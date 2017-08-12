Умный лифчик, вечный айфон и лекарство из кобылы

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Тест: отличите ли вы реальные изобретения новосибирцев от выдуманных

Журналисты нескольких американских СМИ заявили, что в Новосибирске изобрели вакцину против гомосексуализма. Очевидно, что новость оказалась фейком, но жители Новосибирска действительно внесли большой вклад в мировую науку. НГС.НОВОСТИ подготовили тест и предлагают проверить: сможете ли вы отличить реальные изобретения новосибирцев от выдуманных?

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Кирилл Шматков
Фото Екатерины Калиневич (1), pixabay.com (2–4, 6, 7), Анны Золотовой (5), Александра Ощепкова (8), Татьяны Фатеевой (9), из архива НГС (10)

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