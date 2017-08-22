Купил Q5 ради собаки (фото)

Тест-драйв с читателем: Роман и его Audi Q5 — он пересел с седана на кроссовер и льет в дорогое авто масло литрами

В новом «Тест-драйве» с читателем — Роман и его черная Audi Q5 с салоном из светло-коричневой кожи и переделанным под любимца-лабрадора Арчи багажником. Подробности — в материале НГС.АВТО.





Audi Q5, 2009 г.в. с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 211 л.с., 7-ступенчатой коробкой-«автомат» и постоянным полным приводом Quattro.





Роман купил этот автомобиль в начале весны, вложив после покупки около 70 тысяч. Это третья машина Романа — первой был белый Chrysler 300, огромная ванна-седан, машина была «розовой мечтой голубого детства», говорит Роман. Купил ее недорого, но на обслуживание потратил много: Роман сделал капитальный ремонт двигателя, отъездил на нем три года, после чего продал.









«Вторую машину — новую, также белую, фанатею по белому цвету, Audi А4, я купил в Германии. На ней проездил 4 года. У нее был объем двигателя 1,8, турбированная, лошадей было 160. После "Крайслера" думал, что пересяду с велосипеда на велик, но нет, машина оказалась шустрая, я отъездил за 4 года 189 тысяч км на ней. И чем она порадовала — ежегодное ТО обходилось порядка 40 тысяч рублей. За период владения А4 вложил в нее около 150 тысяч. Потом я купил себе собаку и встал вопрос: в седане возить неудобно, и я стал смотреть машину побольше».











«На чем привык ездить — на Audi, то и купил — Audi Q5», — говорит Роман. «Поехал в Москву, тщательно выбирал: искал белого цвета, чтобы была в максимальной комплектации, но в итоге остановился на черной. Выпуск машины — конец 2009 года, это первое поколение Audi Q5. «Обошлась она мне почти в миллион рублей (без копеек), при учете пробега, поскольку на новую из салона мне не хватало (Ауди 4 продал, денег подкопил)».









«В данный момент я ею владею полгода и могу отметить, что у машины есть слабое место — это крестовина рулевого вала. То есть вода с лобового стекла попадает под капот, и крестовина ржавеет, в результате чего руль становится тугим. Это все лечится — либо заменой крестовины, либо меняется полностью рулевой вал. Вопрос лишь в цене: рулевой вал — 25 тысяч рублей, а крестовина — 5 тысяч рублей. Я поменял ее, сменил все жидкости, масла, т.е. после покупки я вложил в нее еще порядка 70 тысяч рублей, чтобы устранить все недочеты, обнулил ТО, в общем сделал машину под себя.





Что касается расхода топлива: по трассе она у меня "ест" 9 литров 95-го бензина, в городе доходит до 16 л. В смешанном цикле- порядка 13-14 л. В принципе, я знал и был готов, что она будет кушать больше, но ради собаки был готов сменить "Ауди" на "Ауди". Все реально из-за собаки».









«У меня друзья говорили: "Многие копят годами на машины, а ты ради собаки покупаешь кроссовер". Лабрадор же вырастет и ему надо будет больше места», — рассуждает Роман, добавляя, что собака всегда с ним: «В выходные мы ездим на дачу — Арчи в багажник и едем.





Чтобы Арчи было комфортно ездить, пришлось потратить 10 тысяч рублей на установку решетки и подстилки багажника».









На данный момент по обслуживанию машине ничего не требуется, только перед зимой, в конце августа – сентябре Роман собирается на ТО. «Любой заезд на СТО на этой машине — это, надо понимать, всегда трата денег — тысяч 30-40 свободных денег для ремонта всегда должны быть. Машина дорогая в обслуживании».











«Из минусов — эти машины очень много "едят" масла: литр масла на 8–9 тысяч км — это для них нормально. У меня всегда есть канистра литровая, которую я доливаю. Вообще в машинах эта проблема решается либо заменой поршневой группы — цена вопроса 150–200 тысяч, либо заменой поршневых колец, уплотнителей, но опять же не всем это помогает. Но все, кто ездят на "Ауди" и "Фольксвагенах", знают, что у этих машин "жор" масла есть. Зиму я на ней еще не ездил, но я читал отзывы владельцев Q5 — с прогревами будет переваливать за 20 л».





Из плюсов машины Роман отмечает комфорт: все сделано для водителя и пассажиров, все под рукой. Еще один плюс машины — это ее размеры: полноприводный полноценный кроссовер, при этом достаточно компактный, с вместительным багажником.

Из минусов хозяин «немца» отметил дорогое обслуживание. На СТО ценник за работы сразу завышают в 1,5–2 раза, думая, что раз есть деньги на такую машину, то есть и на ремонт.











«Также минус — роботизированная коробка DSG "прямого включения передач": сломалась коробка — это 200 тысяч ремонт. И у многих она ломается на 150 тысячах, в зависимости от обслуживания. Но если соблюдать регламент — через каждые 60 тысяч менять масло в коробке, то можно избежать таких проблем. Эту машину не стоит дергать, стартовать на ней со светофора. Это не спорткар, т.е. взять и полететь со светофора — она не предназначена для этого», — отмечает Роман.









Внешне автомобиль выглядит неплохо: контрастного цвета салон из свето-коричневой кожи хорошо смотрится с черной отделкой и внешним видом авто. Ехать в машине также достаточно приятно и комфортно. Просторный салон, широкий обзор и вовремя включенный кондиционер делают свое дело.









В пепельнице — мятные конфетки. «В углу на панели стоит иконка, которая кочует из машины в машину, и две подвески — на них названия двух моих любимых групп — все из Иерусалима. Это мои талисманы, которые сопровождают меня в дороге».









А в целом, отмечает Роман, от машины пока одни положительные эмоции. «В общем, пересев с седана на кроссовер, обратно уже не хочется. В планах, может, позже, но не в ближайшие 3-4 года, возьму себе Q7».





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