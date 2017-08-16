Снимают по жести

Сварщик и его друг стали звездами на YouTube — они издеваются в гараже над русскими авто

«Запорожец» за несколько дней до превращения в лимузин
«Запорожец» за несколько дней до превращения в лимузин

Они соорудили из трёх настоящих «Жигулей» крутящийся спиннер, заставили «шестёрку» работать на дровах и подняли «Оку» в небо. Двое новосибирцев превратили свою жажду к «а что, если…» в полноценную и прибыльную работу и стали одними из самых популярных российских видеоблогеров — это подтверждает сертификат от YouTube, украшающий стену их гаража в микрорайоне Авиастроителей. НГС.НОВОСТИ отправились в гости к блогерам проекта «Гараж 54» и узнали, где снимают любимые тысячами интернет-пользователей ролики, можно ли пользоваться антифризом вместо машинного масла и что нужно, чтобы сделать из «Запорожца» лимузин. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Впервые новосибирские блогеры канала «Гараж 54» засветились на НГС.НОВОСТИ в июне — они сварили передние части трёх «девяток» по образу спиннера и заставили безумную конструкцию вращаться. «Пришла такая идея в голову — так как сейчас это в тренде, мы решили сделать спиннер по-своему», — говорит в ролике ведущий проекта Владислав Барашенков. На момент публикации фоторепортажа ролик набрал более миллиона просмотров и трёх тысяч комментариев, большинство из которых, правда, посвящены бесполезности затеи.



Сам же Владислав бесполезным своё занятие не называет — канал «Гараж 54» стал настолько популярным, что окупает все затраты на воплощение смелых идей и даже позволил ведущему забыть о жизни простого сварщика.


«Это уже как работа, в сутках так мало часов... Как жена относится? Я как-то слышал от неё один раз, в шутку, конечно: "Шёл бы ты на завод работать обратно. Там в восемь ушёл, в пять пришёл". А тут, говорит, в восемь ушёл, в два часа ночи пришёл. Так не успеваем ни фига! В основном готовимся: что-то сварить, к токарю съездить, трубы срезать… Это не 15 минут времени, как в ролике», — говорит он.


Ведущий Владислав во время съёмок
Ведущий Владислав во время съёмок


«Мысли заниматься этим у нас были очень давно. Сначала хотели попроще что-то сделать, более познавательное, связанное с выбором и ремонтом авто. В общем, какие-то приятные мелочи. А потом сняли ролик: мы свапали "Мерс" (поменяли 2-литровый двигатель М102 на 3-литровый М103 на Mersedes 190. — К.Ш.), выложили. Смотрят. Подумали, что можно ещё сделать, и решили такие безумные идеи воплощать. Потом понеслась: пена, бетон, неньютоновская жидкость… Вот и автобезумие. Тогда как-то больше для себя делали это всё», — вспоминает Владислав.


Испытательные «Жигули» — герой многих роликов ребят
Испытательные «Жигули» — герой многих роликов ребят


Кроме Владислава, который взял на себя роль ведущего, команда «Гаража» состоит из двух операторов и Дениса Туркот — самостоятельного блогера с роликами об автотюнинге Swap Tuning Service: «Поначалу мы были вдвоём с Сашкой (видеооператор и монтажёр Александр Лукьянов. — К.Ш.), познакомились с ним очень давно. Потом появился Слава [Абрамов], профессиональный оператор, ещё Димка [Туркот]».


Команда «Гаража» за работой
Команда «Гаража» за работой


Недавно парни поставили перед собой смелую задачу — превратить обычный «Запорожец» в лимузин. Самим превращением занимаются Денис и Владислав — они распилили машину пополам, сварили удлинённый каркас и поставили мощный японский двигатель. «Запорожец» стал мощнее (310 «лошадей» вместо 40) и длиннее почти на 2,5 метра.


Дмитрий на капоте обновляемого «Запорожца»
Дмитрий на капоте обновляемого «Запорожца»


«Переделка с покупкой машины в тысяч 120 обошлась. <...> Идея до банальности проста: все хотят увидеть что-то мощное в чём-то малом. Но мы хотели выйти за границы авто и сделать что-то красивое и необычное. Самое сложное было собрать раму, чтобы она была не просажена, не криво, не косо. Всё промеряли, всё миллиметр в миллиметр. Это интересно и зрителям, и нам самим. Этот мотор японский, 5-литровый V-12, на двух панелях управления, 12-цилиндровый. Есть ещё предложение поставить ряд сидений и кататься, правда, до первого гаишника», — говорит Денис.


С «Запорожцем» ребята планируют провозиться ещё полторы недели
С «Запорожцем» ребята планируют провозиться ещё полторы недели


По его словам, для средней части лимузина купят ещё один «Запорожец», чтобы состыковать его с передней и задней частью машины. «Я думаю, за недели полторы мы всё доделаем», — уверен Денис. 



