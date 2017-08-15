Вокруг хайп. Всё, что вы (не) должны знать о рэп-баттлах

Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного побил все рекорды просмотров на YouTube, столичные модные издания наперебой анализируют панчи соперников и называют эту схватку исторической. Несмотря на хайп (проще говоря — огромный ажиотаж), большинство россиян вообще с трудом понимают — что такое рэп-баттлы, кто в них участвует и зачем они нужны. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила основателя новосибирской рэп-лиги SLOVO Александра Леонова простым человеческим языком объяснить, почему вокруг такой шум из-за обычной перепалки двух рэперов.

1. Что произошло?







Оксимирон (слева) и победитель резонансного баттла Слава КПСС (Гнойный) (справа)





13 августа в YouTube появился баттл рэперов Оксимирона и Славы КПСС (Гнойного), за два дня часовое видео с перепалкой двух топовых российских рэперов собрало около 11 млн просмотров, 2,7 из которых набежали только за первую ночь. О баттле написали все российские СМИ: от «Аргументов и Фактов» до «Ведомостей». В итоге модного Оксимирона победил рэпер из Хабаровска Гнойный (Слава Карелин). Лига SLOVO, в которой Гнойный боролся до этого, уже два года организовывает рэп-схватки в Новосибирске. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил основателя местной лиги Александра Леонова рассказать, что такое рэп-баттлы и зачем они нужны.







2. Что такое баттлы?







В Новосибирске рэперы бьются уже 2 года





Культура рэп-баттла пришла в Россию из США, рассказывает Леонов. Как и весь хип-хоп, баттлы зародились на улицах из фристайл-баттлов, то есть словесных схваток, в которых люди оскорбляли друг друга экспромтом. Сегодня к дуэлям готовятся: как правило, участники заранее пишут сложные большие тексты (иногда месяцами), затем учат их и уже во время схватки пытаются подать написанное как можно экспрессивнее, чтобы подавить соперника.





Около 5 лет назад в Краснодаре появилась первая российская лига SLOVO, спустя несколько сезонов схваток их заметили популярные российские рэперы, и культура баттлов пошла в массы — SLOVO начали открывать филиалы по всей стране. В это же время в Санкт-Петербурге появилась другая популярнейшая российская лига — VERSUS. Леонов считает, что из-за локации им удалось привлечь к раскрутке отечественных рэп-звезд вроде того же Оксимирона, «поэтому первые выпуски "Версуса" стали большим событием для всей хип-хоп культуры в России». В первых схватках бились Oxxxymiron, Stim, Galat, Крип-а-Крип, Гарри Топор и другие MC.





«Очень долго VERSUS оставался лигой только для именитых участников, SLOVO же, в свою очередь, делает упор на поиски талантливых ребят, неизвестных широкой аудитории», — говорит Леонов.





3. Кто эти люди и как они туда попадают?





Иногда баттлы больше напоминают стихотворный стендап





Всё просто. Чтобы попасть в лигу SLOVO, нужно записать видеозаявку — обычно это минута текста на свободную тему, за которую участник должен показать все свои навыки. В VERSUS есть лига Fresh blood, попасть в которую тоже может каждый, кто оставит заявку. Затем идут отборочные баттлы, и уже по их итогам формируются основные схватки сезона на выбывание. Кинуть кому-то перчатку в этой системе получается редко, говорит Леонов: «Нельзя просто вызвать кого-то на баттл, если ты не участвовал до этого и не показал себя хорошим баттлером. Мы не даём баттлы людям с улицы. Чаще всего у нас формат лиги или турнира, люди баттлят друг с другом по жребию. Вы должны понимать, что для большинства участников — это что-то вроде спорта, они могут оскорблять друг друга в кругу, но за его пределами быть друзьями», — рассказал собеседник.





4. То есть суть в том, чтобы как можно сильнее оскорбить оппонента? И в рифму?







Скорость чтения многих новосибирских рэперов впечатляет





На баттлах нет цензуры, суть соревнования в том, чтобы, используя только слова, убедить судей, что ты круче, при этом можно открыто унижать соперника, рассказывая присутствующим, к примеру, о его секретах, личной жизни, взглядах и т.д. Каждый, кто заходит в круг, понимает, что он может услышать про себя неприятные вещи, и фактически даёт своё молчаливое согласие на это, говорит Леонов. Драк, по его словам, на баттлах почти не бывает, а если они и случаются, то уже вне ринга.







