Очумелые ручки

Автомобильная индустрия, похоже, нащупала новый виток креатива. Откатав на практике и внедрив в реальную жизнь наработки «нулевых» годов, автопроизводители придумывают всё новые и новые штуки, которые в будущем станут обыденностью в машине. Это и простые элементарные решения, и мудрёные технологии космического уровня. До чего дошёл прогресс — в материале НГС.АВТО.

Американская компания Ford, один из столпов современного автомира, всегда отличалась собственными интересными придумками. Например, заливная горловина бензобака без крышки — заправочный пистолет вставляется в горловину и просто раздвигает металлические шторки. Или пластиковая защита кромки дверей, которая выдвигается при открывании двери. Или замок капота, спрятанный под эмблемой Ford и запираемый на ключ. Правда, последнее решение доставило немало хлопот автовладельцам в условиях мерзлоты.





Но не даёт покоя «фордовцам» этот замок, и вот новое изобретение — система заливания жидкости стеклоочистителя без открывания капота. Соответствующую заявку на патент компания уже оформила, и сейчас она находится в общем доступе.









Суть разработки проста: эмблема автопроизводителя на радиаторной решётке откидывается и открывает доступ к заливной горловине бачка омывателя. При этом эмблема выполняет две функции, она также связана с замком капота. Получается этакая двухпозиционная ручка: движение эмблемы вниз открывает замок капота, а движение вперед — распахивает горловину.









Горловина связана с бачком стеклоочистителя пластиковой трубкой небольшого диаметра, которая уходит вниз, дополнительных насосов не предусмотрено. «Фордовцы» уверены, что так заливать жидкость очень удобно — не надо пачкаться о грязный капот, не надо «тягать» его, не придётся манипулировать руками над горячим мотором.





«Вообще идея не нова, есть же всякие микроавтобусы, у которых впереди выделен отдельный лючок под стеклоочиститель. Или в салоне в районе места водителя есть лючок. В наших условиях бывает обледенение, горловина под эмблемой замёрзнет, проще капот открыть. Нужен подогрев для неё тогда, сейчас ведь даже для форсунок омывателя делают подогрев. В целом неплохо, но как это будет работать в реальности?» — рассуждает эксперт, директор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.









Руль Sayer





А вот разработчики из Jaguar Land Rover не ищут лёгких путей. Они придумали не просто съёмный руль Sayer, а целую автомобильную систему будущего, когда машины станут общими, а у каждого владельца вместо ключей будет просто свой собственный руль.





«Все автомобили автономны, электрифицированы и объединены в единую сеть. Sayer — интегрированное в общую сеть рулевое колесо, которое может быть единственной частью автомобиля, принадлежащей лично вам. Он рассчитает, когда вам нужно проснуться, к какому времени подать автономный автомобиль», — рассказывают об изобретении в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия.





Конечно, такой руль — даже не завтра, а послезавтра мировой автоиндустрии. Но ведь когда-то и в электрокары не верили, а сейчас они вовсю разъезжают по дорогам планеты, да ещё и управляются автопилотами.













Ну а быстрорастущие китайские производители придумали, чем заменить набившую уже оскомину решётку радиатора. Всё просто — вместо решётки ставится дисплей, куда водитель может выводить надписи, какие только захочет. Такое решение разработали для маленького электрокара ArcFox Lite, но никто не мешает ставить дисплеи и на другие машины. Остаётся только предполагать, куда может шагнуть фантазия водителей, желающих донести до окружающих свои эмоции.











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