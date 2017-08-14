В «Космосе» клубится пыль

Больше полувека назад на улице Богдана Хмельницкого открылся сверкающий современный кинотеатр, который назвали в духе времени — «Космос». В годы, когда Гагарин был самым известным человеком страны и планеты, здесь показывали популярные советские фильмы, давали концерты и пекли баварские булочки. Жители соседних домов проследили всю жизнь кинотеатра — от взлёта до разрухи. Сейчас вместо булочной — сауна, в кинозале хранятся пыльные бильярдные столы, а разбитое пианино, на котором играли во время творческих встреч с Юрием Никулиным и Евгением Леоновым, валяется во дворе в куче рассыпающейся кинопленки. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по заколоченному и покрытому плесенью кинотеатру и узнали, как «Космос» всё потерял.

Былое величие







Краевед Константин Голодяев рассказывает, что до «Космоса» на этом месте была производственная площадка, к которой по будущей улице Александра Невского шла узкоколейка. «После, в 1962 году, в рамках комплексного плана жилстроительства НЗХК на её месте был построен кинотеатр, который назвали в честь первого полёта человека в космос. Конечно, новый культурный центр пользовался большой популярностью у жителей района. Других кинотеатров поблизости не было. Всегда использовалась и площадка перед кинотеатром. Зимой на ней устанавливались снежные скульптуры. В девяностые здесь стояли игральные автоматы», — рассказал Голодяев.





Кинотеатр в первые годы после открытия





Местные жители рассказывают, что в «Космосе» не только показывали кино, но и устраивали встречи со знаменитыми артистами, например с Юрием Никулиным или Евгением Леоновым. На сцене кинотеатра стояло пианино, во время таких встреч всегда играл тапёр. Сначала здесь хотели открыть кафе с югославской кухней, но ограничились лишь пекарней с баварскими булочками — вход в неё был с обратной стороны здания. «Появился баварский хлеб, очень вкусный. Мы всегда балконы открывали и сидели нюхали, как им пахнет», — рассказывает жительница соседнего с «Космосом» дома Любовь.







«Космос» в 1971 году





Её подруга Елена тоже помнит «Космос» в годы его расцвета. «В 1979 году, в марте, муж меня повёл на фильм "Злой дух Ямбуя" (советский приключенческий фильм по одноимённой повести Григория Федосеева. — Н.Г.). Книгу я не читала. Я была на восьмом месяце беременности. Я вцепилась в кресло, фильм хорошо поставлен был, я его запомнила на всю жизнь — выходила из кинотеатра под таким впечатлением, Федосеева потом всего перечитала. Зал был полный, днём школьники и бабушки ходили на "Фитили", на индийские фильмы было не попасть», — вспоминает она.





Площадка перед «Космосом» зимой





Последний раз Елена была в «Космосе» на фильме Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес», который вышел в 2010 году. Тогда, по её воспоминаниям, зал был пуст. Тогда же перестали обновляться афиши, а в 2013 году кинотеатр и вовсе закрыли.







Осколки «Космоса»







Через пару дней после прогулки мэра по заброшенному кинотеатру корреспонденты НГС.НОВОСТИ сами решили внимательно осмотреть здание. Центральный вход, как и все окна, наглухо заколочен, пустующую постройку охраняет сигнализация. Внутри бывшего фойе с кассами горят красные охранные лампочки — они запитаны от простого автомобильного аккумулятора, который спрятан под стулом. Кто-то обронил здесь несколько бутылок из-под газировки и алкогольных коктейлей, пару зажигалок и окурки.







Фойе «Космоса» сегодня выглядит так — с потолка течёт





Рядом с главным входом большая надпись «DENIS & GOSHA». У лестницы, ведущей в кафе Promo на цокольный этаж, баллончиком нарисована перевернутая пентаграмма. В самом кафе — разбитые зеркала и едкий запах плесени, чёрные пятна которой покрывают стены и потолок толстым слоем.





Бывшее кафе Promo, которое сегодня заросло плесенью





На фасаде здания, снаружи, надписи совсем свежие, рассказала Любовь. «Вот эти белые, они недавно появились. Тут ничего не стоит на забор залезть — раз-два, и всё», — рассказывает она. Главный фасад здания по краям украшен крупными надписями «КУСОК».







