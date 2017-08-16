Потянуло на Сладкое: россиян возмутила новость о передаче озера Казахстану

Озеро Сладкое, которое уже второй день не могут поделить Россия и Казахстан, по официальной версии, просто пересохло на новосибирской половине и полностью оказалось в Казахстане. Это ли имел в виду глава района, когда говорил, что Россия отдала соседям водоём, — неясно: на второй день скандала Шубников отключил телефон. Купинцы вспоминают о Сладком с трудом, рассказы администрации об охоте на озере, кажется, несколько преувеличенны — в районе охотники предпочитают стрелять птиц на озере Чаны, а не у мелкого водоёма возле границы. Сегодня рядом со Сладким нет ничего, кроме кладбища опустевшей 30 лет назад деревни. НГС.НОВОСТИ связались с жителями Купинского района и узнали, что для них значит скандальное озеро.

Если верить спутниковым снимкам Google, озеро Сладкое давно заросло тиной и по цвету сравнялось с землей. Продолговатый водоём действительно тянется вдоль российско-казахстанской границы, большая его часть принадлежит Павлодарской области соседнего государства. На картах в длину оно достигает почти двух километров, в самом широком месте — около 850 метров между купинским и павлодарским берегами. Новосибирской области, судя по картам, досталось 0,3 кв. км, Казахстану — 0,7 кв. км водоёма.





Днем 16 августа пограничное управление ФСБ по Новосибирской области сообщило НГС.НОВОСТИ, что озеро усохло и теперь не достигает границы региона.







«Государственная граница проходит по восточному берегу озера Сладкое, которое в настоящее время полностью находится на территории Республики Казахстан. Данная ситуация сложилась в связи с усыханием водоёма. Ранее часть озера находилось на территории Российской Федерации и в период сезона охоты это озеро посещало большое количество местных жителей и гостей из Новосибирской и Омской областей», — рассказали пограничники.







Напомним, накануне администрация Купинского района радостно сообщила о передаче Сладкого Казахстану. «Озеро Сладкое теперь в Казахстане!» — писали они. Подтвердил НГС.НОВОСТИ это и глава администрации Владимир Шубников. «Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — говорил он накануне НГС.НОВОСТИ.







Красным обозначено озеро Сладкое: слева — на карте, справа — на спутниковых снимках

Спустя сутки после публикации НГС.НОВОСТИ случился громкий скандал на всю страну: тему подхватили федеральные СМИ, посыпались заявления чиновников одно за другим, администрация района 16 августа удалила сообщение с сайта (однако оно сохранилось в кэше поисковиков), а глава района Шубников отключил телефон.







Глава Минприроды РФ Сергей Донской в своем Facebook заверил, что случилось недопонимание, в котором виноваты климатические изменения, а граница остаётся на прежнем месте:





«Озеро вернётся в свои берега с осенним циклом осадков. Никаких изменений государственных границ — поскольку водный объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня. Это циклический процесс. Осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами», — написал он.







В теперь уже удалённом сообщении администрация Купинского района рассказывала, что у Сладкого часто охотились, однако в самом Купино об озере практически ничего не знают.







Озеро Сладкое (севернее) и озеро Горькое (южнее)





Главный редактор газеты Купинкого района «Маяк Кулунды» Галина Уткина говорит, что в районе очень много мелких водоёмов и Сладкое, находящееся к тому же на границе, мало кого интересует.







«У нас куча мелких озер, оно мне что шло, что ехало, я ничего не знаю про это озеро.





В районе никак не отнеслись к этой новости. Нет такого, что охотники как-то особо отреагировали на информацию об этом озере», — сказала Уткина.





По её словам, в районе сейчас решается ещё один вопрос — о передаче Казахстану полей из села Новоселье, расположенного в 7 км от казахстанской границы и гораздо южнее Сладкого (сейчас они не засеяны и стоят пустые). Однако пока что пограничники не предоставили районному СМИ никакого официального ответа по поводу судьбы этих полей.







Местный охотник и бывший журналист Николай Храмов, как выражаются жители района, дожил до 85 лет «с ручкой и ружьём». Храмов говорит, что охотничье сообщество никогда особо не интересовалось озёрами на границе с Казахстаном. «Я даже не знаю, где находится это Сладкое, я на Чану охотился постоянно. У нас вообще везде можно охотиться, на всём лесном хозяйстве, что вам это Сладкое? Чан — это огромное угодье, мы [охотники] там сосредоточены. Может, пяток человек там [на Сладком] и охотился, где жили, 2-3 человека», — вспомнил Николай Храмов. По его словам, в этих краях можно подстрелить гуся, утку, лысуху и иногда ондатру.







Скриншот удалённого сообщения о передаче озера Казахстану





Территория, где находится Сладкое, принадлежит Стеклянскому сельсовету. Центр сельсовета село Стеклянное (его назвали в честь красивого прозрачного водоёма) появилось в 1889 году и тоже на берегу водоёма. От Стеклянного до Сладкого около 15 км, и в администрации сельсовета уже считают, что это очень далеко, поэтому туда никто никогда не ездит. Ближайшая сохранившаяся рядом с озером деревня называется Покровка, от неё до Сладкого 5 км, но и оттуда озеро тоже никто не навещает, рассказала глава администрации Стеклянского сельсовета Елена Сасина. В Покровке живут примерно 100 человек, и почти все они пенсионеры.







По её словам, сказать хоть что-то внятное про Сладкое могли бы только жители Павловки — деревни, которая стояла раньше недалеко от водоёма. Однако Павловки больше нет — последний житель уехал оттуда в Стеклянное в середине семидесятых.





Теперь из села к озеру ездят только родственники тех, кто похоронен в исчезнувшей деревне. В Павловке не сохранилось даже домов, тут осталось только кладбище.





«Озеро нельзя назвать местом скопления людей, это труднодоступное место. Если бы там существовала деревня, может быть, и был бы там кто-то», — заключает Сасина.







Так выглядела установка пограничных столбов в Купинском районе, утверждают авторы сообщения на сайте администрации





Надежда Максимовна Окель, которая теперь тоже живет в Стеклянном, помнит: когда-то вокруг Сладкого кипела жизнь. В молодости она жила в Павловке, расположенной между Сладким и Горьким озёрами, а сегодня лишь изредка навещает павловское кладбище.







Окель помнит, как они с друзьями ходили к озеру с 1960 по 1975 год: «Раньше было чистое, хорошее озеро. Мы на нём раньше коров доили. А потом его разделили с казахами. Сейчас оно заросло всё. Говорят, всё его казахи забрали. Там было очень красиво, нравилось. Кругом леса, не так, как тут (в Стеклянном. — Н.Г.). Мы там и скотину пасли, и ребятишками купались. Когда я была маленькой, в Павловке было много народу, а потом, как перестройки пошли, все разъехались кто куда. Там есть и солёное озеро (Горькое. — Н.Г.), мы в этом году ездили. Там утей, лебедей сколько! Раньше охотились на этом озере, а сейчас не знаю».



По словам пенсионерки, Павловка развалилась после того, как там закрылись магазин и школа. С тех пор все ездят туда только на могилы близких: «Все туда ездят, к родным. У нас там отец похоронен, мы раза два в год ездим. В Павловке никто не живёт, там остались только яблоньки да березки».







Представитель пограничной службы Новосибирской области Олег Горелик сказал в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, что сейчас озеро выглядит как «болото и камыш». Задать вопрос о передаче Казахстану поля в Купинском районе автор элементарно не успела — собеседник неожиданно положил телефонную трубку, а после не отвечал на звонки журналиста до момента публикации материала.

