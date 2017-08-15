Корейский брат Городецкого

Репортаж из города-побратима Новосибирска в Корее: там тоже заморозили метро и любят мыться в бане

Тэджон — пятый по величине город Кореи
Тэджон — пятый по величине город Кореи

У Новосибирска 13 городов-побратимов по всему миру, от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запускают серию фоторепортажей о городах-побратимах «13 братьев Новосибирска»: каждый вторник мы будем рассказывать о новом городе с самыми яркими фотографиями. 

НГС.НОВОСТИ начинают серию с пятого по величине города Южной Кореи — Тэджона. Этот миллионник образовался благодаря железной дороге и знаменит как научный центр. Он расположился в самом сердце страны и каждый год становится новым домом для тысяч мигрантов. Он так похож на сибирскую столицу и в то же время находится за 6 тысяч километров от неё. Откуда местные знают о Новосибирске, что шокирует там русского туриста и что общего у него с нашим городом — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Несостоявшаяся столица


Город-метрополия Тэджон считается городом прямого подчинения — по аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем в России, городами федерального значения. По данным за 2015 год, в Тэджоне живет чуть больше 1,5 млн человек. 


Город появился в конце XIX века как перевалочный пункт на железной дороге между Сеулом и Пусаном — двумя крупнейшими городами страны, расположенными на разных её концах. Благодаря тому, что город образовался в самом центре страны, власти хотели перенести столицу Южной Кореи сюда, потому что Сеул слишком близко стоит к Северной Корее. Благодаря этой идее Тэджон начали активно застраивать. Но со временем власти отказались от смены столицы, оставив Тэджону бизнес-центр и часть правительственных учреждений, например министерства образования и здравоохранения. 


Город поделён на 5 районов, которые связывает одна линия метрополитена с 22 станциями. Власти начали строить вторую ветку в 2008 году, но государство прекратило финансирование и проект заморозили.


Тэджон с высоты птичьего полёта
Тэджон с высоты птичьего полёта


Корейский наукоград


Многие туристы пишут в Сети о Тэджоне как типовом азиатском мегаполисе: с бесконечными пробками, обилием неоновых вывесок и кучей людей, среди которых редко встретишь европейца. Действительно, Тэджон — не самый популярный город у туристов. Прежде всего он знаменит как научно-технический центр страны. По всему городу расположено множество исследовательских институтов, научных и образовательных учреждений и университетов. Здесь есть даже целая долина наук — Тэток. Это парк для любителей техники, где выставлены новейшие достижения технического прогресса, а также геологический музей, музеи денег, естествознания, Азии, национальный научный музей, обсерватория и многое другое.


Одна из центральных улиц. Отдалённо напоминает вид на улицу Ленина со стороны оперного театра
Одна из центральных улиц. Отдалённо напоминает вид на улицу Ленина со стороны оперного театра


Кроме того, Тэджон славен достижениями в медицине. Здесь предлагают все виды лечения: от восточного и традиционного до самого современного и инновационного. Именно поэтому сюда едут лечиться со всего мира. Помимо этого, здесь есть горячий источник, про целебные свойства которого даже сложилась легенда. Она повествует о правителе здешнего царства: его тяжело ранили в бою, но благодаря местному источнику он смог выжить.


Пруд в дендрарии 
Пруд в дендрарии 


Лучший аэропорт мира, банная улица и аллея курсовых работ


Достопримечательностей в Тэджоне совсем немного, но, по мнению туристов, они стоят того, чтобы их увидеть. К примеру, знакомство с городом у большинства началось с аэропорта Инчхон, который на протяжении 10 лет входит в пятёрку лучших аэровокзалов в мире. Он стоит на искусственном острове, к которому ведёт длинный мост. 


А в одном из крупнейших районов города — Юсонг — работают отели с банями, куда подаётся вода из тех самых лечебных источников. Путешественникам рекомендуют остановиться именно здесь.


Мост «Экспо» похож на перекошенный Бугринский
Мост «Экспо» похож на перекошенный Бугринский


Самой колоритной достопримечательностью Тэджона считается буддийский храм Dong-hak-sa — это первый и самый старый из действующих Институтов монахинь. Правда, большая его часть закрыта от туристов. Храм сооружён в традициях пагоды. Из его окон открывается удивительный вид на горы, а к воротам ведёт 3-километровая аллея, усаженная цветущей вишней.  


Храм Dong-hak-sa
Храм Dong-hak-sa


Во всех путеводителях первым местом, куда отправляют туристов, указан парк «Экспо». Это парк аттракционов, который построили в 1993 году для Всемирной выставки. Парк удивителен не только гигантским колесом обозрения и экстремальными каруселями, но и инновационным поездом на магнитной подушке, а также архитектурными сооружениями в виде летающих тарелок, глобуса и ракет.


