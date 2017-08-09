Лед и пламя: новосибирец объехал 53 города Южной Америки
Инженер из Новосибирска бросил работу и учёбу, чтобы на три месяца уехать на другой конец света
Алексей Зеньков в апреле уехал из Новосибирска в Уругвай вместе с семьёй. После отпуска родители вернулись домой, а молодой человек, оставивший в Новосибирске работу и учёбу в аспирантуре, решил продолжить путешествие и в одиночку объехать континент. Спустя 3,5 месяца поездок на попутках и ночёвок у случайных знакомых Алексей вернулся в Новосибирск и рассказал НГС.НОВОСТИ о своём грандиозном путешествии. Летом в Южной Америке с ним случались настоящие приключения: от встреч с китами, цыганами и немецкими меннонитами до исследования пустынь и ледников.
Примерно год назад родители Алексея Зенькова, которые всегда любили путешествовать, попросили сына найти им недорогие билеты в Уругвай — они никогда не были в Южной Америке и захотели провести свой отпуск именно там. Молодой человек и сам всегда любил подобные авантюры, поэтому решил к ним присоединиться. Год он копил деньги и вынашивал план и только этой весной сказал родным, что возвращаться домой они будут не вместе — Зеньков захотел добраться на попутках до юга континента и обратно, завершив поездку 31 июля в столице Перу.
По образованию Зеньков — магистр телекоммуникаций; когда на горизонте появилась поездка, он учился в аспирантуре и работал в НИИ измерительных приборов при Новосибирском заводе имени Коминтерна. Параллельно он подрабатывал переводчиком с английского на русский в издании Rusbase. «Так получилось, что аспирантура и работа были тесно связаны, но я решил, что мне достаточно: это было интересно, но недостаточно динамично для меня», — говорит сегодня Зеньков о работе при заводе. Перед выездом в Уругвай он уволился из НИИ и ушёл из аспирантуры, оставив за собой лишь четверть ставки переводчика, и вместе с родными отправился в путь.
Через две недели после прилета в Монтевидео и разъездов по туристическим аттракционам родители Алексея отправились домой. Зеньков же пробыл в Южной Америке 3,5 месяца и за это время посетил 53 города. Всего он проехал 9840 км на 23 автобусах, 4050 км автостопом на 37 машинах, 550 км на трёх поездах и пролетел 43 000 км на 24 самолётах.
«Я пытаюсь смотреть страны не только по туристическим местам, поэтому у меня было так много остановок. Я передвигался практически только по суше, где мог — пытался ехать автостопом. Было много городов, где меня встречали фразой: "Что ты тут делаешь вообще?". При этом я не жалею, что проезжал, к примеру, город нефтяников, где стоит огромный бетонный нефтяник. Там я сидел на автостанции с какой-то женщиной, которая угощала меня семечками, и беседовал с ней. Промежуточные пункты дают тебе понять, как люди живут и что представляет собой страна», — рассказывает путешественник сегодня.
Однако прежде чем посмотреть на антарктические льды, путешественник съездил на север — к друзьям в Бразилию. После Бразилии Зеньков поехал в Парагвай, там он жил у приятеля-меннонита (протестантское течение, зародившееся в XVI веке в Нидерландах), который однажды играл на разогреве у Aerosmith, потому что был солистом популярной парагвайской рок-группы, поющей на немецком языке.
«Обычно про Парагвай сразу говорят: "Нафига ты туда едешь?". Там нет открыточных видов и "инстаграм" твой от этого особо не выиграет. Это пустыня, там ничего нет, а в середине стоят три немецкие колонии. Там живут около 100 тысяч человек — и это типичные немецкие городки стереотипные с фахверком, традиционными костюмами и немецким языком — как будто ты попадаешь в Германию, только посреди пустыни в Парагвае», — смеётся Зеньков. По его словам, пустыня и пятидесятиградусная жара не мешает местным выращивать самое вкусное на континенте мясо. «У меня слёзы пошли из глаз, когда я попробовал их барбекю», — вспоминает путешественник. А многовековая история меннонитов привнесла в их культуру борщ и застольные песни (раньше они селились на территории современной Украины).
