Снимают по жести

Они соорудили из трёх настоящих «Жигулей» крутящийся спиннер, заставили «шестёрку» работать на дровах и подняли «Оку» в небо. Двое новосибирцев превратили свою жажду к «а что, если…» в полноценную и прибыльную работу и стали одними из самых популярных российских видеоблогеров — это подтверждает сертификат от YouTube, украшающий стену их гаража в микрорайоне Авиастроителей. НГС.НОВОСТИ отправились в гости к блогерам проекта «Гараж 54» и узнали, где снимают любимые тысячами интернет-пользователей ролики, можно ли пользоваться антифризом вместо машинного масла и что нужно, чтобы сделать из «Запорожца» лимузин. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Впервые новосибирские блогеры канала «Гараж 54» засветились на НГС.НОВОСТИ в июне — они сварили передние части трёх «девяток» по образу спиннера и заставили безумную конструкцию вращаться. «Пришла такая идея в голову — так как сейчас это в тренде, мы решили сделать спиннер по-своему», — говорит в ролике ведущий проекта Владислав Барашенков. На момент публикации фоторепортажа ролик набрал более миллиона просмотров и трёх тысяч комментариев, большинство из которых, правда, посвящены бесполезности затеи.











Сам же Владислав бесполезным своё занятие не называет — канал «Гараж 54» стал настолько популярным, что окупает все затраты на воплощение смелых идей и даже позволил ведущему забыть о жизни простого сварщика.







«Это уже как работа, в сутках так мало часов... Как жена относится? Я как-то слышал от неё один раз, в шутку, конечно: "Шёл бы ты на завод работать обратно. Там в восемь ушёл, в пять пришёл". А тут, говорит, в восемь ушёл, в два часа ночи пришёл. Так не успеваем ни фига! В основном готовимся: что-то сварить, к токарю съездить, трубы срезать… Это не 15 минут времени, как в ролике», — говорит он.







Ведущий Владислав во время съёмок





«Мысли заниматься этим у нас были очень давно. Сначала хотели попроще что-то сделать, более познавательное, связанное с выбором и ремонтом авто. В общем, какие-то приятные мелочи. А потом сняли ролик: мы свапали "Мерс" (поменяли 2-литровый двигатель М102 на 3-литровый М103 на Mersedes 190. — К.Ш.), выложили. Смотрят. Подумали, что можно ещё сделать, и решили такие безумные идеи воплощать. Потом понеслась: пена, бетон, неньютоновская жидкость… Вот и автобезумие. Тогда как-то больше для себя делали это всё», — вспоминает Владислав.







Испытательные «Жигули» — герой многих роликов ребят





Кроме Владислава, который взял на себя роль ведущего, команда «Гаража» состоит из двух операторов и Дениса Туркот — самостоятельного блогера с роликами об автотюнинге Swap Tuning Service: «Поначалу мы были вдвоём с Сашкой (видеооператор и монтажёр Александр Лукьянов. — К.Ш.), познакомились с ним очень давно. Потом появился Слава [Абрамов], профессиональный оператор, ещё Димка [Туркот]».







Команда «Гаража» за работой





Недавно парни поставили перед собой смелую задачу — превратить обычный «Запорожец» в лимузин. Самим превращением занимаются Денис и Владислав — они распилили машину пополам, сварили удлинённый каркас и поставили мощный японский двигатель. «Запорожец» стал мощнее (310 «лошадей» вместо 40) и длиннее почти на 2,5 метра.







Дмитрий на капоте обновляемого «Запорожца»





«Переделка с покупкой машины в тысяч 120 обошлась. <...> Идея до банальности проста: все хотят увидеть что-то мощное в чём-то малом. Но мы хотели выйти за границы авто и сделать что-то красивое и необычное. Самое сложное было собрать раму, чтобы она была не просажена, не криво, не косо. Всё промеряли, всё миллиметр в миллиметр. Это интересно и зрителям, и нам самим. Этот мотор японский, 5-литровый V-12, на двух панелях управления, 12-цилиндровый. Есть ещё предложение поставить ряд сидений и кататься, правда, до первого гаишника», — говорит Денис.







