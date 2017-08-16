Железная леди

Лидия Смирнова прожила с мужем-бизнесменом Юрием больше тридцати лет — и это была, по её признанию, настоящая «мексиканская любовь». Несколько лет назад сибирячка сломала позвоночник — и фактически стала инвалидом. Комплекс «железного дровосека» заставил её попросить мужа о разводе — Юрий неожиданно согласился и пошёл в суд. В итоге семейная драма обернулась жёстким судебным процессом между бывшими супругами — Лидия Сергеевна не желает отдавать успешному бизнесмену квартиру и платить компенсацию за дачу. Подробности истории — в материале НГС.НОВОСТИ.

«Я приехала в Новосибирск в 1978 году с двумя годовалыми детьми — из городка на Семипалатинском [ядерном] полигоне. Мой муж был добрый, прекрасный, очень талантливый мальчик, саксофонист. Он служил в оркестре, я в школе — учителем музыки и пения. Все знают, что там (на полигоне. — М.М.) очень высокая радиация — и мужчины много пьют… Когда я поняла, что очень страшная ситуация создаётся и мне нужно спасать детей, я просто однажды взяла чемодан с детскими вещами, продала шубку и на эти деньги уехала. Первый попавшийся поезд был в Новосибирск», — рассказала Лидия Смирнова.





Сейчас это ухоженная 71-летняя женщина — на тяжёлую болезнь, ставшую поводом длинного судебного разбирательства, намекают только костыли и корсет. Лидия Сергеевна сама позвонила в редакцию НГС.НОВОСТИ, когда поняла, что может лишиться жилья. Она встретила корреспондентов в просторной чистой квартире на улице Гоголя в Дзержинском районе — за неё она собирается бороться в суде.







Лидия и Юрий Смирновы развелись после 30 лет брака. Женщина заверила, что сама попросила об этом мужа — её угнетала тяжёлая болезнь





Со вторым мужем Юрием Смирновым она познакомилась в 1984 году, когда поехала отдыхать в Геленджик, — к тому времени Лидия с детьми уже обосновалась в Новосибирске, работала в школах и устраивала разные мероприятия для молодёжи. «На второй день на пляже ко мне подошёл очень симпатичный, рыжий, голубоглазый, похожий на шведа, длинный молодой человек. И больше от меня не отошёл. Он моложе меня на 9 лет… Уволился [с работы] в Москве и уехал со мной сюда, в Сибирь.





Он — с двумя спортивными сумками, я — с двумя детьми. У нас была любовь, мексиканский сериал просто», — рассказала она.







По словам сибирячки, 32 года брака были очень дружными. В 1989 году власти дали Лидии двухкомнатную квартиру, тогда же супруги вместе купили участки на Мочищенском шоссе — со временем они построили там несколько зданий, которые теперь отданы в аренду под магазины и кафе. При этом Лидии принадлежит только половина земли, а бизнесом (компанией «Бахор») полностью владеет Юрий. Она говорит, что раньше её это не волновало — поскольку у неё была маленькая парикмахерская «Юлис». Также у супругов появилась дача за Северным объездом.







Квартира досталась Лидии Сергеевне от новосибирских властей за хорошую работу — она была учителем музыки и организовывала мероприятия для молодёжи





«В 2010 году я ломаю позвоночник. Тяжёлый случай. Во мне сейчас железа столько, что я практически железный дровосек», — говорит Лидия Сергеевна.





Это был несчастный случай: зимой она гуляла со своей собакой — ризеншнауцером, — и та случайно опрокинула её на гололёд. После этого женщине пришлось сделать операцию — вставить металлическую конструкцию в позвоночник, и носить корсет.







«Я езжу лёжа, с трудом сажусь в машину. И я подумала — у меня такой замечательный мой муж. Зачем он будет со мной мучиться? Я знаю, что это такое — лежачий больной. Первое время я не ходила вообще. И я предложила: "Давай мы с тобой расстанемся", такие были комплексы. Поверьте, я всегда была самодостаточная, сильная… Я пыталась ему объяснить, что мне очень тяжело, когда ты смотришь на меня…» — вспоминает со слезами пенсионерка. Официально инвалидность она оформлять не стала — помешали, по её словам, всё те же «комплексы».







Официально инвалидности у Лидии Смирновой нет, но ходить ей трудно





«Когда я предложила разойтись — я поняла, что уже есть [у Юрия] другая женщина. Она молодая, 57 лет. Я попросила дачу и квартиру, а тебе, говорю, твой бизнес 30-миллионный. Но через два дня он звонит и говорит: "Нет". Я поняла: дамочке нужна квартира моя», — пришла к выводу женщина.







Юрий Смирнов вскоре подал на развод — и в мае 2017 года Заельцовский районный суд расторг брак между ними. По решению суда Юрию достались участки на Мочищенском шоссе, а Лидии — дача, которую независимые эксперты оценили в 5 млн рублей. Но за дачу, по решению суда, ей нужно заплатить бывшему мужу 1,6 млн рублей компенсации.







Больше всего сибирячку возмутило то, что суд не учёл стоимость бизнеса Юрия Смирнова, в который, по её словам, они вкладывались одинаково.





«Дети всё время говорят: "Мама, ты не переживай, мы с тобой". Но почему я должна отдать кому-то то, что сама заработала? Надо отремонтировать дачу — это 1,1 миллиона. А ему компенсацию — ещё 1,6 миллиона! Дачу за 5 миллионов продать невозможно, потому что там заливаемые места — и в 2015 году я получила страховки на полмиллиона, которые муж истратил на свои нужды», — заверила она.







Женщина обратилась в налоговую с просьбой проверить бизнес бывшего мужа, но проверки ни к чему не привели. Тогда она с адвокатом подала апелляционную жалобу в областной суд — но решение не изменилось. Сейчас её юрист Марат Ахмеров подал уже кассационную жалобу — а пока Лидия Сергеевна собирает информацию от людей, которых когда-то увольнял Юрий Смирнов, и обращается в СМИ. Она утверждает, что бывший муж намерен забрать у неё и квартиру, и парикмахерскую.







Фрагмент из письма Юрия Смирнова в налоговую инспекцию





Юрий Смирнов не согласен с бывшей супругой и настаивает, что его бизнес — законный, и многочисленные проверки, инициированные в том числе Лидией, это подтверждают.







Мужчина заверил, что пытался уладить конфликт до суда — но не получилось. «"Юлис"— это парикмахерская, в которой учредители она и её сын. Она сделана на какие деньги? На деньги Юрия Сергеевича. И я никогда не спрашивал у неё отчёта. Она по санаториям ездила, а я с детьми сидел, продукты приносил. Она не знает, сколько мясо стоит…





Вот я в 62 года снимаю квартиру — это, скажите, справедливо?»





— говорит Юрий Смирнов. Квартира приватизирована сейчас на них обоих — и её, по мнению мужчины, тоже стоит поделить пополам.





«Она 25 лет со мной разводится. Чуть что, фыркнет — давай разводиться. Я попросил: "Давай по-человечески". Она говорит: "Нет, давай по закону". И закон принял мою сторону. Наговорить можно что угодно, но был суд, который она проиграла. Ей ничего не надо, только отомстить», — высказался он.







Разводы нередко перерастают в сложные судебные процессы. Ранее 38-летняя жительница Новосибирска Татьяна Фоминых забрала у мужа государственную квартиру после развода и пошла под суд. Теперь сибирячке грозит до 10 лет лишения свободы.

