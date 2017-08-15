Корейский брат Городецкого

Репортаж из города-побратима Новосибирска в Корее: там тоже заморозили метро и любят мыться в бане

НГС.НОВОСТИ начинают серию с пятого по величине города Южной Кореи — Тэджона. Этот миллионник образовался благодаря железной дороге и знаменит как научный центр. Он расположился в самом сердце страны и каждый год становится новым домом для тысяч мигрантов. Он так похож на сибирскую столицу и в то же время находится за 6 тысяч километров от неё. Откуда местные знают о Новосибирске, что шокирует там русского туриста и что общего у него с нашим городом — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

У Новосибирска 13 городов-побратимов по всему миру, от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запускают серию фоторепортажей о городах-побратимах «13 братьев Новосибирска»: каждый вторник мы будем рассказывать о новом городе с самыми яркими фотографиями.

Несостоявшаяся столица







Город-метрополия Тэджон считается городом прямого подчинения — по аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем в России, городами федерального значения. По данным за 2015 год, в Тэджоне живет чуть больше 1,5 млн человек.





Город появился в конце XIX века как перевалочный пункт на железной дороге между Сеулом и Пусаном — двумя крупнейшими городами страны, расположенными на разных её концах. Благодаря тому, что город образовался в самом центре страны, власти хотели перенести столицу Южной Кореи сюда, потому что Сеул слишком близко стоит к Северной Корее. Благодаря этой идее Тэджон начали активно застраивать. Но со временем власти отказались от смены столицы, оставив Тэджону бизнес-центр и часть правительственных учреждений, например министерства образования и здравоохранения.







Город поделён на 5 районов, которые связывает одна линия метрополитена с 22 станциями. Власти начали строить вторую ветку в 2008 году, но государство прекратило финансирование и проект заморозили.







Тэджон с высоты птичьего полёта





Корейский наукоград







Многие туристы пишут в Сети о Тэджоне как типовом азиатском мегаполисе: с бесконечными пробками, обилием неоновых вывесок и кучей людей, среди которых редко встретишь европейца. Действительно, Тэджон — не самый популярный город у туристов. Прежде всего он знаменит как научно-технический центр страны. По всему городу расположено множество исследовательских институтов, научных и образовательных учреждений и университетов. Здесь есть даже целая долина наук — Тэток. Это парк для любителей техники, где выставлены новейшие достижения технического прогресса, а также геологический музей, музеи денег, естествознания, Азии, национальный научный музей, обсерватория и многое другое.







Одна из центральных улиц. Отдалённо напоминает вид на улицу Ленина со стороны оперного театра





Кроме того, Тэджон славен достижениями в медицине. Здесь предлагают все виды лечения: от восточного и традиционного до самого современного и инновационного. Именно поэтому сюда едут лечиться со всего мира. Помимо этого, здесь есть горячий источник, про целебные свойства которого даже сложилась легенда. Она повествует о правителе здешнего царства: его тяжело ранили в бою, но благодаря местному источнику он смог выжить.







Пруд в дендрарии





Лучший аэропорт мира, банная улица и аллея курсовых работ







Достопримечательностей в Тэджоне совсем немного, но, по мнению туристов, они стоят того, чтобы их увидеть. К примеру, знакомство с городом у большинства началось с аэропорта Инчхон, который на протяжении 10 лет входит в пятёрку лучших аэровокзалов в мире. Он стоит на искусственном острове, к которому ведёт длинный мост.





А в одном из крупнейших районов города — Юсонг — работают отели с банями, куда подаётся вода из тех самых лечебных источников. Путешественникам рекомендуют остановиться именно здесь.







Мост «Экспо» похож на перекошенный Бугринский





Самой колоритной достопримечательностью Тэджона считается буддийский храм Dong-hak-sa — это первый и самый старый из действующих Институтов монахинь. Правда, большая его часть закрыта от туристов. Храм сооружён в традициях пагоды. Из его окон открывается удивительный вид на горы, а к воротам ведёт 3-километровая аллея, усаженная цветущей вишней.







Храм Dong-hak-sa





Во всех путеводителях первым местом, куда отправляют туристов, указан парк «Экспо». Это парк аттракционов, который построили в 1993 году для Всемирной выставки. Парк удивителен не только гигантским колесом обозрения и экстремальными каруселями, но и инновационным поездом на магнитной подушке, а также архитектурными сооружениями в виде летающих тарелок, глобуса и ракет.







