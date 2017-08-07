По улицам на ощупь

Взглянув на Надежду Корнееву, даже не подумаешь о том, что почти половину своей жизни она ничего не видит. Это становится заметно, лишь когда она об этом говорит, а спустя несколько минут общения это забывается. Почти 20 лет назад жительница Новосибирска стала жертвой жестокой врачебной ошибки и потеряла зрение, но это не помешало ей жить полной жизнью. НГС.НОВОСТИ продолжают серию материалов, посвящённых доступности города для маломобильных людей: ранее мы испытали городские улицы с детской коляской и девушкой в инвалидном кресле . На этот раз мы посмотрели, как незрячая женщина ходит по магазинам, ездит в метро на работу и делает привычные нам вещи в абсолютной темноте. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Она всегда ходит уверенной походкой, в магазинах её приветливо встречают и провожают по торговым аллеям, а в метро специально для неё выделяют целый эскалатор. 39-летняя Надежда Корнеева вопреки стереотипам о незрячих людях может спокойно передвигаться по городу, во многом благодаря особенному помощнику и члену её семьи — немецкой овчарке с большими ушами.





Большеухая Дейзи знает десятки маршрутов своей хозяйки





«Это Дейзи. Она знает очень много маршрутов: в бассейн, в библиотеку, на работу, в ВОС (Всероссийское общество слепых. — К.Ш.). А там, где её угощают, она точно знает, даже говорить ничего не надо. (Смеётся.) Она умница, она молодец. Сокровище наше.





У меня у супруга с детства мечта — немецкую овчарку иметь. Я говорю, мол, ну вот, получай.





<...> Правильно её, конечно, называть собакой-проводником, а не поводырём. Сейчас такой термин приняли», — рассказывает Надя, поправляя белоснежное платье.





Надежда уверенно гуляет с Дейзи





Надежда разрешила корреспондентам НГС.НОВОСТИ проводить её от дома в Октябрьском районе на работу в центре — маршрут включает поездку на автобусе и на метро. Сначала мы решили зайти за чаем. «Дейзи! В магазин!» — наказала Надя, и собака послушно повела хозяйку к ближайшему супермаркету.







В магазине Надю свободно пропускают с собакой





В магазине Надю тут же встречает кассир: «Вы знаете, я тут одна. Сейчас я позову кого-нибудь». К нам выходит молодой человек, который провожает сибирячку вместе с собакой по торговым аллеям, спрашивает, что нужно положить в корзину, знакомит с ассортиментом, причём без какого-либо недоумения — Надя их постоянный покупатель.







У одного из прилавков с Надеждой сталкивается покупательница. «Вы что, не видите, куда идёте?» — возмущённо спросила она. «Нет, не вижу», — с улыбкой ответила Надя и пошла дальше.





С виду Надежда действительно не похожа на человека с инвалидностью. Она очень уверенно шагает. Как она признаётся позже, во многом благодаря Дейзи.







Дейзи провожает хозяйку к кассе





На кассе девушка, которая несколько минут назад столкнулась с Надеждой, извинилась перед ней. «Вы извините меня, пожалуйста, — раскраснелась она. — Я не заметила вас». Надя всё с той же милой улыбкой успокаивает её: «Да всё нормально».





«Сейчас в магазинах и супермаркетах к нам люди стали лучше относиться. По-разному, конечно, но лучше, чем раньше. А такие столкновения крайне-крайне редко бывают, я не обращаю внимания», — рассказала она, выйдя из магазина.







Надя начала гулять одна только 7 лет назад, когда в семье появилась Дейзи





Надя лишилась зрения в 1998 году. Ей делали операцию на хрусталике, и врач допустил роковую ошибку. Долгое время девушке приходилось ходить по городу с мужем или друзьями, но 7 лет назад у неё появился новый друг. Точнее, подруга — Дейзи. Собаке достаточно сказать «В магазин» или «На работу», и она тут же ведёт свою хозяйку, старательно обходя канализационные люки и даже лужи.





«Неприятные ситуации бывают. Говорят в кафе: "Мы не будем вас обслуживать".





Я, знаете, такой человек, я не из тех, кому сказали уйти, и пошла. Бывало, кричали на всё кафе: "А, вы с собакой!". Ну, мы достаём документы, всё показываем. <...> Хотелось бы, чтобы к ней люди в заведениях лучше относились. Это неприятно, я порой вынуждена отстаивать свои права», — вздыхает Надежда.





Дейзи почти не ошибается, признаётся Надя. Лишь иногда, если увидит другую собаку





Тем временем мы подошли к перекрёстку, за которым автобусная остановка. Надя каждый день переходит здесь дорогу, знает, когда горит зелёный, а когда красный. Однако перекрёстки, по её словам, самая неприятная часть прогулок:







«Бывают на больших перекрёстках не очень понятные светофоры. Они не оснащены звуковым сигналом, и плюс ко всему — непонятно, как двигаются машины.





