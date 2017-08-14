Расплавили стены

Административный долгострой в Октябрьском районе решили превратить в необычный клубный дом с апартаментами: в нём будет всего 17 квартир, из которых почти треть куплена ещё до старта проекта. Кроме жилья в доме запланировали комнаты для гостей жильцов, медиацентр для онлайн-трансляций и творческое пространство для художников и скульпторов. О том, как Автогенную хотят превратить в богемный район, — в материале НГС.НОВОСТИ.

10 августа у площадки на улице Автогенной, 75 стр., где ещё в 2014 году планировали построить офисное здание, сменились владельцы. Вместе с ними сменилась и вся концепция строительства, и





теперь вместо офисов управляющая компания «Лигр» хочет построить здесь клубный дом Fusion с апартаментами и целым набором сервисов для будущих жителей.







Как рассказал соинвестор и автор концепции будущего дома Валентин Прядко, общая площадь строительства практически не изменится, но 2,2 из 7 тысяч «квадратов» здания займут жилые апартаменты. Его форма, судя по паспорту объекта на стройплощадке, тоже останется прежней, но внешне оно будет выглядеть весьма необычно: остеклённый по всему периметру фасад с изогнутыми «бионическими» элементами придумала новосибирский архитектор Марина Прядко.







Всего в клубном доме 17 апартаментов с террасами. Их площадь варьируется от 56 до 250 кв. м. Четыре из них, в том числе и самая большая двухуровневая квартира с двойным светом и выходом на эксплуатируемую кровлю («коттедж на крыше», как описал её Валентин Прядко), уже проданы.







Юридически здание остаётся административным, но для застройщика и будущих жителей это, скорее, плюс, считают авторы проекта: в привычном строительстве жилья слишком много ограничений. «Там это как выглядит: застройщик выполнил проект, в лучшем случае свободной планировки, и всё, дальше он менять ничего не может. Внести изменения в здание, если хотя бы одна квартира продана, очень затруднительно, и застройщик на это не идёт, — объясняет Прядко. — Соответственно вы покупаете либо готовые решения, либо строите себе индивидуальный дом — третьего не дано. У нас же есть юридическая возможность делать в многоквартирном доме любые планировки».







Необычный дом спроектировала новосибирский архитектор Марина Прядко: на его крышу буквально «посадили» 250-метровый коттедж





Как и положено в апартаментах во всём мире, в доме предусмотрен рум-сервис: уборка, стирка, возможность заказать завтрак, обед или ужин, уход за питомцами. Кроме того, часть здания отдадут под общественное пространство. Например, 60 кв. м — под спортзал для жильцов, ещё 60 — под детскую игровую комнату, около 25 кв. м — под мастерскую для тех, у кого есть «ремесленное» хобби, на кровле будет место для барбекю.







Будущим жителям такие зоны в доме позволят сэкономить место в квартире, считает Валентин Прядко. «Допустим, вы занимаетесь йогой, — объясняет он. — Для этого вам нужно пойти в кладовую, взять коврик, расчистить место, сесть, ещё и дети ходят вокруг, мешают. А тут у вас есть возможность пойти и позаниматься самостоятельно».







Отдельной «фишкой» общественного пространства станут 4 гостевые комнаты по 20 «квадратов» каждая. В своих квартирах и домах новосибирцы такие комнаты выделяют крайне редко — жильё слишком дорого, чтобы позволить ему просто стоять. Отделкой, обстановкой и управлением в «Лигре» займутся самостоятельно, а чтобы комнаты не пустовали, предлагают размещать в них, например, гастролирующих звёзд.







На первом этаже будут кафе, деловая зона, многофункциональный зал, из которого можно вести прямые видеотрансляции, и творческое пространство для художников





Часть здания, куда попадает меньше всего солнечного света, будет офисной — это примерно по 400 кв. м на этаже. На первом этаже дома застройщик планирует создать «творческую тусовку» с кафе и многофункциональным залом, для которого компания запросила 10-гигабитный интернет: здесь хотят обустроить съёмочный павильон, откуда можно вести онлайн-трансляции. «У нас там будет медиацентр для потокового видео, чего у нас в Новосибирске вообще нет, — рассказал Валентин Прядко. — Это очень привлекательно для многих, особенно для спикеров различных, тренеров».







