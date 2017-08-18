Президент России Владимир Путин 17 августа издал указ, которым наградил 26-летнего Артема Самелика из Новосибирска медалью "За отвагу". Два года назад парень задержал грабителя, который пришел с карабином в ювелирный салон — Артем отказался лечь на пол и схватился за ствол «Сайги», заметив, что не все продавцы магазина успели спрятаться. Грабитель успел выстрелить, дробь попала в живот охранника — но даже после этого он сумел скрутить преступника. Спустя почти 2 года парень после двух операций вернулся на работу — он снова охраняет ювелирный салон. НГС.НОВОСТИ нашли героя, который даже не подозревал о награде от президента, и попросил вспомнить схватку с грабителем.

Накануне нового 2016-го года на Затулинке 24-летний парень с охотничьим карабином "Сайга" попытался ограбить ювелирный магазин. Но 25-летний охранник Артем Самелик оказал ему отчаянное сопротивление — даже после того, как получил пулю в живот. Преступника удалось скрутить, после чего Артем едва не умер — врачи вытащили его с того света.





Спустя почти два года президент России Владимир Путин распорядился дать новосибирцу боевую награду — медаль "За отвагу". Указ президента подписан 17 августа.





О награде охранник узнал от НГС.НОВОСТИ: "Я, честно, не поверил. Решил, что вы меня надули", — растерянно заявил он автору.





Спустя 10 минут, своими глазами прочитав указ президента в интернете, Артем согласился рассказать о том, за что он получил награду.





26 декабря 2015 года около 8 часов вечера Артем был на работе — охранял ювелирный салон «585» на улице Громова, 7. Внезапно в зал, в котором вдоль витрин ходили посетители, ворвался грабитель — с маской на лице и карабином«Сайга», замотанным малярным скотчем.





«Когда зашел грабитель, со мной рядом разговаривала девушка, работница магазина. Я потребовал от девчонок спрятаться в ломбарде – там у нас стоит стальная дверь. Бандит начал меня толкать, я ходил-ходил по залу,





и вдруг увидел нашу сотрудницу Аню, которая не успела спрятаться – она сидела на полу возле двери ломбарда, дверь уже закрыли.





И тогда я понял, что я не могу подчиниться нападавшему, потому что отвечаю за Аню, решил рискнуть», — рассказал Артем корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Приказу лечь на пол он не подчинился — и полез в драку.











Самелик, конечно, нарушил должностные инструкции: в регламенте действия охранников в подобных случаях нет задачи обезвреживать нападающего; все, что он должен был сделать — нажать «тревожную кнопку». «Но, понимаете, помимо регламента всегда же есть еще сердце. Представьте, что бы вы сделали, если бы в зале стояли не обычные покупатели и продавцы, а ваша семья? Вы бы конечно постарались любыми способами их защитить», — поясняет свой поступок Артем Самелик.





Как станет известно потом, на грабителе был самодельный бронежилет, спрятанный в нем нож и 20 патронов. Выстрелить он успел лишь раз — но в цель попал. Артем схватился за ствол, толкнул грабителя, и тот нажал на курок — картечь буквально прошила живот охранника, дробинки задели кучу органов. Сам Артем говорит, что не почувствовал боли и не понял что произошло, поэтому продолжил борьбу. На помощь ему кинулся случайный посетитель салона — вдвоем парни скрутили грабителя и вызвали полицию. Только после этого Артем рухнул на пол.





Артем бросился в драку, заметив, что не все продавщицы успели скрыться в хранилище за стальной дверью





«Я просто почувствовал, что у меня ноги отнялись, и не понял почему – крови не было, она вся внутрь стекала. Дробинки картечи попали в подвздошную вену, в мочевой пузырь, в кишечник. На удивление, часть дробинок прошли навылет – потом они нашлись на полу. После того, как я упал на пол, я еще около часа был в сознании – потом ноги начали работать, я даже смог пройтись, сел на стул в ожидании «скорой». Я так и не понял, что меня ранили, только чувствовал, что меня мутит.





В машине скорой хотел залезть рукой в карман, вдруг у меня пальцы в живот куда-то провалились. Я спросил врачей, что это, а медсестры сказали, что все в порядке, у меня просто царапина», — вспоминает сибиряк.





По дороге в больницу он успел позвонить начальству и сообщить о случившемся. Врачи говорят, что это чудо: с таким ранением подвздошной вены Артем должен был потерять сознание и умереть за 15 минут.





«Потом слышу: врачи говорят везти меня в операционную – дальше я уже ничего не помню, потому что у меня остановилось сердце. Как потом оказалось, хирурги оперировали меня 7 часов, вырезали около 12 см кишечника, восстанавливали вены», — рассказал охранник.







Родителям Самелика врачи той ночью честно признались — шансы вытянуть их сына с того света минимальны. Но уже на следующий день Артем пришел в сознание и открыл глаза. Самелику понадобилось две тяжелые операции и целый год реабилитации, чтобы восстановится после этого случая. «Почти год я ждал вторую операцию по восстановлению кишечника – это время было очень тяжелым, мне, если честно, приходилось ходить с таким устройством, которое "принимает груз"», — немного стесняется охранник.





Фрагмент указа президента о награждении Артема с сайта государственной системы правовой информации





История об охраннике, который закрыл собой девушку, облетела коллег — в больницу пришли 130 человек, которые хотели сдать свою кровь для него: работники ювелирки, охранники и просто знакомые. «Я удивился, как много мне было внимания, я к такому не привык. У меня оказалось 4 незапланированные «сестры» — мне звонили девушки с работы и представлялись родственницами, чтобы справится о моем самочувствии. На работе начальство хорошо помогло с закупкой лекарств. Я сердечно всех благодарю – очень много человек мне помогли и поддержали», — говорит Самелик.







После года лечения сибиряк вернулся на работу – он все так же работает охранником, и снова в ювелирном магазине той же сети, правда, уже не на улице Громова. Артем говорит, что родные сперва сильно расстроились из-за этого, но со временем успокоились. «Сейчас меня спрашивают:





если бы я знал, чего мне стоило это задержание, повторил бы я свой поступок? Абсолютно точно бы повторил. Врачи шутят и говорят, что второй раз меня с того света не вытащат –





но если все произойдет снова, я снова сделаю все так же. У меня по жизни такой принцип, что я никогда перед такими, как он (грабитель — М.Ш.), никогда не лягу. Если перед каждым человеком стелиться, который решил тебя ограбить, то что у тебя останется?», — пожимает плечами герой.





Сейчас Самелик по-прежнему живет с родителями – он хочет накопить на свое жилье и найти невесту. Грабитель получил 13,5 лет строгого режима. Мужчина, который кинулся на помощь Артему (кстати, уже после выяснилось, что он тоже работает охранником в другом магазине) — золотую цепочку от ювелирного магазина и благодарность от начальника новосибирской полиции. Самелику в полиции подарили телевизор — а теперь еще и медаль "За отвагу".