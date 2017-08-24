Девушка месяца: Женя и красный кабриолет

Евгения, 28 лет, окончила Новосибирский юридический институт, филиал ТГУ. Юрист, но пока домохозяйка: некоторое время назад с мужем-военным перебралась в северный город Мурманск. В Новосибирск к родителям возвращается каждое лето и обязательно выгоняет из гаража свою красную машину – выгуливать. Автомобиль Nissan 100NX.





Nissan 100NX - кабриолет, крыша снимается. Для меня это – интересная штука. Ну, и цвет красный, и сама машина - редкая. Что еще женщине надо?









Как увидела, когда покупала, сразу сказала: «Она моя!» Сейчас многие подходят и спрашивают: что за машина. Человек шесть уже в очереди - хотят купить.









Запчасти на неё дешёвые, потому что ходовка совпадает с ходовкой других моделей, например, Nissan Sunny, поэтому можно подобрать новые.









Машина эта для двоих, хотя сзади и есть места. Но только детей сажать. Если же кто высокий сядет – будет биться головой о заднее стекло. Багажник очень вместительный.









Это мой первый автомобиль, взяла его три года назад. На права сдала в 18 лет. Просто вычитала где-то, что лучше сдавать раньше – страховка потом будет дешевле.









Мне нравится безопасный стиль вождения. Но когда вижу, что нет опасности, могу педаль притопить или со светофора «сделать» кого-нибудь. А так я не гонщица.









Эту модель выпускали с двигателями 1,6 л и 2,0 л. На моей – 1,6. Объем не очень большой. Муж разгонял её до 137 км/ч. После 120 она разгоняется медленно.









Мужчины реагируют не на меня, когда я за рулём, а на неё. Сначала смотрят, потом заглядывают и начинают расспрашивать про машину. Знаю, она одна на всю область.









В Новосибирске очень плотное движение, поток большой. Это особенность большого города. Но я на это не обращаю внимание. И камер много, даже за городом.









Что не нравится в Новосибирске – сложности с парковкой. А то, что машина у меня «праворукая», наверное, это облегчает парковку – бордюры видишь.









Женщин-водителей в городе очень много. Хоть мужчины и говорят, что женщина за рулём туповата, но мне кажется, это её природная осторожность.









Культура вождения у нас повысилась: перед пешеходами стараются останавливаться. В Мурманске такого почти нет – вождение очень резкое.









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