Свечка с часами

У площади Калинина сдали дом с квартирами по 20 миллионов — вид с высоты портят хрущёвки и промзона

Неподалеку от площади Калинина досрочно сдали «свечку»-уголок «Эталон». На высоте 26-го этажа новостройку венчают часы, которые видно за квартал от дома. Для жильцов во дворе есть ещё одни, солнечные. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ проникли в дом раньше первых жителей и обнаружили в нём зеркальный лабиринт, квартиры с террасами размером со среднюю «трёшку» и огромными окнами в пол и необычный фонтан. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

В конце июля компания «Строитель» досрочно сдала ЖК «Эталон» на пересечении улиц Дмитрия Донского и Дачной. Изначально сделать это планировали только к концу 2018 года, но уже 14 августа будущим жителям начали выдавать ключи от новых квартир.









Впрочем, в день визита корреспондентов НГС.НОВОСТИ в доме всё ещё кипела работа: строители монтировали камеры видеонаблюдения, шлифовали плитку и отмывали площадки.









«Фишка» нового дома — часы на фасаде. Правда, разглядеть их на уровне 26-го этажа снизу, через довольно плотную паутину проводов, очень сложно. И для этого надо знать, что они там есть. В отличие от самых известных городских часов — на «Доме с часами» на Красном проспекте — здесь они электронные.









В доме сквозной подъезд, а парадный вход, с крыльцом и логотипом, расположен почему-то со двора. Хотя с какой стороны ни зайди, попадаешь в пространство тысяч отражений: зеркальные здесь и огромная стена на входе, и почтовые ящики, и керамогранит.









На входе с улицы застройщик обустроил зону ожидания с диваном, а со двора — небольшое пространство для велосипедов и колясок. Для них же в цоколе и на каждом жилом этаже сделали кладовки площадью от 2,03 до 9,91 кв. м, которые продают за 80–260 тысяч рублей. Руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» Григорий Якобсон счёл их необходимость возле квартир сомнительной: «Думаю, вместо них лучше было бы предложить покупателю хорошие гардеробные. Впрочем, возможно, кто-то из жильцов оценит наличие таких кладовых».









В доме только один подъезд, поэтому площадки с квартирами — коридорного типа, длинные и узкие. Каждый этаж украшен росписью. Всего в доме со 2-го по 25-й этаж 184 квартиры, а на первом этаже — 4 коммерческих помещения под офисы и магазины. На площадке — по 8-9 квартир в зависимости от этажа, в основном это «двушки»-студии.









По словам менеджера отдела продаж компании-застройщика Александры Горбуновой, на сегодня продана примерно половина квартир. Якобсон отмечает, что для заявленного класса дома они в нём всё-таки слишком «скучены» и к индивидуальному спросу приближены только на последних этажах, где их всего три. Все квартиры передают владельцам с чистовой отделкой: в них ровные белые потолок и стены, пол залит стяжкой.









В квартирах поставили красивые двери, которые заказывали специально для этого дома, уже есть номера с дверными звонками.









Кроме привычных окон во многих квартирах — французские, которые могут занимать всю стену. Вид из них зависит от этажа и стороны света: кому-то будет открываться панорама Заельцовского бора, а кому-то достанется обзор хрущёвок, двора соседней налоговой или промзоны.









Стоимость квартир зависит от площади и этажа. Например, студия площадью 37,3 кв. м на 2–5-м этажах обойдётся в 2,72 млн рублей, а на 20-м этаже — уже в 2,94 млн. Самая дорогая квартира — 4-комнатная на 21-м этаже за 19,99 млн рублей: её площадь 222 кв. м, почти треть, 80 кв. м, занимает огромная терраса. Она хоть и застеклена, но всё же «холодная», поэтому от квартиры её отделяет тамбур. Подобных квартир в доме всего две: вторая находится на том же этаже, но её площадь и стоимость скромнее: 17,99 млн рублей за 195,26 «квадратов».