Парк аттракционов «Экспо»





Вообще, в Тэджоне помешаны не только на науке, но и на современном искусстве. К примеру, факультет изобразительных искусств местного университета выставляет лучшие студенческие курсовые работы на городские аллеи.





Родня







Тэджон стал побратимом Новосибирска в 2001 году — еще при мэре Владимире Городецком. «Мы убедились, что потенциал этого взаимодействия очень велик, и очевидны направления дальнейшего его развития. Я убежден, что ваш приезд в Новосибирск ещё больше укрепит сотрудничество нашего города с Республикой Корея, придаст ему ещё большую динамику», — говорил Городецкий в 2005 году во время одного из первых визитов корейцев в сибирскую столицу.





С тех пор корейцы традиционно становятся почётными гостями городских праздников, участвуют в наших выставках со своими ноу-хау. В Тэджоне же работает постоянная выставка с новосибирскими разработками. Также здесь расположена штаб-квартира Всемирной ассоциации Технополисов, в которой Новосибирск до сих пор остаётся единственным российским участником.







Указатель с городами-побратимами Тэджона

В конце прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил Тэджон. Кроме того, оба города по сей день обмениваются школьниками и студентами. Например, на этой неделе в Новосибирск приехала делегация школы одарённых детей Тэджона.





Чисто и уютно





Любопытно, но жители Тэджон наслышаны о Новосибирске. Более того, в парке «Экспо» стоит указатель с Новосибирском. Именно так о родстве городов узнала жительница Новосибирска Виктория Дон, которая была в Тэджоне в 2015 году.





Городская аллея





«Город довольно большой. Мы жили в его центральной части. Там очень чисто и уютно, машин немного. Особенно запомнилось огромное количество зелени на улицах: аллеи, скверы, парки и даже зелёные крыши офисных зданий. <...> В целом сложилось впечатление, что Тэджон — это город, далекий от туристических потоков, в нём мало иностранцев и совсем нет впечатляющих достопримечательностей. Мне не удалось даже купить памятную открытку. Для этого пришлось зайти в главное почтовое отделение, где нам выдали несколько открыток с фотографией военного мемориала на национальном кладбище», — рассказывает Виктория.





Фонтан в одном из скверов





Виктория приехала в Тэджон на лечение с мамой. Она заметила, что корейцы очень любят проводить время на природе — они постоянно гуляют с детьми на немногочисленных клочках зелени. В остальном, по её рассказам, местные жители почти ничем не отличаются от новосибирцев.





Типичный обед в Тэджоне





«Можно сказать, что корейцы живут на своей волне. У них собственная манера одеваться и краситься, любовь к национальной кухне и полное безразличие к туристам. <...> В Национальном парке на горе мы обедали в традиционном ресторанчике с низкими деревянными столиками, за которыми сидят, разувшись и скрестив ноги или на коленях. Подавали там что-то вроде блинов из рисовой муки с разными наполнителями: зелень, грибы, рыба или мясо.





Переход через реку и лэндскейп Тэджона

К порции таких блинов обязательно приносят пиалу супа (типа мисо) и набор из салатов-закусок (3-4 вида, солёные, острые, кислые). В принципе, довольно вкусно и разнообразно. На троих такой обед стоил около 30 долларов (около 1,5 тысяч) плюс 100 долларов за вход (примерно 5 тысяч рублей по тому курсу). Кстати, продукты там в разы дороже, чем в России — это, наверное, шокировало больше всего и до сих пор удерживает от поездки в разрекламированный Сеул. Лично меня шокировала цена на мясо — почти тысяча рублей за килограмм. Молоко около 150 рублей за литр, курица порядка 350 рублей за тушку», — удивилась девушка.





В дорогу!







Добраться из Новосибирска в Тэджон можно на самолёте — из Толмачёво есть рейс до соседнего города Чхонджу с пересадкой в Чеджу. По данным Яндекс.Авиабилеты, за перелёт в ближайшие выходные придётся отдать как минимум 37 тысяч рублей. Также можно добраться до Владивостока, а оттуда вылететь в Чхонджу или Сеул за 25,8 тысячи рублей. От Сеула и Чхонджу до Тэджона идут скоростные поезда.