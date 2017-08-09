Лед и пламя: новосибирец объехал 53 города Южной Америки

Алексей Зеньков в апреле уехал из Новосибирска в Уругвай вместе с семьёй. После отпуска родители вернулись домой, а молодой человек, оставивший в Новосибирске работу и учёбу в аспирантуре, решил продолжить путешествие и в одиночку объехать континент. Спустя 3,5 месяца поездок на попутках и ночёвок у случайных знакомых Алексей вернулся в Новосибирск и рассказал НГС.НОВОСТИ о своём грандиозном путешествии. Летом в Южной Америке с ним случались настоящие приключения: от встреч с китами, цыганами и немецкими меннонитами до исследования пустынь и ледников.

Примерно год назад родители Алексея Зенькова, которые всегда любили путешествовать, попросили сына найти им недорогие билеты в Уругвай — они никогда не были в Южной Америке и захотели провести свой отпуск именно там. Молодой человек и сам всегда любил подобные авантюры, поэтому решил к ним присоединиться. Год он копил деньги и вынашивал план и только этой весной сказал родным, что возвращаться домой они будут не вместе — Зеньков захотел добраться на попутках до юга континента и обратно, завершив поездку 31 июля в столице Перу.







Зеньков с родителями на водопаде Игуасу





По образованию Зеньков — магистр телекоммуникаций; когда на горизонте появилась поездка, он учился в аспирантуре и работал в НИИ измерительных приборов при Новосибирском заводе имени Коминтерна. Параллельно он подрабатывал переводчиком с английского на русский в издании Rusbase. «Так получилось, что аспирантура и работа были тесно связаны, но я решил, что мне достаточно: это было интересно, но недостаточно динамично для меня», — говорит сегодня Зеньков о работе при заводе. Перед выездом в Уругвай он уволился из НИИ и ушёл из аспирантуры, оставив за собой лишь четверть ставки переводчика, и вместе с родными отправился в путь.







Город Вальпараисо в Чили, куда семья Зеньковых съездила в самом начале путешествия Алексея





Через две недели после прилета в Монтевидео и разъездов по туристическим аттракционам родители Алексея отправились домой. Зеньков же пробыл в Южной Америке 3,5 месяца и за это время посетил 53 города. Всего он проехал 9840 км на 23 автобусах, 4050 км автостопом на 37 машинах, 550 км на трёх поездах и пролетел 43 000 км на 24 самолётах.





Морские котики в Вальпараисо





«Я пытаюсь смотреть страны не только по туристическим местам, поэтому у меня было так много остановок. Я передвигался практически только по суше, где мог — пытался ехать автостопом. Было много городов, где меня встречали фразой: "Что ты тут делаешь вообще?". При этом я не жалею, что проезжал, к примеру, город нефтяников, где стоит огромный бетонный нефтяник. Там я сидел на автостанции с какой-то женщиной, которая угощала меня семечками, и беседовал с ней. Промежуточные пункты дают тебе понять, как люди живут и что представляет собой страна», — рассказывает путешественник сегодня.







Маршрут Зенькова, пройденный за 3,5 месяца.





Однако прежде чем посмотреть на антарктические льды, путешественник съездил на север — к друзьям в Бразилию. После Бразилии Зеньков поехал в Парагвай, там он жил у приятеля-меннонита (протестантское течение, зародившееся в XVI веке в Нидерландах), который однажды играл на разогреве у Aerosmith, потому что был солистом популярной парагвайской рок-группы, поющей на немецком языке.





Пустыня Атакама в Чили





«Обычно про Парагвай сразу говорят: "Нафига ты туда едешь?". Там нет открыточных видов и "инстаграм" твой от этого особо не выиграет. Это пустыня, там ничего нет, а в середине стоят три немецкие колонии. Там живут около 100 тысяч человек — и это типичные немецкие городки стереотипные с фахверком, традиционными костюмами и немецким языком — как будто ты попадаешь в Германию, только посреди пустыни в Парагвае», — смеётся Зеньков. По его словам, пустыня и пятидесятиградусная жара не мешает местным выращивать самое вкусное на континенте мясо. «У меня слёзы пошли из глаз, когда я попробовал их барбекю», — вспоминает путешественник. А многовековая история меннонитов привнесла в их культуру борщ и застольные песни (раньше они селились на территории современной Украины).







