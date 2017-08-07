Поезженные машины: «Гелик» по цене LADA Vesta

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о бывших в употреблении машинах — легендарный «Гелик», как его прозвали в народе. Mercedes-Benz Geländewagen (G-класс) со своими квадратными формами оказался вне времени и вне пространства. Модель в одном и том же виде выпускают уже 38 лет, и в любой точке планеты это престижный и уважаемый автомобиль, причём в любом возрасте. О новосибирских ценах и проблемах машины — в обзоре НГС.АВТО.





«Мерседес Гелендваген» появился на свет, страшно представить, аж в 1979 году. С тех пор автомобиль отлично проявил себя во многих ипостасях — это и проходимый внедорожник, и универсальное городское авто, и люксовая престижная машина. Недаром Geländewagen до сих пор использует охрана Владимира Путина, а в продуктовой линейке Mercedes эта модель одна из самых дорогих.













Экземпляры первого поколения в кузове W460 1970–80-х годов на новосибирской «вторичке» практически отсутствуют. Что-то купить можно начиная с 90-х годов выпуска — это будет в основном второе поколение W463. Главными потребительскими качествами, которые и сделали машину суперпопулярной, стали брутальность, надёжность, большой клиренс, полный привод, достаточно просторный салон. Кроме того, машины разных лет очень похожи друг на друга — бедные покупатели могли приобретать недорогие экземпляры, которые выглядят почти как новые авто за десяток миллионов.













В 90-х годах автомобиль приобрёл ореол этакого «бандитского» средства передвижения, и до сих пор отголоски этого ореола остаются в сознании наших граждан. Впрочем, Geländewagen уважают во всём мире, в Японии на нём очень любят передвигаться местные мафиози.













Автомобиль является настоящим рамным джипом классической конструкции, его клиренс составляет 20,5 см, а кузов обладает высокой геометрической проходимостью, у машины небольшие углы въезда и съезда. Со второго поколения «Гелендваген» получил уже постоянный полный привод, в дополнение к которому инженеры предусмотрели электроблокировку межосевого и межколесных дифференциалов.













За все годы выпуска со всеми многочисленными рестайлингами «Гелендваген» имел огромную моторную гамму — от 2,5-литрового дизеля до 6-литрового бензинового 630-сильного мотора в версии AMG. Мощные варианты очень дорого стоили и подвергались различным доработкам в тюнинг-ателье.













Купить сейчас Geländewagen с пробегом — это значит взвалить на себя большие расходы по налогам, топливу и ремонту, но тем не менее многие автолюбители продолжают мечтать о нём — это же «Гелик», один из самых уважаемых автомобилей на дороге.













Технических проблем у автомобиля хватает — поломки электронных блоков, отказ стеклоподъёмников, проблемы с дизелями серии CDI, течи в бензиновых V8, постоянные засоры форсунок во всех видах двигателей. На совсем старых машинах ржавеет металл на задней двери и вокруг лобового стекла.













Итак, сколько же стоит входной билет в сообщество владельцев Geländewagen? Самые возрастные экземпляры 90-х годов выпуска на новосибирской «вторичке» можно купить всего за 650–700 тыс. руб. — столько стоит новая LADA Vesta. «Ходовка не стучит, двигатель не дымит, коробка не пинается», — утверждают в своих описаниях продавцы машин.





Автомобили 2000–2005 годов выпуска попадают в ценовой интервал 1,3–1,9 млн руб.







В диапазоне 2005–2010 годов цены на модель переваливают за 2 млн и могут достигать отметки в 4 млн руб.





Ну а свежие «Гелендвагены» текущего десятилетия торгуются в интервале 5–8 млн руб.









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