Блогеры сетуют, что проводят за работой огромное количество времени, а съёмки занимают совсем немного — всего около двух часов, ещё столько же — монтаж. Делают всё на чистой импровизации: «Сценарий? Да какой тут сценарий, мы же не знаем, что произойдёт», — рассказывают они. Ролики они снимают на несколько видеокамер: стационарную, экшн-камеру и камеру со стабилизатором. Также в арсенале у ребят квадрокоптер, на который, к примеру, снимали летающую «Оку» — её превратили в корзину для воздушного шара.


Рабочее пространство команды
Рабочее пространство команды


Большую часть роликов снимают в обычном гараже в микрорайоне Авиастроителей. На стене висит табличка-сертификат от YouTube с серебряной кнопкой — награда за первую сотню тысяч подписчиков. К слову, сейчас у канала «Гараж 54» их 778 тысяч, а следующий сертификат дают только за миллион. 


Владислав с сертификатом от видеохостинга YouTube — желанный подарок для любого начинающего видеоблогера
Владислав с сертификатом от видеохостинга YouTube — желанный подарок для любого начинающего видеоблогера


«Курьер принёс. Позвонил и принёс. Они сами отслеживают всё это дело. Единственное, мы всё это долго ждали. Как они говорят, что когда кому-то по отдельности присылают, им на таможне задают непонятные вопросы, мол, что за движение металлов такое», — рассказал Владислав.


Ещё одна самоделка ребят — «семёрку» укоротили, отрезав задние сиденья, и сделали ей ламбо-двери
Ещё одна самоделка ребят — «семёрку» укоротили, отрезав задние сиденья, и сделали ей ламбо-двери


Большинство идей парни берут из Сети — их подкидывают многочисленные подписчики. Так на канале «Гараж 54» появились видео том, что будет, если в колёса закачать бетон или залить в движок шампунь и растительное масло, можно ли склеить две машины монтажной пеной, как накачать шины «Кока-Колой», смогут ли «Жигули» работать на дровах, что произойдёт, если ударить двигатель авто шокером, и многие другие.


«Ока», которая на днях летала в небе, теперь ждёт новых испытаний
«Ока», которая на днях летала в небе, теперь ждёт новых испытаний


Последний ролик вышел сегодня. Блогеры прочитали статью в Сети о том, как француженка по ошибке залила в двигатель жидкость стеклоомывателя вместо масла. По её словам, спустя 10 минут езды из выхлопной трубы повалил синий дым, а двигатель вспенился. Ребята решили проверить это: они вылили полпятилитровки стеклоочистителя в двигатель, завели «шестёрку» и стали ждать.


Съёмка эксперимента со стелкоочистителем в двигателе
Съёмка эксперимента со стелкоочистителем в двигателе


Спустя 10 минут Владислав решает проехаться на машине. Увы, ни синего дыма, ни извержения пены под капотом. Опечаленные и жаждущие экшена умельцы решают добавить в двигатель горсть болтов — снова ничего. Следом в двигатель отправляется олифа. «Завожу?» — спрашивает Денис у ведущего и гоняет стартер. Но «Жигули» всё равно заводятся — правда, масло со стеклоочистителем забрызгало лобовое стекло.


Машина после эксперимента
Машина после эксперимента


Парни разочарованы. «Не выходит пена, ну как ни крути. <...> Получается, что вся эта статься ближе к фейку, и вот результат. Так что, ребят, всё на самом деле просто, ничего страшного не произойдёт, даже двигатель не заглохнет. На этом у нас всё, смотрите нас, что-нибудь предлагайте, комментируйте. Пока! — завершает ведущий подводку к видео и тут же спрашивает друзей: — Ну, кто будет мотор мыть?». В ответ раздаётся смех.


Блогеры снимают свои эксперименты на несколько камер. Сбоку видно «Жигули», которые работают на дровах
Блогеры снимают свои эксперименты на несколько камер. Сбоку видно «Жигули», которые работают на дровах


Ребята признались, что больше всего им понравилось делать ролики про неньютоновскую жидкость — её особенность в том, что её вязкость зависит от градиента скорости. То есть при быстрой скорости она позволяет по ней пройтись. «Мы ведь не знали, что это такое. В стакане сначала развёл — вообще обалдел. А потом бассейн залили, я бегал — это было круто, конечно».



Идей у новосибирцев — ещё на десятки роликов. «Всё бы хотелось попробовать ещё, что безумно. Я недавно с парашютом прыгнул в первый раз — ощущения классные, конечно. А так бы сигануть с самолёта прямо в машине, как в кино», — мечтает он.

Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова
Видео канала «Гараж 54» на youtube.com

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