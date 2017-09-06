Очумелые ручки

Ford придумал, как заливать «омывайку», не открывая капот, а Land Rover — съёмный руль вместо ключей

Автомобильная индустрия, похоже, нащупала новый виток креатива. Откатав на практике и внедрив в реальную жизнь наработки «нулевых» годов, автопроизводители придумывают всё новые и новые штуки, которые в будущем станут обыденностью в машине. Это и простые элементарные решения, и мудрёные технологии космического уровня. До чего дошёл прогресс — в материале НГС.АВТО. 

Американская компания Ford, один из столпов современного автомира, всегда отличалась собственными интересными придумками. Например, заливная горловина бензобака без крышки — заправочный пистолет вставляется в горловину и просто раздвигает металлические шторки. Или пластиковая защита кромки дверей, которая выдвигается при открывании двери. Или замок капота, спрятанный под эмблемой Ford и запираемый на ключ. Правда, последнее решение доставило немало хлопот автовладельцам в условиях мерзлоты. 


Но не даёт покоя «фордовцам» этот замок, и вот новое изобретение — система заливания жидкости стеклоочистителя без открывания капота. Соответствующую заявку на патент компания уже оформила, и сейчас она находится в общем доступе. 


Очумелые ручки (фото)


Суть разработки проста: эмблема автопроизводителя на радиаторной решётке откидывается и открывает доступ к заливной горловине бачка омывателя. При этом эмблема выполняет две функции, она также связана с замком капота. Получается этакая двухпозиционная ручка: движение эмблемы вниз открывает замок капота, а движение вперед — распахивает горловину. 


Очумелые ручки (фото)


Горловина связана с бачком стеклоочистителя пластиковой трубкой небольшого диаметра, которая уходит вниз, дополнительных насосов не предусмотрено. «Фордовцы» уверены, что так заливать жидкость очень удобно — не надо пачкаться о грязный капот, не надо «тягать» его, не придётся манипулировать руками над горячим мотором.


«Вообще идея не нова, есть же всякие микроавтобусы, у которых впереди выделен отдельный лючок под стеклоочиститель. Или в салоне в районе места водителя есть лючок. В наших условиях бывает обледенение, горловина под эмблемой замёрзнет, проще капот открыть. Нужен подогрев для неё тогда, сейчас ведь даже для форсунок омывателя делают подогрев. В целом неплохо, но как это будет работать в реальности?» — рассуждает эксперт, директор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин. 



Руль Sayer
Руль Sayer


А вот разработчики из Jaguar Land Rover не ищут лёгких путей. Они придумали не просто съёмный руль Sayer, а целую автомобильную систему будущего, когда машины станут общими, а у каждого владельца вместо ключей будет просто свой собственный руль. 


«Все автомобили автономны, электрифицированы и объединены в единую сеть. Sayer — интегрированное в общую сеть рулевое колесо, которое может быть единственной частью автомобиля, принадлежащей лично вам. Он рассчитает, когда вам нужно проснуться, к какому времени подать автономный автомобиль», — рассказывают об изобретении в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия. 


Конечно, такой руль — даже не завтра, а послезавтра мировой автоиндустрии. Но ведь когда-то и в электрокары не верили, а сейчас они вовсю разъезжают по дорогам планеты, да ещё и управляются автопилотами.  



Очумелые ручки (фото)


Ну а быстрорастущие китайские производители придумали, чем заменить набившую уже оскомину решётку радиатора. Всё просто — вместо решётки ставится дисплей, куда водитель может выводить надписи, какие только захочет. Такое решение разработали для маленького электрокара ArcFox Lite, но никто не мешает ставить дисплеи и на другие машины. Остаётся только предполагать, куда может шагнуть фантазия водителей, желающих донести до окружающих свои эмоции. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

НГС.АВТО
Фото Jaguar Land Rover Россия
Скриншот autoevolution.com, carnewschina.com

Прочтений: 4887
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено