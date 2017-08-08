«Ключевая» высота

Застройщик микрорайона «Ключевой» после многоквартирных 4-этажек решил снова строить таунхаусы — с террасами, большими гаражами и крышами, на которых можно загорать. В новой части микрорайона также появятся новые дуплексы и квадрохаусы — большие коттеджи на две или четыре семьи. Кому нужны дома на несколько хозяев и насколько вообще такой формат уместен в городе — выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ.

В конце июля мэрия опубликовала информацию о новых разрешениях на строительство — среди них оказалось и разрешение на новую очередь микрорайона «Ключевой». По данным мэрии, новые дома будут 3-этажными и сблокированными — то есть таунхаусами.







Микрорайон «Ключевой» начинался с таунхаусов — сегодня они уже вполне обжиты





Микрорайон «Ключевой», который на улице Кирова в Октябрьском районе (на горе за планетарием), строит компания «ЭкоПолис», с таунхаусов и начинался — точнее, с квадрохаусов: 10 аккуратных домиков в средневековом европейском стиле фахверк, на 4 хозяина с отдельными входами, построены в окружении многоквартирных 3-этажек. Но новая очередь строительства, рассказал инициатор проекта Андрей Серпенинов, будет отличаться и площадями, и планировками, и классом жилья. Немного другой будет и архитектура, но в компании обещают сохранить общую европейскую стилистику фасадов.







У новых таунхаусов будут террасы для барбекю и эксплуатируемые крыши





Первыми на въезде в посёлок, перед домом на улице Кирова, 340, построят линейку больших «таунов» — так называемые лейнхаусы. Площадь каждого из шести 3-комнатных таунхаусов превышает 256 кв. м: в них будет 3 этажа (один цокольный), встроенный гараж на 2 автомобиля, небольшая терраса и эксплуатируемая крыша — с видом на бор, Бугринский мост и закат, как описал проект Серпенинов. «Это чуть улучшенный формат от того, что у нас [раньше был] использован, потому что он будет [построен] с учётом всех тех наработок и пожеланий, которые были сформированы», — подчеркнул девелопер.







Новые таунхаусы построят на въезде в посёлок — это одновременно и самая высокая его точка





Строительные работы начались 7 августа, до конца 2018 года застройщик обещает построить и заселить первые дома. При этом на этапе строительства купить их будет нельзя, отметил Андрей Серпенинов. «Мы не используем никаких форм долевого строительства, мы сначала строим, потом продаём. Это самая комфортная форма и для нас, и для потребителей», — объяснил он, добавив, что стройку финансирует специальный инвестиционный фонд.







Первоначально здесь планировался необычный спортивный центр — его пообещали построить на другом участке микрорайона





Цены на новое жильё пока не известны. Готовые квартиры в микрорайоне сегодня продаются примерно от 2,2 млн рублей за 1-комнатную площадью 43 кв. м до 5,47 млн рублей за «трёшку» в 99 «квадратов», а средняя цена 1 кв. м жилья варьируется в пределах 55–65 тысяч рублей. При этом таунхаусов на продаже в базе N1.RU не нашлось.







Новые дома компания построит на месте «замка», который здесь хотели возвести ещё на старте проекта: в нём должен был разместиться спортивно-развлекательный центр, но эти планы пришлось изменить. «Спортцентр мы перенесли на другой участок, потому что в процессе строительства поменялись нормативы и того участка, который был изначально выделен, было недостаточно», — объяснил застройщик.







Торговый центр в «Ключевом» открыли весной, а напротив обещают построить магазин промышленных товаров и кафе





Спорткомплекс, магазин промышленных товаров и кафе должны появиться с правой стороны улицы Родниковй, где весной открылся торговый центр. Он стал «первой ласточкой» третьей очереди строительства небольшого посёлка: она займёт 2,5 га, здесь планируют построить порядка 50 дуплексов и квадрохаусов площадью от 120 до 300 кв. м. Пока их проекты не проработаны, сообщили в «ЭкоПолисе», хотя разрешение на первые квадрохаусы тоже получено.







Несмотря на большую парковку, жители всё равно предпочитают оставлять автомобили у входов





Возле таунхаусов, в которых будут гаражи, дополнительные парковки строить не собираются — по мнению застройщика, на крайний случай есть стоянка на 2 тысячи машин с видеонаблюдением вдоль всего микрорайона. Правда, от автомобилей во дворах это всё равно не спасает, и многие паркуются буквально у дверей подъездов, уткнувшись бамперами в лавочки.







Кроме стиля фасадов, в новой части микрорайона обещают сделать и привычное благоустройство, поэтому таунхаусы владельцам будут передавать без «земельного надела». «Земля не выделяется, она вся общедолевая, иначе мы провоцируем людей на разнобой, а нам бы хотелось сохранить концепцию — очень важно, чтобы это было единое пространство по единой системе, тогда мы можем это (благоустройство. — Л.П.) обеспечить. Когда выделяешь отдельные участки, люди начинают сами всё портить», — объяснил Андрей Серпенинов.





Обособленность микрорайона можно считать минусом, но она добавляет чувства безопасности — по улицам спокойно бегают дети





Территория микрорайона действительно поражает: ровные газоны, аккуратные дорожки между домами, по которым бегают местные дети, клумбы, лавочки вокруг фонтана. Впрочем, сокрушаются в компании, фонтан уже разбирают по камушкам — придётся придумать что-то понадёжнее обычного цемента. Купаться в фонтане нельзя: чтобы в сибирский зной в него не лезли дети, для них даже сделали летний душ.