На подземной парковке в один уровень — 84 машиноместа, обычных или семейных на два автомобиля. Стоят они от 650 тысяч до 1,2 млн рублей, но продают их пока только тем, кто выбирает «трёшки». «Мы понимаем, что такие квартиры покупают семейные люди, как минимум один автомобиль у них есть, поэтому небольшую градацию сделали», — объяснила Александра Горбунова. Кроме подземной, возле дома есть парковка ещё на 30–40 мест: избавлять двор от машин в «Эталоне» не стали.









Двор делится на несколько зон: для спорта, детских игр и отдыха взрослых. За забором — подстанция РЭС: её треск, заглушаемый окнами в квартирах, ощутимо слышен во дворе. Пару вышек ЛЭП в начале строительства застройщик демонтировал, закопав провода, но подстанция пока функционирует. «Она здесь есть, никто её не скрывает, — комментируют в компании. — Возможно, когда начнёт застраиваться территория складов завода, это даст какой-то толчок к переносу подстанции или её демонтажу. Но, если мы говорим про перспективу в 2–3 года, она здесь будет». При этом в «Строителе» подчеркнули, что перед началом строительства получили заключение экспертизы, которая подтвердила: здоровью будущих жителей дома излучение подстанции не повредит.









В зоне детского городка — яркое безопасное резиновое покрытие и уже установили горки, песочницу и разные лазалки, хотя качели повесить ещё не успели.









Небольшое здание, выходящее фасадом во двор, стоит на границе территории дома и относится к подстанции. По словам Александры Горбуновой, фасад вполне гармонично вписывался в концепцию двора, поэтому его не стали закрывать забором, а вместо этого отреставрировали, покрасили, заменили стёкла в окнах и украсили. Перед ним поставили небольшой фонтан и два вазона — пока, правда, ни воды, ни цветов в них нет.









По краям треугольного двора, у дорог, разместили зоны для детей постарше и для взрослых: спортивную площадку, лавочки и большие качели в классическом стиле. В кубах возле лавочек тоже появятся цветы, и в целом этот уголок, если бы не дорога за забором, выглядит достаточно уютно.









Идею «дома с часами» поддерживают большие солнечные часы, хотя сверять по ним время можно только до обеда — потом солнце из двора уходит.









Григорий Якобсон, комментируя проект, назвал его в целом интересным, хотя и спорным по местоположению. «Рядом с домом находятся производственно- и гаражно-складские помещения, также по соседству находятся пятиэтажки хрущёвской эпохи, — рассуждает он. — Говорить о великолепном виде из окна здесь вряд ли можно». Впрочем, в ближайшие годы часть пейзажа должна измениться: на Красном проспекте, 163/6 начала строить дом компания «ПромТех», возле автосалона на Дачной, 42 готовят площадку — по информации ГК «Строитель», тоже под жилой дом.





Территорию складов НПЗ готовят к продаже с апреля. «Я думаю, что мы будем в любом случае рассматривать [эту территорию], — говорит Александра Горбунова. — Строительство и продажи "Эталона" говорят о том, что площадка интересна для нас, она очень удачная по локации, транспортной доступности, инфраструктуре». Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что со стороны застройщика было бы даже глупо не присматриваться к ней.









В пешей доступности от новостройки есть четыре детских сада и две школы, пешком за несколько минут можно дойти до Тимирязевского сквера, Ботанического лесничества, зоопарка и метро. По мнению экспертов, новый дом интересен в первую очередь жителям Ботанического микрорайона, которые «делают квартирную карьеру», — тенденцию подтвердили и в отделе продаж застройщика.





«Для поклонников Заельцовского района, которые выбирают квартиру в ценовом диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей за 1 кв. м, есть масса альтернативных "Эталону" вариантов, — замечает при этом Григорий Якобсон. — Конкурировать с ним в этом случае будут ЖК "Покровский", "Нарымский квартал", строящийся объект компании "СЖСИ", ЖК "Заельцовский", дом на улице Вавилова, 7 от "Строймастера", "Кларус парк"».









Сергей Николаев подсчитал, что сейчас жильё в «Эталоне» продаётся немного выше рынка, но то, что он уже сдан, даст ему некую фору. Кроме того, подчёркивает аналитик, большинство застройщиков только сейчас начинают уменьшать в домах число маленьких квартир, и сдавшийся с опережением на год «Эталон» в этом плане обходит некоторых конкурентов.