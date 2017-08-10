Замуж за террориста: бердчанка сбежала в Сирию из-за неудачной любви

20-летняя студентка Бердского политехнического колледжа Валерия С. получила 3 года по редкой статье: «Участие в деятельности террористической организации». По данным спецслужб, девушка влюбилась в моджахеда, приняла ислам и собиралась уехать в Сирию, чтобы помогать жениху «бороться с неверными». Но в аэропорту пособницу террористов задержали сотрудники ФСБ. Преподаватели колледжа называют Валерию «заурядной троечницей», а знакомые считают, что девушка просто хотела забыть неудачную любовь и сбежать от отца-тирана. Почему скромная художница, любящая экстремальный спорт и животных, связалась с террористами — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

9 августа выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда приговорила бердчанку Валерию С. к трём годам колонии общего режима за попытку присоединиться к террористам в Сирии. По данным спецслужб, в 2016 году в соцсетях она познакомилась с вербовщиком — мужчина уговорил девушку бросить родину и стать женой одного из террористов. В конце октября Лера тайно собрала вещи и отправилась в Москву, где и была задержана сотрудниками ФСБ.





«В 2016 году в целях участия в деятельности запрещённой в Российской Федерации организации "Джебхат ан-Нусра"* по приобретённым неустановленными лицами билетам собиралась вылететь в Турецкую Республику, в дальнейшем — пересечь турецко-сирийскую границу и прибыть в Сирию для участия в деятельности указанной террористической организации», — рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Новосибирской области Анатолий Медведенко.





Друзья вспоминают: Лера была с виду обычной девочкой, занималась конным спортом, страйкболом, мотоциклами, любила животных, рисовала милые рисунки и смотрела мультики-аниме. «Был период, когда она пыталась курить, наверное, думала, что так будет выглядеть старше. Но это недолго, там отец всё быстро пресёк», — вспоминает однокурсница девушки Марина (имя изменено по просьбе студентки. — А.И.).





В политехническом колледже, где училась Лера, многих преподавателей заставили дать подписку о неразглашении дела, хотя, как неофициально заявляют учителя, ФСБ они помочь не смогли — Валерию здесь помнят смутно. «Визуально могу описать, обычная девочка, — рассказал один из преподавателей. — А так... Троечница. Она редко на пары ходила». Зато отца девочки, который раньше работал таксистом, а сейчас основал собственный бизнес, в политехе запомнили хорошо и описывают его как неадекватного человека. В учреждении рассказали, что в ноябре попытались связаться с родителями Валерии. Но мать девушки на контакт не пошла, а отец устроил скандал — кричал, чтобы ни адреса, ни телефоны в политехе никому не давали. Со слов представителей колледжа, в том же месяце девушка была отчислена. «Все пишут, что она наша студентка, — негодуют учителя. — А это неправда. Мы про неё знать ничего не знаем».





В политехническом колледже заявляют, что Валерия уже не их студентка

Бывшие сокурсники Валерии признаются, что сейчас все вдруг принялись активно обсуждать Леру. До этого до скромной русоволосой студентки им дела не было. «Типичная тихоня, — описывают Валерию студенты политеха. — Мышка. Всё время в телефоне зависала. Но изгоем не была — просто не общалась с нами. Мы даже не замечали, пришла ли она, — пока преподаватели её фамилию не называли».





Друзья Валерии не считают девушку замкнутой: вспоминают, что она рассказывала о себе мало, но беседу поддержать умела. Несколько лет назад, рассказала её подруга Лиза, Лера на тренировках страйкболистов влюбилась в парня по имени Егор. «Они встречались. Лера говорила: "У нас всё хорошо". Но знаю, что они постоянно ссорились, потом мирились», — пояснила девушка. Вскоре пара рассталась окончательно. В политехе ходят слухи — девушка тяжело переживала расставание с молодым человеком, поэтому и ударилась в ислам. «Может, думала, что там найдёт хорошего мужчину», — пожимает плечами ещё одна бердчанка, Марина.





Знакомые уверены, что косвенно в бегстве Валерии виноват и отец девушки, который держал и дочь, и мать в строгости. «Да, отец у неё суровый, — соглашается Лиза. — Она сама никогда не жаловалась на семью. Но это как-то заметно всегда было».





«Знаете, мы все до последнего не ожидали, что её прям посадят, — признаются преподаватели политеха. — Ну погрозят, ну штраф какой выпишут, и всё. Она же ни в СИЗО, нигде не была (до суда Валерия С. находилась под домашним арестом. — А.И.). То, что её посадили, — настоящий шок. Думаю, и для семьи тоже».





Напомним, это уже второй приговор за терроризм в Новосибирске на этой неделе. 8 августа суд отправил на исправительные работы лжеминёра Петра Михалёва — он звонил в торговые центры и офисные здания, представлялся Шакалом и сообщал о якобы заложенной в здании бомбе.





* организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.