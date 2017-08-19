Ягода и её красавицы: 16 потрясающих граффити девушки из Новосибирска

Несколько дней горожане наблюдали, как на стене у станции метро «Гагаринская» буквально вырастает рыжеволосая девушка с совой. Рядом с ней на новосибирцев томно смотрит ещё одна новая загадочная дама с фиолетовыми ветвями в волосах. Автор граффити — художница Марина Ягода — известна далеко за пределами родного Новосибирска. Её необычные работы — сказочные девушки на фасадах зданий — живут в разных городах России и мира. Марина рассказала НГС.НОВОСТИ, что она рисовать не будет ни за какие деньги и почему новосибирскими пятиэтажками стоит гордиться.

Марина Ягода — автор множества граффити в Новосибирске: тысячи горожан делали селфи на фоне рисунка «Я из Сибири» и цветочных девушек у «Победы», а теперь соцсети новосибирцев заполнены рыжеволосой красавицей у метро «Гагаринская». Марина нарисовала десятки и даже сотни граффити, причём многие из них — гигантские, на весь фасад здания.





Марина Ягода по образованию художник-монументалист





Граффити Ягоды есть не только в Сибири, но и в Москве, Екатеринбурге, Китае, Таиланде, Германии и Испании. Стиль художницы легко узнаётся вне зависимости от размера рисунка, в основном это яркие и нежные девушки с печальным мечтательным взглядом.







Рядом с работами Марины часто делают селфи





Она стала рисовать на стенах задолго до учёбы в архитектурно-художественной академии Новосибирска (сейчас — НГУАДИ), где получила образование художника-монументалиста.







«Началось всё в 2000 году с клипа Da Boogie Crew, где крутые чуваки месили брейк-данс на фоне крутых стенок. И в 14 лет я первый раз попробовала рисовать баллончиком в месте, не предназначенном для этого! Но я чувствовала себя очень-очень крутой. Осознанное рисование у меня — последние лет пять. Я уже поняла, что мне нравится, каков мой стиль, начала ездить по фестивалям и поняла, что это моя профессия. Сейчас мне 30, и граффити уже никого не удивишь. А когда это всё начиналось — граффити казались фантастикой», — рассказала Марина.







Такие граффити украшают стену по соседству с девушкой-совой. Большинство героинь Марины — абстрактные персонажи, но эта картина — портрет хореографа Дарьи Атрашкевич из театра танца Exordium





Девушка уже не может вспомнить, когда на неё посыпались заказы от салонов красоты, кафе, строительных компаний и фитнес-центров. Постепенно граффити вырастали в размерах — и украшали целые дома, а не только опоясывающие стройки заборы. «Заказчики всегда сами выходят на меня — сарафанное радио работает, наверное. Как-то поступил заказ от строительной компании. Первые два этажа высоток выходили окнами в гараж. Мы нарисовали виды Амстердама, и они смогли нормально продать эти этажи — такой вот коммерческий ход», — улыбнулась художница.







Больше всего свободы у художников стрит-арта на фестивалях, которые летом проходят достаточно часто в России и других странах. Например, эту девушку-остров Марина нарисовала на фасаде дома в Новокузнецке во время Недели уличного искусства, и завоевала Гран-при фестиваля.











«Голову венчает корона-маяк. Он освещает путь через звёздное небо. В руке она бережно держит кораблик-мечту. С его борта свисают множество якорей — дорога к мечте не всегда бывает гладкой. Но есть яркая Луна, уравновешивающая препятствия. Сам кораблик почти невесомый — сотканный из туманов, снов и мыслей», — поэтично описала автор. По словам Марины Ягоды, эта работа находится совсем не в центре города — и жители в этом районе совсем не избалованные. «Им очень понравилось, и самый частый вопрос был: "А на моём доме когда?"». Девушку с маяком она нарисовала за пару дней, но бывает, что и на маленькие граффити уходит больше времени — всё зависит от количества деталей.







Довольно объёмная картина женщины-Луны и мужчины-Солнца украшает двор на улице Фрунзе, 5 в Новосибирске — ещё одна работа Марины, с фестиваля Okrasheno, который проходил с 7 по 9 июля. Художники использовали 500 баллончиков краски, чтобы разукрасить серые стены.