С «Запорожцем» ребята планируют провозиться ещё полторы недели





По его словам, для средней части лимузина купят ещё один «Запорожец», чтобы состыковать его с передней и задней частью машины. «Я думаю, за недели полторы мы всё доделаем», — уверен Денис.











Блогеры сетуют, что проводят за работой огромное количество времени, а съёмки занимают совсем немного — всего около двух часов, ещё столько же — монтаж. Делают всё на чистой импровизации: «Сценарий? Да какой тут сценарий, мы же не знаем, что произойдёт», — рассказывают они. Ролики они снимают на несколько видеокамер: стационарную, экшн-камеру и камеру со стабилизатором. Также в арсенале у ребят квадрокоптер, на который, к примеру, снимали летающую «Оку» — её превратили в корзину для воздушного шара.





Рабочее пространство команды





Большую часть роликов снимают в обычном гараже в микрорайоне Авиастроителей. На стене висит табличка-сертификат от YouTube с серебряной кнопкой — награда за первую сотню тысяч подписчиков. К слову, сейчас у канала «Гараж 54» их 778 тысяч, а следующий сертификат дают только за миллион.





Владислав с сертификатом от видеохостинга YouTube — желанный подарок для любого начинающего видеоблогера





«Курьер принёс. Позвонил и принёс. Они сами отслеживают всё это дело. Единственное, мы всё это долго ждали. Как они говорят, что когда кому-то по отдельности присылают, им на таможне задают непонятные вопросы, мол, что за движение металлов такое», — рассказал Владислав.





Ещё одна самоделка ребят — «семёрку» укоротили, отрезав задние сиденья, и сделали ей ламбо-двери





Большинство идей парни берут из Сети — их подкидывают многочисленные подписчики. Так на канале «Гараж 54» появились видео том, что будет, если в колёса закачать бетон или залить в движок шампунь и растительное масло, можно ли склеить две машины монтажной пеной, как накачать шины «Кока-Колой», смогут ли «Жигули» работать на дровах, что произойдёт, если ударить двигатель авто шокером, и многие другие.







«Ока», которая на днях летала в небе, теперь ждёт новых испытаний





Последний ролик вышел сегодня. Блогеры прочитали статью в Сети о том, как француженка по ошибке залила в двигатель жидкость стеклоомывателя вместо масла. По её словам, спустя 10 минут езды из выхлопной трубы повалил синий дым, а двигатель вспенился. Ребята решили проверить это: они вылили полпятилитровки стеклоочистителя в двигатель, завели «шестёрку» и стали ждать.





Съёмка эксперимента со стелкоочистителем в двигателе





Спустя 10 минут Владислав решает проехаться на машине. Увы, ни синего дыма, ни извержения пены под капотом. Опечаленные и жаждущие экшена умельцы решают добавить в двигатель горсть болтов — снова ничего. Следом в двигатель отправляется олифа. «Завожу?» — спрашивает Денис у ведущего и гоняет стартер. Но «Жигули» всё равно заводятся — правда, масло со стеклоочистителем забрызгало лобовое стекло.





Машина после эксперимента





Парни разочарованы. «Не выходит пена, ну как ни крути. <...> Получается, что вся эта статься ближе к фейку, и вот результат. Так что, ребят, всё на самом деле просто, ничего страшного не произойдёт, даже двигатель не заглохнет. На этом у нас всё, смотрите нас, что-нибудь предлагайте, комментируйте. Пока! — завершает ведущий подводку к видео и тут же спрашивает друзей: — Ну, кто будет мотор мыть?». В ответ раздаётся смех.





Блогеры снимают свои эксперименты на несколько камер. Сбоку видно «Жигули», которые работают на дровах





Ребята признались, что больше всего им понравилось делать ролики про неньютоновскую жидкость — её особенность в том, что её вязкость зависит от градиента скорости. То есть при быстрой скорости она позволяет по ней пройтись. «Мы ведь не знали, что это такое. В стакане сначала развёл — вообще обалдел. А потом бассейн залили, я бегал — это было круто, конечно».









Идей у новосибирцев — ещё на десятки роликов. «Всё бы хотелось попробовать ещё, что безумно. Я недавно с парашютом прыгнул в первый раз — ощущения классные, конечно. А так бы сигануть с самолёта прямо в машине, как в кино», — мечтает он.