Чёрная бестия

Тест-драйв: этот конкурент «Камри» бьёт «Тойоту» наповал самым важным для россиян козырем

Обновленная Mazda 6 — один из немногих седанов, которые представлены в России в непремиальном сегменте D. Несмотря на кажущееся многообразие автомобильного рынка, в этом сегменте фактически приходится выбирать только из четырёх машин —Toyota Camry, Ford Mondeo, Skoda Superb, ну и наша «шестёрка». Есть ли у «Мазды» козырь, которым она бьёт наповал, — в тесте редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Чёрная бестия (фоторепортаж)

 

Последнее обновление «Мазды 6» принесло ей разные изменения в функционале, интерьере, комплектациях, но вот внешность осталась прежней. Впрочем, она такая удачная, что продержится ещё не один год. Агрессивная «морда», длинный пропорциональный силуэт — можно просто менять фонари при рестайлингах, и ничего более.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Скорее всего, ближайший рестайлинг затронет радиаторную решётку машины — она станет такой же заострённой и массивной, как у свежей Mazda CX-5. И тогда это будет самый броский седан в сегменте.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


«Мазда» и так довольно крупная — на 2 см длиннее и на 1,5 см шире «Тойоты Камри». Визуально её ширина кажется ещё большей из-за хорошо нарисованной оптики — что спереди…



Чёрная бестия (фоторепортаж)


…что сзади. Расширяют зад и две насадки на выхлопные трубы.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


В общем, среди конкурентов этот седан кажется если не самым лучшим, то достаточно интересным с точки зрения дизайна экстерьера.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


В салоне «Мазда 6» встречает материалами отделки, скажем так, предпремиального качества. Кожа есть и на сиденьях, и на дверях, и на элементах передней панели.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Активно используются металлические вставки под полированный алюминий. Приятно, что даже кнопки электропривода сидений нарядились в металл, а не остались угрюмыми и чёрными. 



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Дизайнерские изгибы линий на обшивке дверей перекликаются с передними крыльями машины.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Кнопки автоматических стеклоподъёмников на водительской двери имеют приятный большой ход между положениями, они информативные и в меру упругие — никогда не ошибёшься с частичным опусканием стекла либо с полным.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Здесь установлен новейший руль — такой же, как на свежей Mazda CX-5. Руль неплох, но имеет свои родовые проблемы. Кнопки управления аудио имеют слабовыраженное нажатие и непонятный люфт. А подогрев работает только для двух боковых секторов рулевого колеса — верхушка и низ не греются.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


«Шестёрка» обзавелась новым сенсорным дисплеем на передней панели, он управляется пальцами на малых скоростях либо многопозиционной шайбой на центральной консоли при нормальном движении. Мультимедиасистема работает шустро, плавно рисует красивые картинки, но вот некоторых настроек в ней не хватает.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


В частности, есть проблемы со звуком. Невозможно прибрать средние частоты — такой регулировки просто нет. А диапазон настройки низов и верхов так скуден, что постоянно ощущаешь нехватку верхов при прослушивании радио, и низов — на всех источниках звука.  И это — на опционально установленной за отдельные деньги акустике Bose.  



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Есть проекция, правда, упрощённая, на лепесток, а не на лобовое стекло.  



Чёрная бестия (фоторепортаж)


На передних сиденьях вроде бы просторно, но скат крыши сделан так, что кому-то будет «давить» на голову.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Сзади места хватит вполне рослым пассажирам, к их услугам персональное светодиодное освещение, чёрный потолок (как, впрочем, и впереди), дефлекторы обдува…



Чёрная бестия (фоторепортаж)


… и подогрев сидений, зачем-то спрятанный в подлокотнике.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Багажник глубокий, вместительный, в нём есть ниши и ручки откидывания задних сидений.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


А вот пенопластовые формы под инструмент в подполе сделаны по-маздовски расточительно — из всего этого объёма можно было изготовить вместительный органайзер с тонкими стенками.   



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Мотор у этого экземпляра атмосферный, бензиновый, объёмом 2,5 литра о 192 «лошадях». Называется он SkyActive, и вот в нём-то и кроется тот самый убийственный козырь «Мазды», о которым мы скажем чуть позже.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


2,5-литровый мотор тянет 1400-килограммовый седан уверенно и с запасом на хороший разгон. Сотню «шестёрка» разменивает за 7,8 сек. Двигатель, кстати, неплохо шумоизолирован, но в салоне такое ощущение, что какие-то шумы и гул проникают откуда-то сзади. 



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Зато управлять «Маздой» — легко. Широкий седан раскидал ноги-колёса по проезжей части и крепко на них стоит. Крены минимальные, задняя ось срывается в самом конце поворота, а если выходить из дуги под газ, можно вообще сделать это без визга шин.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Рельеф «Мазда» проходит комфортно, несмотря на свою легковесность. Перед ямами можно и не тормозить.



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Ну а теперь о том самом козыре «Мазды». Когда я два дня ездил на «шестёрке», я всё никак не мог понять — а куда вообще девается бензин. Точнее сказать, почему он всё никак никуда не денется — стрелка указателя уровня топлива как будто замерла на месте.  



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Оказалось, у «Мазды» совсем плохой аппетит. Давайте посмотрим на цифры расхода топлива у автомобилей в нашем сегменте при сравнимых по мощности бензиновых двигателях.


Расход в режимах:                              «город»      «трасса»   «смешанный»

Mazda 6  (2,5 л, 192 л.с.)                            8.7               5.2                6.5

Toyota Camry  (2,5 л, 181 л.с.)                    11                5.9                7.8

Ford Mondeo (2 л «турбо», 199 л.с.)          11.6               6                   8

Skoda Superb (1,8 л «турбо», 180 л.с.)      7.1                 5                 5.8



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Да, это всего лишь паспортный расход. Да, «Мазда» на 100 кг легче своих конкурентов. Да, «Шкода» с турбиной и «роботом» ещё экономичней. Но всё же «шестёрка» с простым атмосферником и «автоматом» показывает такой расход топлива, который можно считать реальным конкурентным преимуществом.  



Чёрная бестия (фоторепортаж)


Ну и о ценах. Стоит Mazda от 1 324 000 рублей — это «автомат» и «слабый» мотор 2.0. В прилично укомплектованной 2,5-литровой версии машина обойдётся в 1 744 600 рублей: кожа, бесключевой доступ, электропривод сидений, подогрев руля и задних сидений, круиз, парктроники, камера заднего вида, LED-оптика. Для сравнения: аналогичная Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем стоит 1 787 000 рублей.



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой, автора

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