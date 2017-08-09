Чёрная бестия

Обновленная Mazda 6 — один из немногих седанов, которые представлены в России в непремиальном сегменте D. Несмотря на кажущееся многообразие автомобильного рынка, в этом сегменте фактически приходится выбирать только из четырёх машин —Toyota Camry, Ford Mondeo, Skoda Superb, ну и наша «шестёрка». Есть ли у «Мазды» козырь, которым она бьёт наповал, — в тесте редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Последнее обновление «Мазды 6» принесло ей разные изменения в функционале, интерьере, комплектациях, но вот внешность осталась прежней. Впрочем, она такая удачная, что продержится ещё не один год. Агрессивная «морда», длинный пропорциональный силуэт — можно просто менять фонари при рестайлингах, и ничего более.















Скорее всего, ближайший рестайлинг затронет радиаторную решётку машины — она станет такой же заострённой и массивной, как у свежей Mazda CX-5. И тогда это будет самый броский седан в сегменте.















«Мазда» и так довольно крупная — на 2 см длиннее и на 1,5 см шире «Тойоты Камри». Визуально её ширина кажется ещё большей из-за хорошо нарисованной оптики — что спереди…















…что сзади. Расширяют зад и две насадки на выхлопные трубы.















В общем, среди конкурентов этот седан кажется если не самым лучшим, то достаточно интересным с точки зрения дизайна экстерьера.















В салоне «Мазда 6» встречает материалами отделки, скажем так, предпремиального качества. Кожа есть и на сиденьях, и на дверях, и на элементах передней панели.















Активно используются металлические вставки под полированный алюминий. Приятно, что даже кнопки электропривода сидений нарядились в металл, а не остались угрюмыми и чёрными.













Дизайнерские изгибы линий на обшивке дверей перекликаются с передними крыльями машины.















Кнопки автоматических стеклоподъёмников на водительской двери имеют приятный большой ход между положениями, они информативные и в меру упругие — никогда не ошибёшься с частичным опусканием стекла либо с полным.















Здесь установлен новейший руль — такой же, как на свежей Mazda CX-5. Руль неплох, но имеет свои родовые проблемы. Кнопки управления аудио имеют слабовыраженное нажатие и непонятный люфт. А подогрев работает только для двух боковых секторов рулевого колеса — верхушка и низ не греются.















«Шестёрка» обзавелась новым сенсорным дисплеем на передней панели, он управляется пальцами на малых скоростях либо многопозиционной шайбой на центральной консоли при нормальном движении. Мультимедиасистема работает шустро, плавно рисует красивые картинки, но вот некоторых настроек в ней не хватает.















В частности, есть проблемы со звуком. Невозможно прибрать средние частоты — такой регулировки просто нет. А диапазон настройки низов и верхов так скуден, что постоянно ощущаешь нехватку верхов при прослушивании радио, и низов — на всех источниках звука. И это — на опционально установленной за отдельные деньги акустике Bose.















Есть проекция, правда, упрощённая, на лепесток, а не на лобовое стекло.















На передних сиденьях вроде бы просторно, но скат крыши сделан так, что кому-то будет «давить» на голову.















Сзади места хватит вполне рослым пассажирам, к их услугам персональное светодиодное освещение, чёрный потолок (как, впрочем, и впереди), дефлекторы обдува…















… и подогрев сидений, зачем-то спрятанный в подлокотнике.















Багажник глубокий, вместительный, в нём есть ниши и ручки откидывания задних сидений.















А вот пенопластовые формы под инструмент в подполе сделаны по-маздовски расточительно — из всего этого объёма можно было изготовить вместительный органайзер с тонкими стенками.















Мотор у этого экземпляра атмосферный, бензиновый, объёмом 2,5 литра о 192 «лошадях». Называется он SkyActive, и вот в нём-то и кроется тот самый убийственный козырь «Мазды», о которым мы скажем чуть позже.















2,5-литровый мотор тянет 1400-килограммовый седан уверенно и с запасом на хороший разгон. Сотню «шестёрка» разменивает за 7,8 сек. Двигатель, кстати, неплохо шумоизолирован, но в салоне такое ощущение, что какие-то шумы и гул проникают откуда-то сзади.













Зато управлять «Маздой» — легко. Широкий седан раскидал ноги-колёса по проезжей части и крепко на них стоит. Крены минимальные, задняя ось срывается в самом конце поворота, а если выходить из дуги под газ, можно вообще сделать это без визга шин.















Рельеф «Мазда» проходит комфортно, несмотря на свою легковесность. Перед ямами можно и не тормозить.















Ну а теперь о том самом козыре «Мазды». Когда я два дня ездил на «шестёрке», я всё никак не мог понять — а куда вообще девается бензин. Точнее сказать, почему он всё никак никуда не денется — стрелка указателя уровня топлива как будто замерла на месте.















Оказалось, у «Мазды» совсем плохой аппетит. Давайте посмотрим на цифры расхода топлива у автомобилей в нашем сегменте при сравнимых по мощности бензиновых двигателях.







Расход в режимах: «город» «трасса» «смешанный»



Mazda 6 (2,5 л, 192 л.с.) 8.7 5.2 6.5



Toyota Camry (2,5 л, 181 л.с.) 11 5.9 7.8



Ford Mondeo (2 л «турбо», 199 л.с.) 11.6 6 8



Skoda Superb (1,8 л «турбо», 180 л.с.) 7.1 5 5.8















Да, это всего лишь паспортный расход. Да, «Мазда» на 100 кг легче своих конкурентов. Да, «Шкода» с турбиной и «роботом» ещё экономичней. Но всё же «шестёрка» с простым атмосферником и «автоматом» показывает такой расход топлива, который можно считать реальным конкурентным преимуществом.















Ну и о ценах. Стоит Mazda от 1 324 000 рублей — это «автомат» и «слабый» мотор 2.0. В прилично укомплектованной 2,5-литровой версии машина обойдётся в 1 744 600 рублей: кожа, бесключевой доступ, электропривод сидений, подогрев руля и задних сидений, круиз, парктроники, камера заднего вида, LED-оптика. Для сравнения: аналогичная Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем стоит 1 787 000 рублей.









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