Есть понятные перекрёстки: загорелся зелёный — все поехали. А вот, например, на [пересечении] Писарева и Мичурина... как они там едут? Приходится людей спрашивать. А вообще, у Дейзи эффект толпы: "Все пошли, и я пошла"». (Смеётся.)





Надя научилась переходить дорогу почти самостоятельно





Наверное, единственное, чему осталось научиться Дейзи — это различать номера автобусов. Остановки — единственное место нашей прогулки, где Наде потребовалась помощь прохожих.







Дейзи привыкла к поездкам в общественном транспорте





В автобусах маршрута № 79 Надежду уже узнают кондукторы и под удивлённые взгляды пассажиров провожают её к свободному месту в конце салона. А Дейзи, измученная августовской жарой, пристраивается к ногам хозяйки и спокойно ждёт следующей команды.







«Дейзи, сейчас идём в метро», — предупреждает Надя





Следующее испытание, с которым Надя сталкивается каждый день, — это поездка в метро.





«Бесит, когда в метро двери бросают, потому что собака идёт впереди. Ей доставалось пару раз по носу. Больно было», — сетует она.





Работники станции «Золотая Нива» тоже узнали Надю. Её провожают через большой турникет и ведут к свободному эскалатору — его специально выключают. Позднее сотрудники метрополитена звонят на станцию прибытия — «Площадь Гарина-Михайловского» — и предупреждают об особенных пассажирах. В часы пик Наде приходится ждать, когда пройдёт основной поток пассажиров.







Прохожие с удивлением разглядывают Надю и Дейзи





«Бывает, то дежурного нет. Пока его дождешься... А дежурный не торопится, в другой стороне... У них такие правила, чтобы дежурный сопровождал. Так положено», — объясняет Надежда, пока Дейзи отводит её подальше от путей.







Пассажиры помогают Наде найти дверь





Во время поездки Надя с интересом рассказывает о своей работе на площадке «Темнота» — это необычный и пока единственный в стране социальный квест неподалёку от железнодорожного вокзала.





«У меня работа, так сказать, по профилю. Это социальный проект, направленный на интеграцию людей [в образ жизни людей с инвалидностью]. Он направлен на то, чтобы показать людям, из чего вообще состоит жизнь незрячих людей. Набирается группа от 4 до 8 человек, им показывают документальный фильм минут на 10. Затем им надевают маски и заводят в тёмное помещение — это инсталляция под квартиру. В течение часа они выполняют разные задачи», — рассказывает она.





Дейзи то и дело привлекает внимание пассажиров





На станции прибытия Надю уже встречает дежурный по станции. Девушка в форме слегка возмущена — мы по ошибке вышли на «Сибирской» и сели в другой поезд, который пришёл позже того, о котором сообщали с «Золотой Нивы»: «Почему вы не предупредили, что на другом поезде приедете? Я вас на том ждала».





Помимо многих маршрутов, Дейзи понимает команды «влево», «вправо», «левее», «правее» и основные «дай лапу» и «рядом»





Летом гулять с Дейзи — одно удовольствие для Нади, тогда как весной и осенью они сталкиваются с грязью, а зимой — с гололёдом. По её словам, бывает даже так, что они поскальзываются и падают с ней вместе.





Прогулки в межсезонье для Нади — настоящая пытка





«Многим незрячим людям они (собаки-проводники. — К.Ш.) не нужны. Некоторые не имеют возможности её содержать по жилищным условиям. Содержание самой собаки-проводника недёшево: это и ветеринарное обслуживание, и персональный корм... Кому-то она просто не нужна, потому что человеку достаточно трости».







Обязательный атрибут собаки-проводника — шлейка, которая позволяет хозяину чувствовать, куда она ведёт





Чтобы город сделать удобнее для незрячих людей, по мнению Надежды, нужно немного. Достаточно добавить светофорам звуковые сигналы хотя бы на значимых перекрёстках, сделать ориентиры и тактильные дорожки — они действительно помогают, а также вовремя ремонтировать тротуары и чётко обозначать границы ремонтных работ на дороге.





Сделать город комфортным для незрячих людей совсем не сложно





«Ремонтно-дорожные службы имеют такую дурацкую привычку выкопать яму, оставить её на недельку-другую и (они считают, что это ограждение) натягивают тоненькую ленточку на уровне груди.





У меня на остановке рядом с трамвайными путями вырыли яму. И у меня друг, он тоже незрячий, с тростью шёл и свалился однажды в яму. Благо, он упал удачно, ничего не переломал.





Он думал, что там спуск к рельсам. <...> Наверное, ещё хотелось, может быть, чтобы в транспорте все остановки озвучивали, не всегда так бывает. Мне во многом проще — у меня есть Дейзи», — скромно говорит Надя.