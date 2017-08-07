Кешбэк от ЖЭКа

Лето — а вместе с ним и сезон отпусков — подходит к концу. Новосибирцы возвращаются домой, и многие надеются сэкономить на оплате «коммуналки» ( которая, как мы помним, в этом году подорожала на 4 % ) — тем, кого долго не было дома, положен перерасчёт. Однако недавно россиян лишили привилегий — теперь вернуть часть денег за коммунальные услуги могут лишь единицы: во всём виноваты поправки, которые внесло Правительство России в Жилищный кодекс. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разобрался, кто может претендовать на скидку по оплате «коммуналки» и какие документы для этого нужны.

До конца 2016 года право на перерасчёт коммунальных услуг в случае долгого отсутствия дома имели практически все россияне. Однако в декабре 2016 года Правительство России внесло поправки в собственное постановление № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» — и список тех, кто может получить перерасчёт в период проживания вне дома, сократился очень сильно.





После внесения поправок подать заявление на перерасчёт может только тот, кто живёт в квартире, где технически невозможно установить индивидуальные приборы учёта, и это подтверждено актом.





Как заметил исполнительный директор ТСЖ «На Боровой» Игорь Ляпунов, это актуально лишь для бараков и очень старых зданий. В типовых многоэтажках перерасчёт получить нереально,





считает Ляпунов, несмотря на то что семья может отсутствовать в квартире целый месяц: жильцы, не установившие себе индивидуальные счётчики учёта горячей и холодной воды, не могут рассчитывать на перерасчёт по новым правилам.







Те, кто под новые ограничения формально проходит, имеют право потребовать перерасчёт, если не жили дома больше 5 дней (дни отъезда и приезда не считаются). Пересчитать можно: стоимость горячей и холодной воды, водоотведение, плату за лифт и газ, в некоторых случаях — за электроэнергию, если по какой-то причине не стоит электросчётчик.







Чтобы вернуть деньги, советуют эксперты, достаточно написать заявление в управляющую компанию, к которому нужно приложить доказательства, что вас действительно не было дома. Ими могут быть: проездные билеты, справки о лечении в больнице или санаторном отдыхе, счета за проживание в гостинице, справки консульского учреждения или диппредставительства РФ и т.д. Документы должны подписываться уполномоченными лицами, иметь печать, регистрационный номер и дату выдачи.





Кстати, перерасчёт положен и дачникам — достаточно привезти справку дачного или садового товарищества с подписью председателя и печатью.





Отсутствие в квартире индивидуальных приборов жилья уже не даёт автоматического повода заявлять о перерасчёте



«По электроэнергии, получается, перерасчёт невозможен, потому что [почти везде] есть техническая возможность установки счётчика (или уже стоит счётчик. — И.К.), по воде — если нет акта об отсутствии технической возможности установки счётчика, перерасчёт возможен лишь в том случае, если из помещения выехали все проживающие лица в результате действия непреодолимой силы», — заметил Игорь Ляпунов и, улыбнувшись, добавил, что формулировка «действия непреодолимой силы» не расшифровывается и всегда может стать одной из причин отказа в перерасчёте.







«Я так понимаю, непреодолимая сила — случилось землетрясение или пожар, и все выехали. Или военные действия объявили… Это очень размытая формулировка, по ней можно отказывать. Но я думаю, если бабушка одиноко проживает и легла в больницу, то ей положен перерасчёт, и любой суд встанет на её сторону», — прокомментировал Ляпунов.







Юрист ГК «Вымпелсервис» Екатерина Сомова, занимающаяся вопросами ЖКХ, поясняет, что «непреодолимой силой» могут считаться разные форс-мажоры: внезапная госпитализация, стихийное бедствие, пожар, капитальный ремонт дома, при котором проживание в доме невозможно, и т.п. В 2016 году, по наблюдению Екатерины, на перерасчёт подавало заметно больше людей, чем в текущем — после корректировки правил.





Перерасчёт коммунальных услуг делают в течение 5 рабочих дней после получения письменного заявления от потребителя. Услуги, которые оплачиваются всегда, независимо от присутствия жильцов в квартире, — отопление, содержание и ремонт жилфонда, телефон, коллективная антенна и радиоточка.