Авиашоу в Мочище
Трансляция празднования авиашоу в Мочище — с ретро-самолётами и реактивными штурмовиками в небе
Сегодня, 6 августа, возле станции Мочище началось самое массовое авиашоу года «Взлетай, мой край родной!». Новосибирцам пообещали показать вертолёты, ретро-самолёты, выступления парашютистов и мотопланеристов, а в финале — пилотажной группы «Русь». Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прибыли на аэродром одними из первых и начали трансляцию зрелищного шоу в режиме онлайн. Мы ждём и ваших фотографий и интересных сообщений с места событий — прислать их можно на почту редакции news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.
Наша трансляция началась с технических заминок — на аэродроме плохой интернет, мобильной связи нет. К слову, на аэродром продолжают прибывать новосибирцы. Толпы людей идут с электричек прямо по дороге.
Мы начинаем онлайн-трансляцию! Несмотря на утро, на аэродроме уже собрались тысячи новосибирцев.
Кирилл Шматков
Главное фото Александра Ощепкова