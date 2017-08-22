Купил Q5 ради собаки (фото)

Тест-драйв с читателем: Роман и его Audi Q5 — он пересел с седана на кроссовер и льет в дорогое авто масло литрами

В новом «Тест-драйве» с читателем — Роман и его черная Audi Q5 с салоном из светло-коричневой кожи и переделанным под любимца-лабрадора Арчи багажником. Подробности — в материале НГС.АВТО. 


Audi Q5, 2009 г.в. с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 211 л.с., 7-ступенчатой коробкой-«автомат» и постоянным полным приводом Quattro.

Купил Q5 ради собаки (фото)


Роман купил этот автомобиль в начале весны, вложив после покупки около 70 тысяч. Это третья машина Романа — первой был белый Chrysler 300, огромная ванна-седан, машина была «розовой мечтой голубого детства», говорит Роман. Купил ее недорого, но на обслуживание потратил много: Роман сделал капитальный ремонт двигателя, отъездил на нем три года, после чего продал.


Купил Q5 ради собаки (фото)


«Вторую машину — новую, также белую, фанатею по белому цвету, Audi А4, я купил в Германии. На ней проездил 4 года. У нее был объем двигателя 1,8, турбированная, лошадей было 160. После "Крайслера" думал, что пересяду с велосипеда на велик, но нет, машина оказалась шустрая, я отъездил за 4 года 189 тысяч км на ней. И чем она порадовала — ежегодное ТО обходилось порядка 40 тысяч рублей. За период владения А4 вложил в нее около 150 тысяч. Потом я купил себе собаку и встал вопрос: в седане возить неудобно, и я стал смотреть машину побольше».


Купил Q5 ради собаки (фото)


«На чем привык ездить — на Audi, то и купил — Audi Q5», — говорит Роман. «Поехал в Москву, тщательно выбирал: искал белого цвета, чтобы была в максимальной комплектации, но в итоге остановился на черной. Выпуск машины — конец 2009 года, это первое поколение Audi Q5. «Обошлась она мне почти в миллион рублей (без копеек), при учете пробега, поскольку на новую из салона мне не хватало (Ауди 4 продал, денег подкопил)».


Купил Q5 ради собаки (фото)


«В данный момент я ею владею полгода и могу отметить, что у машины есть слабое место — это крестовина рулевого вала. То есть вода с лобового стекла попадает под капот, и крестовина ржавеет, в результате чего руль становится тугим. Это все лечится — либо заменой крестовины, либо меняется полностью рулевой вал. Вопрос лишь в цене: рулевой вал — 25 тысяч рублей, а крестовина — 5 тысяч рублей. Я поменял ее, сменил все жидкости, масла, т.е. после покупки я вложил в нее еще порядка 70 тысяч рублей, чтобы устранить все недочеты, обнулил ТО, в общем сделал машину под себя.


Что касается расхода топлива: по трассе она у меня "ест" 9 литров 95-го бензина, в городе доходит до 16 л. В смешанном цикле- порядка 13-14 л. В принципе, я знал и был готов, что она будет кушать больше, но ради собаки был готов сменить "Ауди" на "Ауди". Все реально из-за собаки».


Купил Q5 ради собаки (фото)


«У меня друзья говорили: "Многие копят годами на машины, а ты ради собаки покупаешь кроссовер". Лабрадор же вырастет и ему надо будет больше места», — рассуждает Роман, добавляя, что собака всегда с ним: «В выходные мы ездим на дачу — Арчи в багажник и едем.


Чтобы Арчи было комфортно ездить, пришлось потратить 10 тысяч рублей на установку решетки и подстилки багажника».


Купил Q5 ради собаки (фото)


На данный момент по обслуживанию машине ничего не требуется, только перед зимой, в конце августа – сентябре Роман собирается на ТО. «Любой заезд на СТО на этой машине — это, надо понимать, всегда трата денег — тысяч 30-40 свободных денег для ремонта всегда должны быть. Машина дорогая в обслуживании».


Купил Q5 ради собаки (фото)


«Из минусов — эти машины очень много "едят" масла: литр масла на 8–9 тысяч км — это для них нормально. У меня всегда есть канистра литровая, которую я доливаю. Вообще в машинах эта проблема решается либо заменой поршневой группы — цена вопроса 150–200 тысяч, либо заменой поршневых колец, уплотнителей, но опять же не всем это помогает. Но все, кто ездят на "Ауди" и "Фольксвагенах", знают, что у этих машин "жор" масла есть. Зиму я на ней еще не ездил, но я читал отзывы владельцев Q5 — с прогревами будет переваливать за 20 л».


Из плюсов машины Роман отмечает комфорт: все сделано для водителя и пассажиров, все под рукой. Еще один плюс машины — это ее размеры: полноприводный полноценный кроссовер, при этом достаточно компактный, с вместительным багажником. 

Из минусов хозяин «немца» отметил дорогое обслуживание. На СТО ценник за работы сразу завышают в 1,5–2 раза, думая, что раз есть деньги на такую машину, то есть и на ремонт.


Купил Q5 ради собаки (фото)


«Также минус — роботизированная коробка DSG "прямого включения передач": сломалась коробка — это 200 тысяч ремонт. И у многих она ломается на 150 тысячах, в зависимости от обслуживания. Но если соблюдать регламент — через каждые 60 тысяч менять масло в коробке, то можно избежать таких проблем. Эту машину не стоит дергать, стартовать на ней со светофора. Это не спорткар, т.е. взять и полететь со светофора — она не предназначена для этого», — отмечает Роман.


Купил Q5 ради собаки (фото)


Внешне автомобиль выглядит неплохо: контрастного цвета салон из свето-коричневой кожи хорошо смотрится с черной отделкой и внешним видом авто. Ехать в машине также достаточно приятно и комфортно. Просторный салон, широкий обзор и вовремя включенный кондиционер делают свое дело.


Купил Q5 ради собаки (фото)


В пепельнице — мятные конфетки. «В углу на панели стоит иконка, которая кочует из машины в машину, и две подвески — на них названия двух моих любимых групп — все из Иерусалима. Это мои талисманы, которые сопровождают меня в дороге».


Купил Q5 ради собаки (фото)


А в целом, отмечает Роман, от машины пока одни положительные эмоции. «В общем, пересев с седана на кроссовер, обратно уже не хочется. В планах, может, позже, но не в ближайшие 3-4 года, возьму себе Q7».


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Надежда Яркова
Фото Ольги Бурлаковой, предоставлено Романом (6)

Прочтений: 569
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено