Над пропастью в долгах

Новосибирские строители изобрели новый способ выбить из начальства долги по зарплате — они забираются на стрелы башенных кранов и не спускаются до тех пор, пока им не отдадут деньги и трудовую книжку. Возмущённые строители говорят — это единственное, что трогает руководство компаний; те, в свою очередь, называют отчаявшихся подчинённых вымогателями. Следственный комитет возбудил уголовное дело — руководителю фирмы грозит до года в колонии. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с крановщиком, который породил новую традицию, а также попросил юриста рассказать, как отсудить деньги у начальства, которое перестало платить зарплату.

В минувшую пятницу, 4 августа, двое работников ГК «ПТК-30» залезли на башенный кран в Кировском районе — на стройке на улице Зорге, 229. Мужчина и женщина, оказавшись на высоте, выдвинули требование: вернуть им все деньги, которые задолжало руководство, — 40 тысяч рублей. После того как на место приехали спасатели, полиция, СК и прокуратура, пара крановщиков спустилась.







«Одна у нас не работает уже полгода, болтается по городу, пишет заявление то одно, то второе на отпуск, так скажем, и уволить её пока оснований нет. А мужчина работает, но требует дополнительной зарплаты в размере 50 тысяч рублей», — заявил НГС.НОВОСТИ Владимир Коновалов, директор ООО «Сибстрой» (генподрядчик строительства). По его словам, и мужчина, и женщина работали в подрядной организации — ООО «СтройСервисМеханизация».







Угрозы над пропастью под ногами входят в привычку новосибирских строителей — пятничное ЧП было уже четвёртым за последние 3 месяца.







Так. 4 мая крановщик ГК «ПТК-30» Сергей Минин залез на башенный кран на улице Вилюйской с аналогичным требованием. 31 июля на огромной высоте оказалась девушка, которая покорила башенный кран ради зарплаты своего мужа. А 20 июля сотрудник ООО «Сибстрой» по той же причине залез на кран и спустился только после того, как ему пообещали отдать все долги.







Крановщик компании «СтройСервисМеханизация» Сергей Минин — практически изобретатель нового способа общения с начальством — согласился пообщаться с НГС.НОВОСТИ. Подрядчик, вспоминает мужчина, задолжал ему 150 тысяч рублей. Приехавшие на место руководители фирмы распорядились выплатить мужчине задолженность, и только после этого он согласился спуститься вниз.





«Компания "ПТК-30" денег должна почти всем своим сотрудникам. И то после моей акции мне выплатили не все деньги. По моим подсчётам, они мне должны ещё около 20 тысяч. Находясь наверху, я выдвинул три требования: выполнить полностью расчёт, после расчёта уволить меня, в трудовой книжке отметить, что уволился по собственному желанию.







Спустился я только после того, как мне выплатили деньги и мой доверенный человек с трудовой книжкой был в безопасном месте. Только после этого. У меня нет доверия к различным органам. Я прекрасно понимаю, что такие крупные компании, как "ПТК-30", могут откупиться и затормозить ход дела.





После моего поступка вся шумиха утихла, сотрудников компании запугали, и они замолчали. Выставили так, будто я единственный "обиженный", хотя зарплату не выплачивают многим», — уверяет Сергей.







Его бывшее начальство, впрочем, такие акции протеста называет вымогательством. «Мы подали заявление в органы правопорядка для расследования всех этих случаев. Органы этим занимаются. Всё это — вымогательство. У нас нет людей с задолженностями. Выдали вот только что за июнь месяц, сейчас готовим за июль (разговор состоялся 7 августа. — А.С.). Тем, кто залезает на краны, платим по одной простой причине: не хотим быть причиной смерти человека. Они же как лезут: всем сообщают. На меня начинают давить СМИ, начальники МЧС, РОВД, давят все. Он вот залез, а там простой порыв ветра, и он упал. И начнут разбираться; хоть я и не виноват, но начнутся разборки. И меня сделают виноватым.





Для меня, как для руководителя, выгоднее отдать деньги и уйти от потенциальной ответственности за чужую жизнь.





В последних двух случаях мы стали делать умнее: сразу же заявляем в полицию на предмет вымогательства и нарушения техники безопасности. А там органы разберутся», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Коновалов, директор ООО «Сибстрой».





И компания «СтройСервисМеханизация», и компания ООО «Сибстрой» — часть группы компаний «ПТК-30». Сотрудники именно этих организаций залезают на башенные краны, требуя выплат зарплаты. Пообщавшись с работниками стройплощадок, автор сделал вывод, что тихую войну с руководством ведут многие. Охранник Игорь Вакер говорит, что решил наказать подрядчиков мирно и написал заявление в Следственный комитет.





«Нам на 7 месяцев задержали зарплату. Конечно мы от возмущения и безысходности решили устроить забастовку. Когда мы об этом объявили руководству компании "ПТК-30", нас всех принудительно-добровольно заставили написать заявление на увольнение. Мы намерены добиться правды», — рассказал мужчина.







В СК подобных заявлений уже с десяток — в управлении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из личной заинтересованности руководителем организации). По версии СК, на счетах организации было достаточно денег для погашения долгов по зарплате, однако директор использовал эти деньги для расчёта с контрагентами.





Максимальное наказание по этой статье — год лишения свободы.







Юрист по трудовым спорам Анна Малахова констатирует: самым эффективным средством выбить долги по зарплате по-прежнему остаётся суд. «Необходимо подать иск о взыскании задолженности по заработной плате, приложить расчёт требований, доказательства, подтверждающие что работник и работодатель состоят в трудовых отношениях, а также доказательства, указывающие на размер заработной платы. Работнику необходимо помнить, что, помимо основной суммы задолженности, он также имеет право требовать проценты за задержку выплаты заработной платы, предусмотренные ст. 236 Трудового кодекса РФ, компенсацию морального вреда (на практике 3000–5000 рублей), а также возмещения всех судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг юриста в разумных пределах, почтовых расходов. Именно на работодателя ложится обязанность по доказыванию того, что зарплата была выплачена в полном размере в надлежащие сроки», — советует эксперт.







При этом, отметила собеседница, судьи обычно очень лояльны к работникам и терпимо относятся к ошибкам и недочётам.