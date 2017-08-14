Стакан на «Речном»

На «Речном вокзале» появятся парковка, мост и стеклянная остановка — ради них Большевичку перекроют

На крупнейшей станции — у метро «Речной вокзал» — уже начали строительные работы. Новый транспортно-пересадочный узел возводить будут в несколько этапов — закончится всё в апреле следующего года. К этому времени там появятся новая остановка, торговый центр и терминал ожидания. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала у чиновников, как будет выглядеть новый транспортный узел.

Схема обновлённого транспортного узла на «Речном»





Как это будет выглядеть?





Сооружение будет состоять из двух зданий и крытого надземного пешеходного перехода между ними.





Блок «А» — это четырёхэтажный торговый комплекс «Река», на последнем этаже которого расположена парковка, рассчитанная более чем на 100 машиномест. Крытый пешеходный переход между зданиями будет возвышаться над проезжей частью. Он будет похож на тот, что стоит около автовокзала, но с важным отличием: подниматься и спускаться пассажиры будут на лифтах и эскалаторах, а не по лестнице.







Блок «Б» (со стороны Михайловской набережной) — это терминал для пассажиров. В одноэтажном здании будут находиться зал ожидания, кафе и павильоны мелкой торговли.









«Стены залов ожидания будут прозрачны, и пассажиры смогут видеть подъезжающий транспорт. Ждать свой транспорт люди смогут в комфортных условиях с прекрасным видом на Обь. Одноэтажный терминал будет отапливаться зимой и охлаждаться кондиционерами летом», — рассказал директор строительной компании «СтройМастер» Валерий Мазуров





Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Роман Дронов подчеркнул, что делали проект те же люди, которые работали над новым образом Михайловской набережной. «Чтобы комплекс максимально вписывался в окружающую среду», — пояснил Дронов.











Когда будет готово?





Строить комплекс будут поэтапно. По словам Валерия Мазурова, блок «А» уже находится на завершающем этапе строительства, открытие планируют ближе к Новому году.





Монтировать пешеходный мост начнут в сентябре: в ночь с 9 на 10 сентября улица Большевистская будет перекрыта. Работы планируют проводить с 8 часов вечера 9 сентября и до 6 часов утра 10 сентября. Объехать перекрытый участок можно так:









Строительство блока «Б» планируется начать сразу после монтажа пешеходного перехода, то есть в сентябре-октябре 2017 года, а закончить — в апреле 2018 года.







