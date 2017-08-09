Повелитель ветра: сибиряк придумал самый мощный в мире ветрогенератор

37-летний Денис Тяглин заявил об изобретении самого мощного в мире ветроэлектрогенератора. На изобретение он планирует получить российский патент, а пока об этом проекте рассказал мировому сообществу через международный научный журнал Theoretical & AppliedScience. Корреспондент НГС.НОВОСТИ встретился с Денисом и выслушал его идеи, которые сегодня кажутся такими же фантастическими, какими выглядели когда-то и проекты знаменитого канадско-американского бизнесмена Илона Маска.

Новосибирский изобретатель Денис Тяглин подал заявку в Роспатент на регистрацию модели самого мощного в мире ветроэлектрогенератора — а также заявку в новосибирский Технопарк на обсуждение этого стартапа. Проект ветроэлектрогенератора опубликован в июльском номере научного журнала Theoretical & Applied Science.







«Патент на полезную модель — это когда мы берём несколько известных компонентов, каким-то образом их выстраиваем, меняем форму и получаем новый результат, который никто до этого не получал. <…> Заявку Роспатент может рассматривать до апреля следующего года. Но у меня большая уверенность, что мы его получим», — рассказал Денис.







Его ветрогенератор, утверждает изобретатель, самый мощный в мире. Во-первых, он вертикального типа, что даёт преимущество перед горизонтальными ветряками, а также почти бесшумный.







«Ветряки с вертикальной осью крутятся уже при низкопотенциальных ветрах, когда горизонтальные ещё стоят», — объяснил Денис.







Вертикальная ось со специальными винтами-парусами, которые ловят ветер, по проекту закреплена в центре между четырьмя жилыми домами-башнями определённой закруглённой конструкции — стоят они на круглой платформе диаметром 300 метров. Каждая башня состоит из 8 блоков по 10-11 этажей, на каждом этаже по 10–14 квартир. Высота домов примерно 300 метров. Хотя, замечает Денис, высота здесь не имеет особого значения.







Такой ветряк может крутиться и от слабого ветра, скорость которого всего 2 м/с: попавший между башен поток воздуха обязательно начнёт вращать лопасти. Мощность, по расчётам Тяглина, — 25–30 МВт в час. При этом комплекс же из четырёх башен, утверждает изобретатель, будет потреблять всего 5–7 МВт, а остальная энергия будет накапливаться в специальных аккумуляторах — на случай полного штиля.







Проект Тяглина кажется невероятным и внешне напоминает город из далекого будущего





Минус здесь только один, уверен автор: все расчёты — теоретические. Практические испытания будут возможны после создания макета. «Восприятие людей, наверное, ещё слабое место в этом проекте. Люди привыкли видеть квадратные или прямоугольные коробочки[-здания]», — улыбаясь, говорит Денис, имея в виду непривычную закруглённую форму своих башен.







Кстати, эти же башни фигурируют и в первом изобретении Тяглина, на которое он уже получил патент в 2016 году, — проект города, где можно жить без автомобилей за счёт закрытой трёхуровневой системы под жилыми строениями. Первый уровень этой системы — магистраль для перевозок грузов по железнодорожным путям, второй — для инженерных коммуникаций, а третий, самый верхний, — для пассажирских перевозок.







С этого проекта, говорит Денис, всё-то и началось — присмотревшись к городу, он понял, что его многое раздражает.







«Какое-то всё непродуманное у нас, тесноватое, неказистое. И это не только о нашем городе речь идёт, а вообще о любом городе мира. <…> А тут всё рядом. Представьте лифт в 90-этажном доме. Мы, допустим, живем на 85-й кнопке. Пятая кнопка — детсад, четвертая — школа, третья, например, институт. По краям башен могут располагаться больницы. Внутри башен, где мало света, могут располагаться магазины, фитнес-залы, парковка опять же. Но если у тебя все функции имеются в одном здании, то и половина машин не нужна будет», — рассуждает Денис Тяглин и добавляет, что он убеждён — после получения патента на ветрогенератор ему понадобится всего пара лет, чтобы найти под это дело инвестиции.







Новосибирский изобретатель уже запатентовал проект города без машин и планирует получить патент на ветроэлектрогенератор

Денису Тяглину 37 лет, он занимается сдачей недвижимости в аренду. Учился на финансовом менеджменте в РАНХиГС и на техника-строителя в Машиностроительном техникуме. Рассуждая о будущем, Денис постоянно приводит в пример канадско-американского инженера и изобретателя Илона Маска — когда-то и его идеи казались миру безумными, а теперь он уже грузы в космос отправляет. Свои проекты Тяглин считает куда менее фантастическими, чем то, что делает Маск. Дело, уверяет он, осталось за малым — нужно защитить свой стартап и попытаться убедить государство помочь ему запатентовать оба проекта за рубежом.







Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного изобретателя из Новосибирской области — военном лётчике, участнике Великой Отечественной войны Михаиле Чернышове из Ордынского района. Ветеран сконструировал и сам собрал необычную машину — действующий шнековый болотоход.