5. И как понять, кто был круче?







Иногда баттлеры рассказывают присутствующим неприятные факты о соперниках





Судят схватки, как правило, представители культуры, говорит Леонов, или специалисты именно в сфере рэп-баттлов. В лиге VERSUS часто судят блогеры, но, по мнению Леонова, это не всегда хорошо сказывается на результатах: «Часто люди со стороны не особо понимают суть происходящего. Например, есть такое правило, как «bars over jokes» — это значит, что сложные панчи ценятся выше шуток, люди должны понимать, что они судят не КВН, и не стендап. Уровень владения слогом также очень важен, но специалисты часто отдают голос за тех, кто просто был смешнее», — говорит он. В конечном счёте очень многое решает подача рэпера, считает собеседник: «Это видно. Как видно, когда человек поёт хорошо, а когда — плохо».





6. Что ещё за панчи?







Судя по видео с баттлов, в Новосибирске послушать рэперов приходят сотни человек





Если объяснять грубо, панч — это игра слов, которая вызывает у публики восторг. Чем больше панчей, тем круче раунд (так называют выступление одного из баттлеров). С ходу Леонов припоминает удачные панчи из последних новосибирских баттлов: «Я не электрик, но знаю (про)водку», «Лучше я буду там, ведь я буду там лучше» и «Ты птица высокого полёта? А я схватываю на лету».







Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучил несколько новосибирских баттлов. Там, в частности, есть панчи и про Новосибирск: «Чувак, ты любишь не Новосиб, а себя в нём», «Я пришёл не как баттлер, я пришёл как лингвист, просто мне очень нравится слово "Новосибирск"». Стоит отметить, что эти примеры предельно безобидные. Обычно в баттлах очень много жёстких высказываний, в том числе и матерных. Именно по этой причине мы не можем опубликовать видео с перепалками на нашем сайте.







7. О чем ещё читают, кроме как о недостатках соперника?







Часто участники очень напрягаются





Рэперы то и дело переходят от личности врага к общим проблемам, часто затрагивая новостную повестку. В целом модных тем нет, как говорит Леонов, но баттлеры стараются не повторяться, поэтому время от времени читают на злобу дня. «Например, православные активисты и "Тангейзер" часто упоминались одно время, но проходит два месяца — и уже новая встреча, и появляются новые отсылки», — говорит он.







Однако от общих замечаний рэперы, как правило, всё же переходят к оскорблениям. К примеру, в одном из местных баттлов участник пытался доказать приехавшему оппоненту, что Новосибирск круче, чем Кемерово: «Там где холодно ****** (кошмар), но на тусах всегда жарко, чтоб бухнуть мы вместо "Визы" берём карту "Горожанка". Тут не дохнут от простуд, запомни этот лютый город, ****** **** ***** (непереводимая игра слов) — фасуем трупы в мультифоры. И я много чего понял, но мне до сих пор неясно, ***** (зачем) к нам на баттлы едут ******** (неприятные люди) из Кузбасса?!».







8. И как новосибирские рэперы? Преуспели?







Толпа приветствует участника баттла из Кузбасса





По словам Леонова, в новосибирских баттлах «много хороших участников», однако перечислять их он не стал. Сегодня в лиге появились «перспективные новички», отмечает он. Он затруднился ответить, какие критерии звёздности у отечественных рэперов, но признал, что для многих местных баттлеров спарринги дали много возможностей: «Многие ребята получили большой толчок за счёт баттлов именно, и у некоторых из них уже есть гастрольные туры по России. У нас нет тех, кто уехал (в Москву и Санкт-Петербург заниматься рэпом. — Н.Г.), но многих ребят у нас зовут на разные встречи и в разные лиги в Питере. Миша Конфуз был на VERSUS в этом году, например», — говорит Леонов.





9. Когда будет следующий баттл и можно ли туда попасть?







В Новосибирске встречи проводят каждые 2–2,5 месяца. К просмотру баттлов организаторы лиги SLOVO допускают всех, кто старше 16 лет.