Из Парагвая на попутках, автобусах и поездах Зеньков добрался до заветного юга, где в это время, а был уже июнь, начался разгар южной зимы. Иногда температура опускалась до –10 градусов, рассказывает путешественник. «Было не очень холодно, я ходил в осеннем. Но в Рио-Гальегас я замёрз — приехал ночью и сидел на неотапливаемой автобусной станции несколько часов. Там в случайном порядке снег засыпал дороги, их перекрывали, и я переживал, что не успею, но как-то проскакивал», — вспоминает молодой человек. Настоящий холод начался южнее аргентинского города Вьедьма, в котором его застал ураган и ветер до 130 км/ч.
Перед путешествием на уроках испанского Зенькова пугали аргентинцы, живущие в Новосибирске. Они рассказывали, как часто на их родине нападают на людей и грабят их. «Я старался подготовиться к тому, что меня могут ограбить. У меня деньги были в разных местах — от тайника под стелькой до купленных акций на нью-йоркской фондовой бирже. Через друга я достал себе второй дешевый смартфон. Я стремился к тому, что даже если все вещи у меня заберут, чтобы у меня был с собой телефон — на самых опасных участках я подклеивал его к куртке изнутри — и деньги на проезд до ближайшего города», — вспоминает он. У Зенькова был с собой перцовый баллончик и нож, но ни то ни другое не пригодилось: самым криминальным моментом за всё путешествие была попытка цыганки залезть в карман к Зенькову во время гадания по руке.
«Криминал мне сильно мешал, но косвенно, особенно на севере Аргентины: там водители предпочитают не рисковать и не подбирать на дорогах людей с большими рюкзаками. Из Парагвая идёт очень большой наркотрафик, и пассажиру не составит труда сказать, что рюкзак с наркотиками не его, а водителя», — вспоминает путешественник. Тем не менее автостоп, как очень дешевый способ путешествия, распространён в Аргентине, иногда даже полиция помогает путешественнику ловить попутку. Так Зеньков и ехал — водители подбирали его, видя, что полицейская собака его уже обнюхала и никак не отреагировала.
Ближе к югу, на полуострове Вальдес, где была уже совершенная зима, Зеньков увидел китов. Встретил он их так близко, что в буквальном смысле мог до них дотронуться. «Там круглый год есть на кого посмотреть: пингвины, морские львы, косатки. Я попал на китов. Это был один из самых моих затратных дней, но не пожалел. Я взял билет в обычную лодку на 40 человек, но нас там было 15.
Сначала киты издалека махали нам хвостом, а потом я стоял у борта и вдруг эта махина показала голову, начала пускать струи и я пришёл в детский восторг. Они могут перевернуть лодку, поэтому просят не трогать их, но на самом деле это очень легко сделать, они плывут очень близко. Они плавали под нашей лодкой, и я видел их огромную тень», — вспоминает путешественник.
Восторг от китов можно сравнить и с другими южноамериканскими чудесами, уверен Зеньков. Ледники на самом юге континента, которые окрашены в голубой цвет из-за сжатых пузыриков газа, край Земли — город Ушуая, горы Фитц Рой и, конечно же, Мачу-Пикчу, который впечатлил молодого человека гораздо сильнее, чем он ожидал, несмотря на туристический ажиотаж.
«Это красивые места, спору нет. Но для меня интереснее смотреть на настоящую жизнь, на людей, которые встречаются на твоём пути. Пустая затея — искать различия между нами и ими. Намного приятнее и интереснее видеть, что мы ничем не отличаемся, чем больше ты пробуешь каучсёрфинг и автостоп, тем больше ты начинаешь верить в людей. Раньше я тоже думал, что это из книжек про хиппи, но это реально работает — инъекция веры в людей, это настоящий опыт», — уверен Зеньков.
На всё путешествие у молодого человека ушло около 200 тысяч рублей, подсчитывает он. В некоторых городах ему удавалось остаться на несколько дней, но чаще он только знакомился с культурой того или иного места и сразу уезжал. «Мало кто ездит по континенту в таком темпе, это было прекрасное, очень насыщенное знакомство, но стоит признать: не могу сказать, что я понял всю глубину Южной Америки. Не уверен, что её в принципе можно осознать — слишком там много всего, и чтобы нормально всё воспринимать, там должно быть в два раза меньше крутых и удивительных вещей», — заключил путешественник.
Наталья Гредина
Фото из архива Алексея Зенькова и instagram.com/alyosha_z