Пой как Цой

В Первомайском сквере среди уличных музыкантов появилась новая звезда — третьеклассник из Томска поет песни группы «Кино», которые ему задали учить в музыкальной школе. У мальчика уже есть поклонники, которых умиляет его манера музицировать и петь, подражая рокерам. Корреспондент НГС.НОВОСТИ тоже попала в число зрителей на уличном концерте юного гитариста и попросила рассказать, почему он увлёкся творчеством Цоя и зачем выступает перед прохожими.

Несколько дней назад труппа уличных музыкантов Первомайского сквера пополнилась новым героем, который вызывает снисходительную улыбку у скучающих на обеде прохожих.





10-летний Миша Остапенко живет в Томске. Несколько дней назад он приехал в Новосибирск с родителями и двумя братьями, погостить у знакомых. Мальчик решил совместить приятное с полезным — взял свою гитару (недавно отец купил ему новую) и вместе с братом Марком стал давать концерты в центре города. Поет Миша в основном песни Виктора Цоя. Любовь к творчеству группы «Кино» началась после того, как два года назад его учитель из музыкальной школы задал выучить песню «Группа крови».







Уличный концерт Миши Остапенко на площади Ленина





«Преподаватель у меня, Максим Сергеевич, задал мне песню вот эту. Сказал выучить её. Ну и я выучил, мне понравилось и так дальше пошло, — объяснил Миша свою любовь к творчеству Цоя. — Cейчас, правда, я ещё американским роком увлекся, просто забыл название группы (наигрывает одну из мелодий Nirvana)».







Играть на гитаре Мишу научил отец, когда мальчику было чуть больше семи лет. Год назад мама отвела его в музыкальную школу, где он теперь учится игре на классической гитаре.







«Какие папа любит песни? Да там всякие, Высоцкого, например. Цоем не очень увлекается. Он не любит рок. Ему нравится мелодичное больше», — объяснил Миша. Папа, как выяснилось, у него журналист, а мама работает воспитателем в детском саду. По словам Миши, оба родителя занимались музыкой, хоть и не профессионально: «Папа тоже учился в музыкальной школе, но бросил».





Концерты в центре Новосибирска для мальчика, можно сказать, первые гастроли. Вначале он выступал у себя в Томске, на набережной. «У него был страх публики, — вспоминает старший брат Миши Марк, — и ему тогда учитель посоветовал поиграть как-нибудь на улице, чтобы этот страх преодолеть. А потом он так заинтересовался — и пошло». Сам гитарист вспоминает, что было очень страшно — аж ноги тряслись. До тех пор, пока прохожие не бросили первые монетки.





Миша и Марк Остапенко





Сейчас Миша выглядит вполне убедительно — те же отрывистые взмахи головы и притопывания, что у Цоя, уверенный взгляд и характерная мимика западают в душу прохожим. Сочетание пока ещё высокого мальчишеского голоска и песен группы «Кино» дает какой-то необычный эффект.





Женщины, как правило, подходят и подпевают мальчику — хотят то ли помочь с вокалом, то ли вспомнить молодость.





У мужчин жёсткий деловой взгляд сменяется мягким и добрым — держа в одной руке портфель, в другой телефон, они снимают видео.







«Пою ли песни о любви? Это типа "Восьмиклассницы?". Да, пою "Восьмиклассницу", "Когда твоя девушка больна"», — поделился Миша своими размышлениями. Самой любимой песней он назвал «Хочу перемен». «О чём она? О переменах. Как-то ни с чем не ассоциирую, не знаю», — ответил гитарист.







По наблюдению корреспондента, за полчаса выступлений у братьев получился неплохой заработок — несколько человек решили не мелочиться и оставляли сотенные купюры.







Поклонники Миши Остапенко





Мишин брат Марк играет на скрипке, однако в этом дуете он ассистент. Подросток помогает поправить микрофон, подсоединить шнуры к усилителю. Кроме того, ему приходится общаться с другими желающими попеть на этой площадке и отстаивать своё право на импровизированную сцену на асфальте.







Родители знают, что Миша выступает. «Да, конечно, они рады, что он в теме музыкальной. Так бы он бегал где-то, шлялся. Я так думаю, что это поощрять надо, чем он где-то бы распивал спиртные напитки. Лучше он пусть начнет выступать и вращаться в этой сфере, — поделился своими соображениями Марк. — Кто из нас талантливее? Да он. Я тоже, но не в этой, не в музыкальной сфере. Я в компьютерной. А он чисто музыкой прям вообще. Потом он ещё из бумаги складывает. Да, оригами, точно. Что ещё сказать? Очень любит мороженое».







Сколько удаётся заработать, мальчики рассказывать не стали, объяснив это тем, что «всё для души».





Выступление Миши Остапенко 17 августа на площади Ленина



