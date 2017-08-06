Авиашоу в Мочище

Сегодня, 6 августа, возле станции Мочище началось самое массовое авиашоу года «Взлетай, мой край родной!». Новосибирцам пообещали показать вертолёты, ретро-самолёты, выступления парашютистов и мотопланеристов, а в финале — пилотажной группы «Русь». Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прибыли на аэродром одними из первых и начали трансляцию зрелищного шоу в режиме онлайн. Мы ждём и ваших фотографий и интересных сообщений с места событий — прислать их можно на почту редакции news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.