«А это я делала в Ханты-Мансийске, на фестивале "Стенография". Город стоит на слиянии Оби и Иртыша — и мне захотелось отобразить это слияние двух рек. Тема инь-ян, мужского и женского, очень часто бывает в моих работах. Здесь что-то трансцендентное: мужчина будто смотрит вне, а женщина смотрит вглубь себя», — пояснила Ягода.











Девушек Марина рисует чаще, чем что-либо другое, поскольку женские образы «приятны глазу». Ещё художница любит сказочные и этнические узоры. Этого мамонта с угрожающими бивнями нарисовал Иван Фэнс в туре команды «Так Надо» по городам Сибири, а Марина украсила мамонта узорами.











Камень в форме головы динозавра — уже маленькая легенда. Никто точно не говорит, где он находится, — только то, что встретить его можно по дороге на Акташ. «Мы сделали такую голову динозавра. Хотя, по сути, мало дорисовали — природа уже сама всё сделала. Когда выезжаешь из-за горы, ты на него натыкаешься. И это место стало паломничеством уже — специально локацию не указали, и люди ищут его», — озадачила Марина. Надписи других туристов стирать не стали — так что каменный динозавр покрыт татуировками.











Село Новый Порт на побережье Обской губы (Ямало-Ненецкий автономный округ) довольно пустынное, особенно днём: взрослые уходят в тундру пасти оленей или работают на нефтедобыче, а дети в интернате.











Марина приехала туда со «Стенографией», чтобы дать мастер-класс по граффити детям Севера. Художница нарисовала девушку, а с ямальскими узорами помогли дети. В награду местным грузчикам достались соблазнительные русалки.















В сентябре русалка появится и в Новосибирске — на месте слов «Я из Сибири» и кареглазой девушки на трансформаторной будке у Первомайского сквера. Со временем граффити устарело — и его нужно просто обновить. Марина говорит, что ей везёт: люди не рисуют поверх её граффити и даже не заклеивают их объявлениями.











«История о "ночных ведьмах" — молодых девчонках, которых боялись все немцы. Они подлетали на самолётах и выключали двигатели — чтобы их было не слышно — на низкой высоте. Екатерина Буданова была одна из них. Это улица её имени, говорили, что она там жила. У меня были её разные портреты — и образ поэтому собирательный», — рассказала Марина. Это был заказ от мэрии Москвы ко Дню Победы — вероятно, самый дорогостоящий у Ягоды (точную стоимость девушка не раскрывает). Вообще цена коммерческой, не фестивальной работы Марины — от 2 до 5 тысяч рублей за 1 кв. м, в зависимости от сложности работы.











А эти две дамы живут в Китае. Девушку-корабль Марина нарисовала на гостевом доме во время мирового чемпионата по стрит-арту — и победила с этим граффити. Рыжеволосая героиня граффити специально нарисована с чёрными руками — как символ нефти, пояснила автор.















Любительница кофе ещё недавно украшала центр Новосибирска — но после закрытия сети Kafela кофейни исчезли вместе со своей нарисованной феей.











«Я никогда не рисую страшные картинки: какие-то жёсткие черепа или сцены насилия. Мне самой на это неприятно смотреть. Есть, наверное, ограничения, наложенные нормами морали и личными предпочтениями. Не рисую то, что унижает кого-то. Кишки, кровища — это не ко мне!» — отметила Марина. Кроме моральных запретов, есть просто непрофильные темы — например, автомобили, которые художница передаёт коллегам по граффити-бюро «Окрашено».







Фестиваль Okrasheno проходил в начале июля в Новосибирске





Любой художник мечтает сделать родной город красивее, и Марина не исключение: «Новосибирск — молодой город. Получилось так, что у нас нет исторического центра. Крячков, конечно, немножко отметился, современные крутые здания начинают появляться — зал Каца, например. Это здорово, но они не формируют облик города. Больше всего у нас панельных пятиэтажек. Можно говорить: "Боже мой, что нам делать с этой серостью!". А можно сказать: "Это наша «фишка»!". И делать им красивые фасады.





Новые граффити уже попали в «инстаграмы» новосибирцев





Мне кажется, мэрия ждёт, когда мы, художники, соберёмся и напишем какой-то манифест, но этого не произойдет — мы и так живём, красим по кайфу. Я не хочу идти куда-то и согласовывать бесконечными бумажками. Я не организатор, но я хочу участвовать. Есть сакральная фраза, которую сказал бывший главный архитектор Тюмени: "Граффити — это колористическое решение архитектурной несостоятельности"».

