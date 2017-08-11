Художник в погонах: майор полиции открыла выставку своих картин

В Управлении транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу открылась выставка картин художника — и по совместительству майора полиции — Елены Чернышевой. Выставка будет открыта до 1 октября в доме по адресу улица Железнодорожная, 3, в актовом зале. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил автора картин провести небольшую экскурсию по вернисажу и рассказать историю появления самых интересных картин.





На стенах актового зала — 24 работы. Смотришь на них, и складывается ощущение, что рисовал это не один человек — слишком разные техники, разные сюжеты: животные, портреты, пейзажи... Как признаётся сама Елена, причина такого разнообразия в том, что она ещё ищет себя в искусстве, ищет новую технику, учится новым приёмам и экспериментирует.





«Через много лет я снова взяла в руки кисть и краски», — говорит художница





С самого детства Елена рисовала, но не ходила в художественные школы — училась всему сама и всегда мечтала пойти в художественное училище. Но поступить туда не удалось из-за творческого конкурса. Через много лет, когда Елена поступила на службу в полицию, она однажды приняла участие в конкурсе на лучшее оформление новогодней ёлки. Написала сразу 4 картины и неожиданно выиграла: «Наша ёлка заняла первое место. Это снова побудило меня заниматься творчеством».









Останавливаясь около картины с северным сиянием, Елена признаётся, что никогда не была на Севере: «Я смотрю фотографии сияния, оленей, природы, а дальше компоную их и создаю свой образ. Так что всё в этих картинах моё».









На картинах Елены много животных, и домашних, и диких, но Елена настаивает на том, что она пока не хочет относить себя к анималистам, её интересует многое.





Полковник в отставке — родственник художницы, а сама картина — подарок ему на день рождения





Попав в полицию, Елена заметила: в характере появились целеустремлённость, настойчивость, упорство. Именно их отсутствие, как она объясняет, помешало ей в молодости стать художницей. В свою очередь, творчество, по мнению майора полиции, помогает и на службе: «Творчество позволяет проще принимать окружающие изменения, особенно в законодательстве, идти в ногу со временем, лучше чувствовать происходящие события. Порой сложная и напряжённая работа в полиции требует много нервов и усилий, и когда занимаешься творчеством, то можешь в полной мере отдохнуть, набраться новых сил».









Коллег Елена рисует нечасто. Но эта картина — «Мы с Мухтаром на дежурстве» — для неё особенная. Работала сибирячка над ней 2 месяца. «Я начала рисовать эту картину с собаки, кинологическая служба играет большую роль, особенно в полиции транспорта. Собаки помогают искать взрывчатку, наркотики. Но собака на службе без человека — никак, дальше появился и полицейский».





Ребёнок около окна, вглядывающийся в самолёты, несмотря на то что изображен на заднем фоне, сразу же привлекает внимание. Это — одна из главных деталей композиции. Этот малыш — напоминание о крушении A321 в Египте, где трагедия унесла жизнь 224 человек, в том числе и самого маленького пассажира, который и изображен на картине. Елена признаётся — все детали в этой картине несут смысл: «Я хотела показать в этой картине то, что полиция на транспорте старается прикладывать все усилия, чтобы не допустить больше подобных трагедий».