Молчи и плати: УК тайно страхуют квартиры новосибирцев

В Новосибирске участились случаи, когда коммунальщики включают в платёжки горожан страховку жилья. Несколько управляющих компаний уже попались с поличным — жильцы заметили, что в платёжных документах появились дополнительные строки. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался выяснить, за что управляющие компании просят деньги и как быть, если услуги страховщиков не нужны жильцам.

Управляющие компании вписывают в квитанции дополнительные услуги — происходит это уже по всему городу. 10 августа жители домов в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили в платёжных квитанциях от управляющей компании «МКС-Новосибирск» неожиданные услуги и доначисления. Им предъявили счета за добровольное страхование жилья и перерасчёт по ОДН за 2014–2016 годы.





«Разложили по всем ящикам вместе с платёжками и брошюрки от страховой компании. Рассказывали, были случаи, когда жильцы в кассе при оплате уточняли, что не будут оплачивать добровольное страхование, но, когда приходили домой и разбирали квитанции, выясняли, что оплата уже проведена», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома на улице Грибоедова, 32 Ирина Головащенко.





Чуть раньше, 8 августа, жильцы многоквартирных домов в Дзержинском районе Новосибирска тоже с удивлением обнаружили в платёжных квитанциях ЖКХ строку «Добровольное страхование». Как рассказал житель дома № 67 на улице Фрунзе Михаил, он нашёл в почтовом ящике платёжную квитанцию за июль, в которую были включены услуги добровольного страхования жилья. Как следует из квитанции, собственник квартиры должен заплатить 240 руб. компании «УРАЛСИБ Страхование».





«Никаких договоров с этой компанией («УРАЛСИБ Страхование». — А.С) у нас нет, поэтому я считаю, что мы не обязаны ни отказываться даже по телефону, ни платить, потому что ни в какие договорные отношения с этими страховщиками мы не вступали», — поясняет житель дома № 67 на улице Фрунзе.







Жильцов даже не предупредили о том, что их квартиры страхуют. Они не подписывали никаких договоров, не общались со страховыми агентами. Многие попросту поздно спохватились, если бы жильцы не оплачивали первый взнос, то следующих начислений попросту не было бы.





Многие жильцы даже не замечают, что их квартиры застрахованы

Юристы однозначно говорят: такая схема незаконна. «Страхование в Российской Федерации, по общему правилу, признаётся добровольным. Модель, когда управляющая компания заключает от имени жильца договор страхования, является незаконной: во-первых, у управляющей компании нет полномочий по заключению такого договора, а во-вторых, собственник квартиры не собирался его заключать: ни в одном документе нет его подписи, подтверждающей согласие с условиями договора. Кроме того, жилец лишён возможности выбрать конкретную страховую организацию по своему усмотрению, потому что за него это сделала управляющая компания», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор юридической компании «Гриаста» Григорий Асташов.





Эксперты уточняют: в подобных ситуациях управляющие компании нарушают принцип свободы договора, а также закон о защите прав потребителей. За это могут и оштрафовать.







При заполнении квитанций нужно внимательно читать, за что берутся деньги

О том, что делать, если жильцы попали в подобную ситуацию, НГС.НОВОСТИ рассказали в областной Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). «В страховании жилищного помещения нет ничего незаконного. Оно может осуществляться на основании заключения договора с собственниками жилья. Решение о необходимости страхования принимается на добровольной основе. Обязательного страхования жилья попросту не существует. Управляющая компания может включать дополнительные строки в платёжные квитанции, это не является нарушением законодательства. Однако договор страхования должен быть вручён собственнику жилья в руки. Жилец вправе не оплачивать страховку квартиры, если он не заключал договора со страховой компанией. Если жилец не будет оплачивать страховку — сделка будет недействительной. Решение о страховании принимает сам собственник», — объяснила начальник отдела профилактики правонарушений и судебной защиты инспекции Ольга Герш.







Заместитель директора УК «Дзержинец» по общим вопросам Андрей Краснов подтвердил НГС.НОВОСТИ, что собственники квартир могут вообще не платить страховку. «Предусмотрена такая возможность — оплачивать с добровольным страхованием квартплату или без», — пояснил Краснов.







По его словам, если в первый раз собственник не оплатил услугу, то его квартира автоматически считается незастрахованной. А значит, ему не нужно дополнительно звонить в управляющую компанию, чтобы отказаться от этой услуги. «При возникновении ситуации, когда управляющая компания включает в платёжный документ необоснованные строки, жильцы могу подать заявление в Роспотребнадзор», — подвёл итоги юрист Григорий Асташов.





Графа «Добровольное страхование» — не единственное, чем удивили новосибирцев платёжки за июль. Почти все услуги ЖКХ с 1 июля подорожали в среднем на 4 %. Ранее эксперты рассказали НГС.НОВОСТИ о законных способах сократить расходы на коммунальные услуги.