За «тусовку» в доме будет отвечать и арт-пространство, которому отвели треть первого этажа, около 500 кв. м: здесь расположатся творческие мастерские для художников и скульпторов, на часть из них, заверили в компании, заявки есть уже сейчас.







Пока основательно заросшая стройплощадка, окружённая с одной стороны типовыми 9-этажками, а с другой частным сектором, пустует. Строительство УК «Лигр» планирует начать весной следующего года на уже существующем фундаменте административного здания. Подземный этаж, который станет парковкой на 38 мест, практически готов, а всё остальное застройщик хочет построить до конца 2019 года.







На площадке ещё в 2014 году планировали административное здание, но она до сих пор пустует





Валентин Прядко признался, что сам намерен жить в необычном доме. Концепция, по его словам, продумана на 80 %, а самым сложным вопросом остаётся управление: «Придумать-то можно, построить можно, а управлять — это большой вопрос».







Стоимость жилья ещё тоже не утверждена, но в компании заверили, что она будет ниже 100 тысяч рублей за 1 кв. м. «Мы не привлекаем туда сторонних инвесторов — это позволяет снизить стоимость процентов на 30, — объяснил Прядко. — То есть, грубо говоря, не закладывается прибыль инвестора, и мы можем близко к себестоимости продавать».







При этом продавать квартиры будут по принципу строительства индивидуальных домов. «Сделали этап — заплатили деньги, — описывает соинвестор проекта. — Это уменьшит риски со всех сторон». По словам исполнительного директора компании Rolband&Partners Александра Астахова, такая схема популярна в некоторых европейских странах, например в Германии. «Главное, чтобы к очередному траншу деньги уже были у инвестора», — заметил он.







При строительстве нового дома используют фундамент недостроенного здания





Вообще, эксперты к проекту отнеслись со сдержанным интересом. Астахов допускает, что собрать друзей на оставшиеся апартаменты застройщику будет несложно, вопрос только в том, готовы ли они будут за них столько заплатить: за 90–100 тысяч за «квадрат» можно купить квартиру в центре Новосибирска с видом на любой из скверов. Причём конкуренция в этом сегменте высока и в новостройках, и в уже готовом жилье.







«Маленькое количество квартир может быть проблемой, — добавляет он. — Объект слишком небольшой, его и долго строить нельзя, и быстро, потому что рынок не успевает ознакомиться и привыкнуть. Но если у них есть деньги на реализацию и они найдут ещё 13 покупателей, — будет очень интересно, если такое построят».







С мнением эксперта соглашается и директор компании RID Analytics Елена Ермолаева. «Новосибирск сильно страдает от отсутствия амбициозных проектов. Я думаю, с учётом того что численность населения там крайне невелика, нормально у них всё пойдёт», — считает она, хотя и отмечает, что для девелоперов это будет рискованный проект.







Эксперты сочли проект интересным, но пока в нём сомневаются





Смущает только расположение будущего дома: «Этот проектик бы поближе к центру», — смеётся Ермолаева. Хотя, тут же добавляет она, не исключено, что найдутся те, у кого рядом бизнес, — им, может, «прикольно будет».





Валентин Прядко описывает потенциального покупателя как молодого, но уже состоятельного семейного человека. «У меня идея: я хочу, во-первых, окружить себя комплиментарными людьми, а во-вторых, хочу заниматься именно тем, что мне нравится, чтобы бытовые мои вопросы были решены», — подчёркивает он, говоря о концепции дома.







В то, что авторам проекта удастся построить клубный дом в полной мере, эксперты не очень верят. «У нас первый клубный дом был в Москве, Agalarov House: Араз Агаларов сам проводил собеседование и в жители брал только тех, у кого, по его мнению, имидж и статус подходящие. Не думаю, что здесь будут кому-то отказывать, — сомневается Елена Ермолаева. — Даже интересно, что получится. Может, у тех, кто реализует этот проект, есть 10 друзей, которые выкупят большую часть квартир, а на остальных будут смотреть: брать [их в соседи] или не брать».

