Умный лифчик, вечный айфон и лекарство из кобылы
Тест: отличите ли вы реальные изобретения новосибирцев от выдуманных
Журналисты нескольких американских СМИ заявили, что в Новосибирске изобрели вакцину против гомосексуализма. Очевидно, что новость оказалась фейком, но жители Новосибирска действительно внесли большой вклад в мировую науку. НГС.НОВОСТИ подготовили тест и предлагают проверить: сможете ли вы отличить реальные изобретения новосибирцев от выдуманных?
Кирилл Шматков
Фото Екатерины Калиневич (1), pixabay.com (2–4, 6, 7), Анны Золотовой (5), Александра Ощепкова (8), Татьяны Фатеевой (9), из архива НГС (10)