погоду с её вершины открывается лучший вид на окружающие город горы, а после заката сам Каскад загорается сотнями разноцветных огней.
Вдоль Каскада тянется череда удивительных скульптур, которые установили армянские меценаты. На каждом его этаже работают разные музеи — музей стекла, современного искусства, живописи, посвящённый Шарлю Азнавуру и некоторые другие. Внутри комплекса работают эскалаторы.
Немалая часть экспонатов украшает Каскад снаружи — это десятки причудливых современных скульптур. Например, «Женщина с сигаретой», «Англичане в плащах», голубой нью-йоркский «Киви», огромная голова в фонтане с огромными отпечатками пальцев скульптора и многие другие.
Александра рассказывает, что скульптуры удивят любого туриста: «Они действительно классные, хоть я и не очень понимаю современное искусство. Забавные эмоции вызывают. Смотрится здорово. <...> Много полицейских на улицах в красивой форме, подтянутые, очень следили за тем, чтобы люди не трогали скульптуры. Я хотела сфотографироваться, залезла к скульптуре идущих женщин или вроде того, к нам подошёл сразу полицейский, мол, так нельзя. Даже попросил удалить фотографию».
На вершине Каскада проводят концерты, выставки, мастер-классы, учат народным танцам и просто собирается молодежь. Вход в Каскад свободный, но, как советуют туристы, билеты в музеи лучше купить сразу — касса работает только на первом этаже.
Розовый город
Достопримечательности Еревана сосредоточены в центре города. Его застройкой занимался известный армянский архитектор Александр Таманян ещё в первой половине XX века. Одна из главных достопримечательностей, которую можно заметить на многих сувенирных магнитиках, — площадь Республики. При советской власти она называлась площадью Ленина, но, в отличие от Новосибирска, после развала СССР её переименовали.
На площади Республики стоит здание правительства Армении, здание почты, музей истории, здания министерств иностранных дел и энергетики, а также гостиница Marriott Armenia. Примечательно, что все здания, которые окружают площадь, как и многие другие строения в городе, сделаны из розового туфа — пористой горной породы. Из-за этого Ереван получил название «Розового города».
«Сама площадь выглядит очень монументально. Я была там в художественном зале музея истории, очень интересные картины армянских художников. Чувствуется какое-то единение народа. Там привезли очень много экспонатов армянских художников, которые живут в Америке, во Франции... Я так поняла, что они тоже содержат этот музей», — говорит Александра.
Перед зданием музея истории стоят «поющие» световые фонтаны. Сейчас их можно встретить во многих городах мира, но в своё время они были первыми в СССР. Их запускают под мировые классические шедевры, национальную музыку и современный рок и поп, что завораживает туристов со всего мира.
Серая громадина
Замыкает ансамбль центральной части города театр оперы и балета — ещё один открыточный вид города. Его необычный облик можно объяснить тем, что его строили в традициях средневековой армянской архитектуры. Туристы говорят, что здесь очень людно.
Надо сказать, что многих людей театр привлекает не столько своими постановками, сколько пространством вокруг него. Так, рядом с ним расположились дорогие кафе. «Они настолько элитные, что предлагают неслыханную услугу: за то, чтобы протянуть ноги в мягком диване, нужно заплатить за платное место. То есть кроме кофе и кальяна диван тоже стоит денег. Кофе и кальян стоят даже по европейским меркам очень дорого», — сетуют туристы в Сети. А перед входом в оперный установили памятник Арно Бабаджаняну — армянскому композитору — в остросовременном стиле.
Кстати, по словам туристов, в целом в Ереване вполне демократичные цены на еду, причём как в супермаркетах, так и в ресторанах. Из наиболее значимых мест, где можно поесть, они отмечают ресторан «Кавказская пленница», стилизованный под одноимённый советский фильм, и коньячный завод «Арарат», где угощают собственным виноградом.
Монастырь в горах
В Армении очень много монастырей, церквей и храмов, которые стоят в горах. В основном они христианские, но есть и языческие храмы, мусульманские мечети, еврейские синагоги и другие. Ближе всего к Еревану — в 40 километрах — расположился культовый монастырь Хор Вирап. По библейскому преданию, именно здесь оказался Ной со своим ковчегом во время Всемирного потопа.
Ещё один примечательный монастырь — Гегард. По легендам, сюда привезли историческое копьё Лонгина, с помощью которого избавили от мучений распятого Христа. Само копьё сейчас хранится в храме Эчимадзина. Монастырь интересен тем, что расположен прямо в горном ущелье и почти весь высечен в скалах. Одна из стен покрыта нишами — туристы пытаются забросить в них камушек, чтобы привлечь к себе удачу. Это местная примета.
Братья
Ереван стал побратимом Новосибирска в 2014 году — в день 2796-летия армянской столицы. Города договорились применять инновационные разработки друг друга, в том числе в бизнесе и туризме, а также обмениваться преподавателями и студентами. В честь этого в Новосибирске создали региональный общественный фонд международного сотрудничества «Дом дружбы городов Новосибирска и Еревана», который по замыслу должен развить контакты между общественными и культурными организациями обоих городов.
По словам многих новосибирских туристов, в Ереване армяне не похожи на тех, кто торгует арбузами в новосибирских лавочках. «Армяне — очень умная нация. В Армении ценится интеллект, воспитанность, образованность. Не зря Армения — единственная страна в мире, где шахматы являются обязательным предметом [в школах]. Не стоит забывать и о спорте — там он очень ценится. Вообще, в Ереване люди очень позитивные, добрые и открытые. Там вы точно не останетесь на улице и тем более голодными. В Армении русских считают братским народом», — говорит Арутюн.
В путь
Ереван находится в 4390 километрах от Новосибирска. Проще всего в Ереван добраться на самолёте с пересадкой в Екатеринбурге или Москве. По данным сервиса Яндекс.Авиабилеты, в эти выходные за 9-часовой перелёт до Армении придётся отдать 18–24 тысяч рублей.
Кирилл Шматков
Фото предоставлены Александром Агафоновым (1, 4, 6, 7, 9, 14, 15), Александрой Зенковой (2, 3, 5, 8, 10–13)
Видео каналов Onik Khachatryan (1) и blue porcupine (2) на youtube.com