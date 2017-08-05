Оранжевая революция (онлайн-репортаж)

Лучшие моменты яркого пляжного фестиваля «Электронный берег» от НГС: игры, танцы, спорт и музыка

В эту субботу главное место отдыха новосибирцев — пляж «Звезда», раскрашенный оранжевым: здесь целый день будет идти фестиваль «Электронный берег» со спортивными играми, танцевальными баттлами, парусной регатой, строительством песчаных замков и другими самыми летними развлечениями. А вечером у воды сыграют два известных (не только в масштабах страны) коллектива — Tesla boy и (Москва) и MGZAVREBI (Грузия). НГС ведёт прямую трансляцию с самого масштабного фестиваля этого лета — ищите себя на фото в материале. А если вы еще не на пляже, самое время выезжать.

Трансляция обновляется


Гостей фестиваля встречает оранжевый дождь. Или ветер?
Гостей фестиваля встречает оранжевый дождь. Или ветер?


Начинаем нашу онлайн-трансляцию с большого фестиваля пляжных развлечений. Формально праздник только начался, однако на берегу уже собралось несколько сотен людей. Территория фестиваля по традиции оформлена оранжевым цветом. 


Спортивные площадки разбросаны по всей территории и пользуются популярностью
Спортивные площадки разбросаны по всей территории и пользуются популярностью


Большинство пока просто купается и загорает, однако по всему пляжу растянулись созданные организатором (компанией «Электронный город») и партнерами тематические зоны. Список всех активностей можно посмотреть на сайте «Электронного берега».


Заниматься йогой нужно именно так — на берегу моря
Заниматься йогой нужно именно так — на берегу моря


На подиуме, ведущем к сцене, группа любителей йоги отрабатывает асаны. Неподалёку смешанные команды девушек и юношей соревнуются в силовом многоборье. 


Силой могут помериться и парни, и девушки
Силой могут помериться и парни, и девушки


Корреспондент НГС пока не определился, к какой группе отдыхающих примкнуть, — и решил более тщательно исследовать территорию. Ждите подробностей на следующем прямом включении. 


Стас Соколов, Александра Зенкова
Фото Стаса Соколова

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