На балконе за баннерами гниют брошенные растяжки, которые раньше висели на здании





Повсюду, в фойе, зрительном зале и кафе, под ногами хрустят осколки люминесцентных ламп. Вероятно, все они лопнули зимой, не выдержав холода в здании без отопления. Чугунные батареи спилены или вырваны из стен.







Кресла из зрительного зала исчезли, как и сам экран





Кресел в зрительном зале нет. В 1960-х годах тут стояли мягкие и удобные сиденья, обитые красным дерматином, вспоминает Елена. Судя по остаткам труб, торчащим из амфитеатра, отопление проходило прямо под сиденьями зрителей. Теперь здесь остались только ступени, усыпанные стеклом, заколоченные окошки кинопроекционной комнаты и три бильярдных стола. Бильярдная была на втором этаже кинотеатра — там остались только пыльные следы от подставки для киев.







Бильярдные столы сегодня вряд ли можно использовать по назначению





Экрана тоже нет. То место, где он был, обрамляет трогательная синяя занавеска. На бильярдных столах отпечатались следы чьих-то подошв.







Пол кинозала усеян лампами разных типов





«Крысы бегают мимо нашего подвала»







Местные жители, которые ходили в «Космос» в его лучшие годы, не могут скрыть своего сожаления: разрушенный кинотеатр с сауной под боком их пугает. Двор с торца здания обнесён и завален хламом. У выхода из кинозала лежит разбитое фортепьяно, кругом куски утеплителя и киноплёнка. Жители Богдашки считают, что мусорят именно владельцы сауны.





Брошенное во дворе фортепьяно





28 июня они обратились в прокуратуру с требованием очистить участок. На почте внушительное послание на 15 страницах взвесили — за отправку 75-граммовой жалобы Любовь платила из своей пенсии.







Со двора «Космоса» регулярно выбегают крысы, говорят местные жители





Любители попариться приезжают сюда каждый вечер, говорит Любовь, часто шумят, а иногда даже пускают фейерверки. «В администрации нам сказали, что нечего владельцу сауны предъявлять штрафы, он неадекватный. Начинают нам говорить, что здесь всё "первомайская" мафия захватила. Я им говорю, сейчас не девяностые годы, а вы всё о мафии. Но в администрации района нам сказали: "Мы их не трогаем, и вы их не трогайте"».







Сауна, пристроенная к кинотеатру





Её подруга Елена добавляет: «Мы воюем за эту территорию. Здесь видно, как крысы бегают. Мы боимся, что к нам в подвал побегут. В мэрию обращались, администрацию, в суд. Пока что нет ответа».







В пристройке работает бильярдный клуб «Космос»





Перезапуск «Космоса»







Разговоры о судьбе кинотеатра «Космос» ведутся уже давно. По последним данным от мэрии, через два года в обновлённом здании на Богдана Хмельницкого, 27 откроют Центр хоккейного мастерства для детей. На прошлой неделе по разрушенным залам «Космоса» с фонариком бродил мэр города Анатолий Локоть. Он предсказал бывшему кинотеатру светлое будущее. «В этом есть логика, ведь рядом находится школа со спортивным уклоном № 149, ЛДС "Сибирь". По сути, сложится такой классический хоккейный кластер», — сказал мэр.







Во дворе валяется киноплёнка с фильмом ужасов «28 дней спустя»





НГС.НОВОСТИ подробно писали о проекте перестройки «Космоса» в конце июня. Один из вероятных инвесторов проекта — компания «Центр хоккейного мастерства» (ООО «ЦХМ»).





Самое жуткое место в кинотеатре — бывший гардероб, в котором невозможно дышать от запаха плесени





Бизнесмены собираются избавиться от стекла на фасаде кинотеатра и восстановить его первоначальный облик.







Жителей окрестных домов пугает вид «Космоса»





Сам кинотеатр полностью перестроят — под спортивные цели. Все работы оцениваются в 100 миллионов рублей.