Во второй очереди построили небольшой фонтан, окружённый лавочками и деревьями





Порядок и красоту на территории поддерживать недёшево: как рассказал житель одного из первых квадрохаусов Алексей, в месяц семья платит около 7,8 тысяч рублей за обслуживание 180 кв. м. Из них примерно 1,5 тысяч рублей в месяц — это только содержание территории, уточнила его соседка Наталья: уход за газонами, деревьями и цветами летом (в штате компании — 4 садовника), чистка дорог и вывоз снега зимой.





С тех пор как ввели дома второй очереди, по словам Натальи, обслуживание стало хуже: «В этом году были сугробы, был гололёд, мы падали с детьми — но это если придираться. И они (управляющая компания. — Л.П.) реагируют сразу».







Чтобы дети не купались в фонтане, в жаркие дни им подключают летний душ





Строгие правила содержания домов местные жители поддерживают, и на нарушителей, остекливших балконы не в общей стилистике фасадов, поглядывают с недовольством. Андрей Серпенинов с улыбкой говорит, что механизм общественного порицания — самый действенный. «Судебные тяжбы — это всегда очень противно и не приносит результата, потому что насилие порождает насилие. Человек должен захотеть сделать хорошо», — замечает он. Наталья же, в свою очередь, подчёркивает, что хотела бы остеклить свой балкон в общей стилистике, но никак не может добиться от УК проекта.







Качество строительства, по словам местных жителей, сравнивать будет некорректно: у застройщика между этапами сменился генподрядчик. Но недостатков в несколько лет назад построенных квадрохаусах хватает: то крыша протечёт, то пол «поедет». С разной степенью успешности эти проблемы в УК всё же решают.







Благоустройство территории обходится жителям таунхаусов примерно в 1,5 тысячи рублей в месяц





Единственный недостаток микрорайона — плохая дорога и отсутствие общественного транспорта, но решить эту проблему самостоятельно застройщик не может. «Мы тоже очень жалуемся на качество дороги и на отсутствие общественного транспорта, — посетовал Андрей Серпенинов. — Город не успевает это сделать, и мы сами выполняем ремонтные работы периодически». Чтобы запустить к микрорайону маршрутку, дорогу нужно оборудовать тротуарами, а земли вдоль неё захвачены частным сектором, с жителями которого город связываться не хочет, считает девелопер.







Проблему сможет решить запланированное продолжение улицы Кирова, но оно тоже откладывается. Хотя, отмечает независимый аналитик Сергей Николаев, в целом ситуация с транспортной развязкой в микрорайоне неплохая: из него можно выехать и в центр по Большевистской или Кирова (даже в часы пик, уверяют местные жители, на это потребуется полчаса), и в Академгородок, и на левый берег по свободному Бугринскому мосту.





Основной минус микрорайона — отсутствие маршрутки, но жители говорят, что подвозят друг друга до остановки





И плюсом, и минусом, по мнению управляющего офисом АН «Квадротека» Игоря Зеленского, можно считать некую изолированность микрорайона. «С одной стороны, всё-таки нужно тратить время [на то, чтобы добраться до инфраструктуры], с другой стороны, изолированность хороша тем, что место тупиковое и поток не транзитный, ездят свои, что с точки зрения безопасности неплохо», — объясняет он.







В микрорайоне действительно нет ни школы, ни муниципального детского сада, хотя не так давно открылся частный. «К минусам я бы отнёс соседство с частным сектором. В некоторых домах сохранилось печное отопление, да и сам по себе вид частного сектора — не очень красивое зрелище», — добавляет руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» Григорий Якобсон.





Эксперты не сошлись во мнении, можно ли считать таунхаусы городским жильём





Таунхаус как формат жилья сегодня довольно востребован — в этом оказались единодушны все опрошенные эксперты. Но вот то, насколько он уместен в городской черте, они оценивают по-разному. «На мой взгляд, это больше загородный вид жилья. Да, на этот формат есть свой покупатель, но я не могу назвать рынок таунхаусов перспективным», — сомневается Григорий Якобсон.





Игорь Зеленский возражает: «Я очень много слышал от людей, которые голосовали рублём, что за городом они хотят индивидуальное жильё, — в основном это люди взрослые, — говорит он. — А люди молодые, которые не хотят покидать город, но не хотят жить в муравейнике и постоянно делить территорию, выбирают таунхаус в городе. Как правило, из-за детей — у них школа, детские сады, дополнительное образование, секции, а из-за города не наездишься на все эти вещи».







Сегодня в микрорайоне живёт около 500 семей, после введения новой очереди их станет на 50 больше





Андрей Серпенинов признался, что треть потенциальных клиентов компания ищет внутри собственного микрорайона — среди тех, кто расширяется и уже не хочет жить в квартире. Остальные две трети — это, в частности, переезжающие в город из других регионов и Казахстана.





В городской черте «Ключевой», впрочем, не единственный проект с таунхаусами — такие дома строят, например, в посёлках «Берёзки». Между тем, считает Сергей Николаев, нынешняя ситуация на рынке сложилась так, что таунхаусы будут конкурировать не только между собой, но и, например, с большими квартирами, — покупатель сегодня волен выбирать.