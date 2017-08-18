Не паниковать! 10 советов туристам, которые оказались в зоне теракта

17 августа в Барселоне случился теракт — микроавтобус въехал в толпу на пешеходной улице Рамбла. Пострадали больше 100 человек, 13 из них погибли, сообщило 18 августа информагентство «Интерфакс». Информации о том, были ли среди них новосибирцы, пока нет — местные туроператоры уверены, что если бы сибиряки оказались в числе пострадавших, они бы уже сообщили об этом. Туристический сезон на излете, но впереди бархатная осень, которую хорошо встречать в Европе. И, судя по новостным сводкам, там уже практически не осталось ни одной страны, в которой бы не случались теракты. Конечно, это не повод отменять путешествие, но на всякий случай НГС.НОВОСТИ подготовили небольшую памятку для тех, кто оказался за рубежом в зоне ЧП. Мы надеемся, что она вам никогда не пригодится, но лучше всё-таки запомнить эти нехитрые правила, которые нам помогла составить директор турфирмы «Экзотик Турс» Светлана Мартемьянова.

В Испании произошёл теракт, в котором пострадали больше 100 человек





1. Не паниковать. Эти слова нужно сказать себе сразу, можно даже вслух. Это позволит вам сохранить драгоценные минуты, которые лучше потратить на то, чтобы укрыться или помочь другим.







2. Попытаться убежать в укромное место. Если вы оказались в зоне теракта и можете передвигаться, лучше отойти подальше от того места, где находитесь — на случай повторения атаки.





3. В поездках (даже если идёте на экскурсию) лучше всегда держать под рукой небольшую аптечку, где находится как минимум антисептик, бинт и пластырь. Так вы сможете оказать себе хотя бы первую помощь.





4. Носите с собой копию загранпаспорта. Если вы окажетесь без сознания, это поможет быстро идентифицировать вашу личность и сообщить родственникам о вашем состоянии.





5. Захватите на всякий случай копию страхового полиса. Однако страховка может оказаться бесполезной, если она не покрывает расходы, связанные с форс-мажором. Так это или нет, лучше уточнить у туроператора или страховой компании перед поездкой.





6. Избегайте толпы. Понятно, что народ собирается не просто так — значит, там интересно, красиво. Это может быть просто большая пешеходная улица, которая есть практически в каждом городе. Однако старайтесь приходить туда не в часы пик, на которые ориентируются террористы.





7. Перед путешествием изучите памятку, которую вам дадут в турфирме. На ней указаны телефоны экстренных служб, куда можно обращаться за помощью. Кстати, список телефонов можно составить и самому накануне поездки. Самые важные запишите в память телефона.





8. Прочитайте инструкции, которые развешаны в ТЦ и местном транспорте. Достаточно её внимательно прочесть пару раз, чтобы запомнить, где запасные выходы — в случае теракта это может оказаться полезным.





9. Сразу сообщите своим знакомым и родственникам, что с вами всё в порядке. Быстрее всего это можно сделать, пожалуй, через соцсети — вы потратите на это минуту, но близкие будут спокойны. Например, у Facebook есть специальный сервис.





10. И в конце концов — не бойтесь: не нужно бояться путешествовать, летать на самолётах, ходить по улицам. Если вы пережили теракт и не можете справиться с переживаниями, обратитесь к специалистам — обычно в таких случаях с пострадавшими работают психологи, причём бесплатно.