Парк аттракционов «Экспо»
Парк аттракционов «Экспо»


Вообще, в Тэджоне помешаны не только на науке, но и на современном искусстве. К примеру, факультет изобразительных искусств местного университета выставляет лучшие студенческие курсовые работы на городские аллеи.


Родня


Тэджон стал побратимом Новосибирска в 2001 году — еще при мэре Владимире Городецком. «Мы убедились, что потенциал этого взаимодействия очень велик, и очевидны направления дальнейшего его развития. Я убежден, что ваш приезд в Новосибирск ещё больше укрепит сотрудничество нашего города с Республикой Корея, придаст ему ещё большую динамику», — говорил Городецкий в 2005 году во время одного из первых визитов корейцев в сибирскую столицу. 


С тех пор корейцы традиционно становятся почётными гостями городских праздников, участвуют в наших выставках со своими ноу-хау.  В Тэджоне же работает постоянная выставка с новосибирскими разработками. Также здесь расположена штаб-квартира Всемирной ассоциации Технополисов, в которой Новосибирск до сих пор остаётся единственным российским участником.


Указатель с городами-побратимами Тэджона
Указатель с городами-побратимами Тэджона

В конце прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил Тэджон. Кроме того, оба города по сей день обмениваются школьниками и студентами. Например, на этой неделе в Новосибирск приехала делегация школы одарённых детей Тэджона.


Чисто и уютно


Любопытно, но жители Тэджон наслышаны о Новосибирске. Более того, в парке «Экспо» стоит указатель с Новосибирском. Именно так о родстве городов узнала жительница Новосибирска Виктория Дон, которая была в Тэджоне в 2015 году.


Городская аллея
Городская аллея


«Город довольно большой. Мы жили в его центральной части. Там очень чисто и уютно, машин немного. Особенно запомнилось огромное количество зелени на улицах: аллеи, скверы, парки и даже зелёные крыши офисных зданий. <...> В целом сложилось впечатление, что Тэджон — это город, далекий от туристических потоков, в нём мало иностранцев и совсем нет впечатляющих достопримечательностей. Мне не удалось даже купить памятную открытку. Для этого пришлось зайти в главное почтовое отделение, где нам выдали несколько открыток с фотографией военного мемориала на национальном кладбище», — рассказывает Виктория. 


Фонтан в одном из скверов
Фонтан в одном из скверов


Виктория приехала в Тэджон на лечение с мамой. Она заметила, что корейцы очень любят проводить время на природе — они постоянно гуляют с детьми на немногочисленных клочках зелени. В остальном, по её рассказам, местные жители почти ничем не отличаются от новосибирцев.


Типичный обед в Тэджоне
Типичный обед в Тэджоне


«Можно сказать, что корейцы живут на своей волне. У них собственная манера одеваться и краситься, любовь к национальной кухне и полное безразличие к туристам. <...> В Национальном парке на горе мы обедали в традиционном ресторанчике с низкими деревянными столиками, за которыми сидят, разувшись и скрестив ноги или на коленях. Подавали там что-то вроде блинов из рисовой муки с разными наполнителями: зелень, грибы, рыба или мясо. 


Переход через реку и лэндскейп Тэджона
Переход через реку и лэндскейп Тэджона

К порции таких блинов обязательно приносят пиалу супа (типа мисо) и набор из салатов-закусок (3-4 вида, солёные, острые, кислые). В принципе, довольно вкусно и разнообразно. На троих такой обед стоил около 30 долларов (около 1,5 тысяч) плюс 100 долларов за вход (примерно 5 тысяч рублей по тому курсу). Кстати, продукты там в разы дороже, чем в России — это, наверное, шокировало больше всего и до сих пор удерживает от поездки в разрекламированный Сеул. Лично меня шокировала цена на мясо — почти тысяча рублей за килограмм. Молоко около 150 рублей за литр, курица порядка 350 рублей за тушку», — удивилась девушка.


В дорогу!


Добраться из Новосибирска в Тэджон можно на самолёте — из Толмачёво есть рейс до соседнего города Чхонджу с пересадкой в Чеджу. По данным Яндекс.Авиабилеты, за перелёт в ближайшие выходные придётся отдать как минимум 37 тысяч рублей. Также можно добраться до Владивостока, а оттуда вылететь в Чхонджу или Сеул за 25,8 тысячи рублей. От Сеула и Чхонджу до Тэджона идут скоростные поезда. 

Кирилл Шматков
Фото daejeon.go.kr (1–3, 5–7), предоставлены Викторией Дон (4, 8–12)

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