Животные в Южной Америке повсюду, судя по рассказам Зенькова





Из Парагвая на попутках, автобусах и поездах Зеньков добрался до заветного юга, где в это время, а был уже июнь, начался разгар южной зимы. Иногда температура опускалась до –10 градусов, рассказывает путешественник. «Было не очень холодно, я ходил в осеннем. Но в Рио-Гальегас я замёрз — приехал ночью и сидел на неотапливаемой автобусной станции несколько часов. Там в случайном порядке снег засыпал дороги, их перекрывали, и я переживал, что не успею, но как-то проскакивал», — вспоминает молодой человек. Настоящий холод начался южнее аргентинского города Вьедьма, в котором его застал ураган и ветер до 130 км/ч.







Путешественник пытается поймать попутку в непогоду





Перед путешествием на уроках испанского Зенькова пугали аргентинцы, живущие в Новосибирске. Они рассказывали, как часто на их родине нападают на людей и грабят их. «Я старался подготовиться к тому, что меня могут ограбить. У меня деньги были в разных местах — от тайника под стелькой до купленных акций на нью-йоркской фондовой бирже. Через друга я достал себе второй дешевый смартфон. Я стремился к тому, что даже если все вещи у меня заберут, чтобы у меня был с собой телефон — на самых опасных участках я подклеивал его к куртке изнутри — и деньги на проезд до ближайшего города», — вспоминает он. У Зенькова был с собой перцовый баллончик и нож, но ни то ни другое не пригодилось: самым криминальным моментом за всё путешествие была попытка цыганки залезть в карман к Зенькову во время гадания по руке.







Рюкзаки настораживают водителей, потому что в них случайные попутчики могут провозить наркотики, рассказывает путешественник





«Криминал мне сильно мешал, но косвенно, особенно на севере Аргентины: там водители предпочитают не рисковать и не подбирать на дорогах людей с большими рюкзаками. Из Парагвая идёт очень большой наркотрафик, и пассажиру не составит труда сказать, что рюкзак с наркотиками не его, а водителя», — вспоминает путешественник. Тем не менее автостоп, как очень дешевый способ путешествия, распространён в Аргентине, иногда даже полиция помогает путешественнику ловить попутку. Так Зеньков и ехал — водители подбирали его, видя, что полицейская собака его уже обнюхала и никак не отреагировала.







На юге Аргентины





Ближе к югу, на полуострове Вальдес, где была уже совершенная зима, Зеньков увидел китов. Встретил он их так близко, что в буквальном смысле мог до них дотронуться. «Там круглый год есть на кого посмотреть: пингвины, морские львы, косатки. Я попал на китов. Это был один из самых моих затратных дней, но не пожалел. Я взял билет в обычную лодку на 40 человек, но нас там было 15.





Кит мог опрокинуть лодку, если бы туристы пытались до него дотронуться





Сначала киты издалека махали нам хвостом, а потом я стоял у борта и вдруг эта махина показала голову, начала пускать струи и я пришёл в детский восторг. Они могут перевернуть лодку, поэтому просят не трогать их, но на самом деле это очень легко сделать, они плывут очень близко. Они плавали под нашей лодкой, и я видел их огромную тень», — вспоминает путешественник.







Ледник Перито-Морено





Восторг от китов можно сравнить и с другими южноамериканскими чудесами, уверен Зеньков. Ледники на самом юге континента, которые окрашены в голубой цвет из-за сжатых пузыриков газа, край Земли — город Ушуая, горы Фитц Рой и, конечно же, Мачу-Пикчу, который впечатлил молодого человека гораздо сильнее, чем он ожидал, несмотря на туристический ажиотаж.





Мачу-Пикчу с высоты





«Это красивые места, спору нет. Но для меня интереснее смотреть на настоящую жизнь, на людей, которые встречаются на твоём пути. Пустая затея — искать различия между нами и ими. Намного приятнее и интереснее видеть, что мы ничем не отличаемся, чем больше ты пробуешь каучсёрфинг и автостоп, тем больше ты начинаешь верить в людей. Раньше я тоже думал, что это из книжек про хиппи, но это реально работает — инъекция веры в людей, это настоящий опыт», — уверен Зеньков.







Зима ничуть не портит красоты Южной Америки, говорит путешественник





На всё путешествие у молодого человека ушло около 200 тысяч рублей, подсчитывает он. В некоторых городах ему удавалось остаться на несколько дней, но чаще он только знакомился с культурой того или иного места и сразу уезжал. «Мало кто ездит по континенту в таком темпе, это было прекрасное, очень насыщенное знакомство, но стоит признать: не могу сказать, что я понял всю глубину Южной Америки. Не уверен, что её в принципе можно осознать — слишком там много всего, и чтобы нормально всё воспринимать, там должно быть в два раза меньше крутых и удивительных вещей», — заключил путешественник.