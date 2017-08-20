«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт

Внедорожник припарковался на путях и остановил трамваи, а девушка ради мороженого напрягла автобусы

В 35-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: новосибирцы активно блокируют движение общественного транспорта и как огородиться цепочкой в собственном дворе.

«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


Открывают выпуск уроки мастерства парковки на трамвайных путях. «Вечером на Мичурина у "Галереи Новосибирск" кто-то припарковал свой автомобиль Hyundai прямо на трамвайных путях», — пишет очевидец событий Денис.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


«Газон. Товарищ приехал в военную прокуратуру по улице Воинская, 5. Парковка у прокуратуры была свободна», — сообщает нам читательница Соня.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


«Перекрёсток Урицкого и Ленина, за зданием НГС», — заметил непорядок Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


На Выборной, 8 вот так блокируют вход на детскую площадку.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


«Кошурникова, 5/1, столбики, тросики — и парковка готова», — делится наблюдениями Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


Тротуары Красного проспекта красивы и удобны для парковки из-за низкого бордюра.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


«Девушка решила купить себе мороженого на остановке "Золотая Нива". Решила ни в чём не отказывать. Её не смутили даже объезжающие автобусы и троллейбусы. Такой наглой парковки я ещё не видел в жизни», — не готов простить нарушений женщине читатель Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


«Во дворе по Советской, 35 среди паркующихся автовладельцев конкурс "Кто лучше перекроет вход в арку пешеходам"», — отпускает колкости Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


Ноги у пешеходов есть — обойдут.



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


Главное — пробраться к своему домику как можно ближе. 



«Я паркуюсь как чудак»: джип на путях — и пусть весь мир подождёт (фото)


Ну а в этом случае повлиять на водителя замечанием никак не удалось. «Обратили внимание водительницы на то, что она переехала бордюр и заехала на газон. Она ответила: "И чё?" — и осталась стоять, где стояла», — недоумевает теперь читатель Денис.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
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